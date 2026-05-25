क्या भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? विदेश मंत्री रूबियो ने दिया जवाब

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रुका, तो पाकिस्तान मध्यस्थ बनकर उभरा. पूरी दुनिया हैरान रह गई कि जिस पाकिस्तान का नाम आतंकियों की शरणस्थली के तौर पर सामने आता है, वह मध्यस्थ कैसे बना? इजरायल ने इस पर आपत्ति भी जताई थी. यही सवाल भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से किया गया. नई दिल्ली में उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय पक्ष ने अमेरिका-ईरान विवाद में मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कोई चिंता जताई थी?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, 'जाहिर है, वे हमेशा इस बारे में चिंतित रहते हैं. भारत हमेशा इस बात की ओर इशारा करता रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से कुछ हथियारबंद आतंकवादी गुट काम कर रहे हैं, जो भारत को निशाना बनाते हैं. वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं... लेकिन जहां तक ईरान के मामले में उनकी मध्यस्थता और सूत्रधार की भूमिका का सवाल है, तो इस पर कभी कोई बात नहीं हुई. मुझे नहीं लगता कि वे इस बारे में कोई शिकायत करेंगे. मेरा मतलब है, पाकिस्तान के साथ उनका मुद्दा कुछ और ही है.' इधर, रूबियो आज सड़क मार्ग से आगरा के लिए निकल गए हैं. नीचे वीडियो देखिए.

ईरान पर बड़ा इशारा

ईरान के मुद्दे पर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है, 'काम अब भी चल रहा है. हमें लगा था कि शायद कल रात तक, या शायद आज हमें कुछ खबर मिल जाएगी तो हमारे पास मेरे हिसाब से, एक काफी ठोस प्रस्ताव है जिसमें ईरान की जलडमरूमध्य को खोलने की क्षमता, उसे खुला रखना, और परमाणु मामलों पर एक बहुत ही वास्तविक, महत्वपूर्ण और समय-सीमा वाली बातचीत में शामिल होना शामिल है. उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर पाएंगे. इसे खाड़ी देशों में काफी समर्थन मिल रहा है और दुनियाभर में भी इसे काफी समर्थन प्राप्त है.'

रूबियो ने कहा कि हर वह देश, जिससे हमने इस बारे में बात की है, वो समझता है कि यह न केवल तर्कसंगत है, बल्कि दुनिया के लिए यह एक सही कदम भी है. जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वह कोई बुरा सौदा नहीं करेंगे. मेरा मतलब है, राष्ट्रपति कोई बुरा समझौता नहीं करेंगे तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है. कोई भी दूसरा विकल्प आजमाने से पहले, हम कूटनीति को सफल होने का हरसंभव मौका देंगे.