अब बॉर्डर पर जंग नहीं... ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए ईरान-अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?

भारत में आमतौर पर यह धारणा रही है कि लड़ाई बॉर्डर पर होती है. इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हो या चीन, दोनों पड़ोसी देशों से जब भी संघर्ष या युद्ध की नौबत आई, बॉर्डर के इलाके ही प्रभावित हुए. क्या अब भी ऐसा है? जवाब है- नहीं. ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आती है तो पश्चिम एशिया में चल रही ईरान और अमेरिका-इजरायल की लड़ाई से मिले सबक भी रणनीति में शामिल जरूर होंगे. आपने गौर किया होगा ईरान के शिराज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पर सात दिनों में 13 बार हमला किया गया. यह कोई मामूली नुकसान नहीं था बल्कि यह एक मुल्क के पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम खत्म करने का जानबूझकर और व्यवस्थित ऑपरेशन था.

एक्सपर्ट मानते हैं कि यह जानकारी अपने आप में भारत के रक्षा मंत्रालय, सेना और सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. इसे ईरान या अमेरिका की तरह नहीं सोचना है. इससे युद्ध के बदले परिदृश्य को समझना है. इतिहास गवाह है आजादी के बाद यह धारणा बनती चली गई कि युद्ध हमेशा बॉर्डर के इलाके में होंगे. उसी तरह रणनीति बनी, सेना की तैनाती हुई, स्थानीय लोगों के लिए सोचा गया लेकिन अब किसी भी युद्ध की ताकत वाले मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर महत्वपूर्ण हो गए हैं.

1. हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका और इजरायल ने जब तेहरान में हमले की सोची तो सेना की ताकत खत्म करने के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी को निशाना बनाया गया. ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ही युद्ध के मोर्चे पर हर जरूरत को पूरा करते हैं. अब तक दुश्मन या कहिए बॉर्डर से दूर होते हैं जिससे संघर्ष का उन पर असर न हो. अमेरिका और ईरान की लड़ाई ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती घंटों से ही ईरान के पूरे डिफेंस इंडस्ट्रियल ईकोसिस्टम को टारगेट किया गया.

अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऑपरेशन सिंदूर से पहले वाला बयान याद कीजिए. जब उन्होंने जामनगर रिफाइनरी पर हमला करने की सार्वजनिक धमकी दे दी थी. यह ईरान पर अब सही साबित हो रही टारगेट हमले वाली सोच की झलक है.

2. कमांड एंड कंट्रोल

हां, यह पहलू भी उतना ही जरूरी है. अमेरिका-ईरान युद्ध के शुरुआती दिनों की सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिका के सात मिलिट्री बेस पर ईरानी हमलों की पहली लहर में ही कम्युनिकेशन और राडार इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए थे. साफ है कि शुरू में ही अगर कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करने की क्षमता कम हो गई तो आगे मुश्किल होगी. भारत के C4ISR नोड्स (कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, निगरानी का सिस्टम) भी इसी खतरे का सामना कर रहे हैं.

3. ड्रोन चैलेंज

दुनिया ईरान के ड्रोन अटैक देख रही है. पाकिस्तान और तुर्किये पहले से इसी चाल पर हैं. ईरान के शहीद ड्रोन की कीमत भारतीय रुपये में लाखों में है लेकिन उसे नष्ट करने वाले इंटरसेप्टर की कीमत कई गुना ज्यादा करोड़ में हो जाती है. भारत के पास इस खतरे के हिसाब से कोई सस्ता काउंटर-ड्रोन किल चेन नहीं है.

अब ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए. भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाके में 9 आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया. पूरा ऑपरेशन देश में बने या असेंबल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइलों और गोला-बारूद से किया गया. भारत ने शुरुआती दौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस को निशाना नहीं बनाया लेकिन जब समझ में आ गया कि पाकिस्तान अब दुस्साहस पर उतर आया है तो वही किया गया जो आज के समय की युद्ध रणनीति हो चुकी है.

असल में अमेरिका - ईरान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर केवल दो संघर्ष की घटनाएं नहीं हैं, ये मॉडर्न युद्ध के अलग-अलग तरीकों की दो केस स्टडी हैं.