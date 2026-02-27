Advertisement
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! गड़बड़ हो तो थम जाए दुनिया; चिप बनाने में जरूरी

क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! गड़बड़ हो तो थम जाए दुनिया; चिप बनाने में जरूरी

Cleanroom: सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है. चिप को माइक्रोसर्किट्स में फिट किया जाता है. जिससे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को पावर मिलती है. कई एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे इंटिग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सेमीकंडक्टर मटीरियल्स से बनाए जाते हैं. चिप प्रोडक्शन में क्लीनरूम की जितनी अहम भूमिका है, उतनी शायद किसी और की नहीं.

Feb 27, 2026
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! गड़बड़ हो तो थम जाए दुनिया; चिप बनाने में जरूरी

Semiconductor chip Manufacturing: दुनिया एक नन्ही चिप पर टिकी है, क्योंकि जितने भी नए अविष्कार हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, उनमें ये चिप उसकी 'आत्मा' के रूप में मौजूद है. सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का दिल माना जाता है. आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स से लेकर स्मार्टफोन और कंप्यूटर-लैपटॉप, एटीएम, कार, डेटा सेंटर्स, हाउसहोल्ड अप्लायंसेज, एग्री टेक और लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइस समेत अनगिनत प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है.

चिप के निर्माण में क्लीनरूम की बहुत अहमियत होती है. इसे बनाने में बहुत खर्च आता है, इसकी निर्माण प्रक्रिया जटिल होती है. अगर ये क्लीनरूम न हो तो चिप की उम्र बहुत कम हो सकती है. चिप अगर एक निश्चित समयावधि से पहले ही अचानक खराब होने लगे तो पूरी दुनिया ठप पड़ सकती है.

देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग का नया युग

यही वजह है कि सरकार देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है. मोदी सरकार देश की इकनॉमिक स्ट्रैटजी में चिप मैन्युफैक्चरिंग को टॉप प्रायोरिटी दे चुकी है. सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू करना चाहती है और इसलिए दुनियाभर की कंपनियों को भारत आने का न्योता लगातार दिया जा रहा है.

क्या होता है क्लीनरूम?

सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के प्रॉसेस में क्लीनरूम की बेहद अहम भूमिका होती है. चिप प्रोडक्शन में लैब का वातावरण का एकदम साफ सफाई वाला होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में मौजूद अत्यंत छोटे कण भी चिप में घुसकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. लाइफ सेविंग मेडिकल उपकरण, दवाओं के अलावा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी क्लीनरूम बनाया जाता है. गुजरात के साणंद में माइक्रोन कंपनी द्वारा बनाया गया क्लीनरूम आज दुनिया के सबसे बड़े क्लीनरूम की सूची में शामिल हो गया है.

माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा ने बताया कि साणंद प्लांट में 5 लाख वर्ग फीट एरिया में क्लीनरूम का निर्माण हुआ है. इस क्लीन रूम में एफिल टावर से साढ़े तीन गुना अधिक लोहे और 100 स्विमिंग पूल के निर्माण में जितने कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, उसका इस्तेमाल इस क्लीनिंग रूम को बनाने में हुआ है.

क्लीनरूम की हवा ऑपरेशन थियेटर से भी ज्यादा साफ

चिप बनाने वाली टीम का दावा है कि क्लीनरूम की हवा कई बार ऑपरेशन थियेटर से भी अधिक साफ होती है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक चिप इतनी सेंसिटिव चीज होती है कि क्लीनिंग रूम में मौजूद इंसानों का एक छोटा सा बाल भी चिप को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए क्लीनिंग रूम का साफ-सुथरा होना अनिवार्य शर्त है.

क्लीनरूम को साफ रखने के लिए फिल्टर्ड हवा को ऊपर से नीचे (वर्टिकली) समान मात्रा में भेजा जाता है. यह हवा एक समान लय में प्रवाहित होती है. क्लीनरूम का नीचे वाला फ्लोर भी जमीन की सतह से थोड़ा उंचाई पर बना होता है, जिसके नीचे से हवा गुजरती है. इस तरह वहां कूलिंग, पावर तथा डेटा का काम चलता रहता है.

एक डिग्री तापमान से भी फर्क पड़ता है

क्लीनरूम के तापमान में अगर एक डिग्री सेल्सियस का भी फर्क पड़ जाए, तो उससे मशीन के काम में खराबी आ सकती है. इसलिए तापमान को निरंतर अत्यंत सूक्ष्म स्तर तक नियंत्रित किया जाता है. दरअसल मेमोरी टेस्टर मशीनों से तापमान में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होती है. एक सूक्ष्म कण भी अगर चिप के अंदर चला जाए, तो प्रोडक्ट में नुकसान पैदा कर सकता है. क्लीनरूम में पावर, कूलिंग तथा हवा के लिए पर्याप्त बैकअप प्रणाली रखी जाती है, जिससे एक भी सिस्टम में कोई गड़बड़ न हो ताकि कामकाज सुचारु रूप से चलाया जा सके.

भारत के क्लीनिंग रूम को जानिए

माइक्रोन का कहना है कि उनका क्लीनरूम वैश्विक गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन है. इसके आने से भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में वैश्विक स्तर पर मजबूत दावेदारी दर्ज कराएगा. ये कंपनी 2019 से भारत में काम कर रही है. बेंगलुरु और हैदराबाद में इसके रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर एक्टिव हैं. माइक्रोन ने भारत में 24,000 लोगों को रोजगार दिया है. जिसके कर्मचारी ग्लोबल इनोवेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं. कंपनी के कुछ हाईटेक डीआरएएम मेमोरी प्रोडक्ट अमेरिकी टीमों के सहयोग से भारत में डिजाइन हुए हैं.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

SEMICONDUCTOR CHIP

