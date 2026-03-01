तेरी जुर्रत ही पहचान बन गई...ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?

'ज़िंदाबाद... वह मिट्टी की कब्र जिसमें तुम्हें जाना है, बहुत बेहतर है उन महलों से जिनमें अपने नफ़्स के ग़ुलाम शहंशाह बनकर बैठे हैं...' कुछ इसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारतीय मुसलमान दुख जता रहे हैं. हसन काज़िम ने लिखा, 'सैयद, आपको लाखों सलाम. आप दुनिया की भ्रष्ट, क्रिमिनिल पावर्स के आगे नहीं झुके और दशकों तक ईरान का सिर ऊंचा रखा. इमाम हुसैन को आप पर गर्व होगा.' खास बात यह है कि भारत के कई गैरमुस्लिम भी खामेनेई को गर्व के साथ याद कर रहे हैं. आज यूपी का बाराबंकी भी उदास है.

एक भारतीय मुस्लिम ने खामेनेई का पुराना भाषण शेयर किया जिसमें वह कहते सुने जाते हैं, 'यह लगातार चलने वाली लड़ाई है... जजमेंट के दिन तक... इसका मतलब है कि यह बैटल कभी खत्म नहीं होगी. इमाम हुसैन के फॉलोअर्स और यजीद (विरोधी) जैसे लोगों के बीच यह लड़ाई लगातार चलेगी.' उधर, श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया.

खामेनेई का भारत कनेक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी के बाराबंकी से ताल्लुक रखने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर को भारत में भी लोग पसंद करते थे, मानते थे. उनके पूर्वज 1800 ईसवी के आसपास बाराबंकी से ईरान चले गए थे. बताते हैं कि खामेनेई के दादा ने अपने नाम के साथ 'हिंदी' शब्द जोड़े रखा था. ऐसे में भारत के शिया, सुन्नी मुसलमान ही नहीं, कई हिंदुओं ने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया है. संदीप नागर ने फेसबुक पर जोशीली लाइनें लिखीं.

वो अपने वतन की इज्जत का रखवाला था, आंधियों के सामने भी सीना ताने खड़ा था. न झुका, न रुका, न पीछे हटकर जान बचाई, उसने हर वार का हंसकर जवाब दिया था. दुनिया के दादागिरी भरे साये से न डरा, सच की राह पर आखिरी सांस तक अड़ा रहा. सरेंडर उसका लफ़्ज़ ही नहीं था, वो इरादों का पहाड़ था- अटल, अडिग, खड़ा रहा. रास्ता नहीं है बीच का कोई हमारे पास, ऊंचा रहेगा सर ये... या कंधों पे सर नहीं.

ख़ून से उसने मिट्टी को रंग दिया, पर झंडा गिरने न दिया.

वो गया नहीं - एक मिसाल बन गया, हर दिल में हिम्मत का सवाल बन गया.

अलविदा अली खामेनेई, तेरी दास्तान इरादों की जुबान बन गई.

तू शहादत से अमर हुआ -तेरी जुर्रत ही तेरी पहचान बन गई.

जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए

एक भारतीय मुस्लिम ने एक्स पर लिखा, 'इमाम खामेनेई की मौत 86 साल की उम्र में हुई है और यह काफी है क्योंकि दुनिया की 30 प्रतिशत आबादी 86 साल तक नहीं जीती. दुनिया उन्हें उनकी हिम्मत के लिए हमेशा याद रखेगी. जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए! RIP इमाम साहेब!'

पढ़ें: अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, एक मुस्लिम दोस्त ने कहा तब ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया: रिपोर्ट

एक गैरमुस्लिम पत्रकार ने लिखा, 'वो अंतिम सांस तक लड़ा, उसे शहादत मिली. उसने पीठ नहीं दिखाई. उसने घुटने नहीं टेके. उसने साम्राज्यवाद का डटकर मुकाबला किया. अलविदा खामेनेई.'

एक अनुमान के मुताबिक भारत में शिया आबादी 3 से 5 करोड़ के बीच हो सकती है. ईरान के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा शिया रहते हैं.