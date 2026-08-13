जबड़े में जो आया वो 'गया'! जानिए पिटबुल की क्या है बाइट पावर, क्यों सोसायटी में इस पर है 'रोक'?

पंजाब के पटियाला में, किराए का मकान देखने आए एक दंपति पर पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया. हमला भयानक था कि महिला के हाथ से बुरी तरह खून बहता दिखाई दे रहा है. घटना CCTV में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और एक बार फिर पिटबुल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. पटियाला के मेयर का कहना है कि वो शहर में खतरनाक कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पाबंदी लगाने की दिशा में कदम उठाएंगे.
पटियाला के घुम्मन नगर की है, जहां किराए का मकान देखने गए एक दंपति पर पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि अंकित सभरवाल और उनकी पत्नी शिफाली मंगलवार शाम एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ किराए का मकान देखने गए थे.जैसे ही मकान का गेट खोला तो, पिटबुल अचानक बाहर निकला और शिफाली पर टूट पड़ा. कुत्ते ने उनके हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गंभीर काटने के घाव किए. चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ी.
पंजाब के पटियाला शहर में पति पत्नी मकान देखने गए लेकिन जैसे ही गेट खुला पिटबुल कुत्ते ने दोनों पर हमला कर दिया।
इस हमले में पति पत्नी को कुत्ते ने 26 जगह काटा जिसमें से पत्नी को ज्यादा नुकसान हुआ कई जगह टांके आए और सर्जरी भी करानी पड़ी।
जानवर पालना ठीक है लेकिन उनको कंट्रोल के… pic.twitter.com/9QnD8EwI4j
— Khan Afroz خان افروز (@Khanaf00) August 13, 2026
पति अंकित ने पत्नी को बचाने की कोशिश की तो कुत्ते ने उनके पैर और पीठ पर भी काट लिया. CCTV में दिख रहा है कि आसपास के लोग डंडे लेकर कुत्ते को रोकने की कोशिश करते हैं. काफी मशक्कत के बाद दंपति को उसके चंगुल से छुड़ाया गया. अनकित ने पुलिस को घटना की जानकारी देने के साथ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन पर कुत्ते को खुले में घूमने देने का आरोप है.
घटना के बाद पटियाला के मेयर कुंदन गोगिया ने कहा है कि शहर में आक्रामक नस्लों के कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखने पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा. इस मुद्दे पर नगर निगम की हाउस मीटिंग में विशेष प्रस्ताव लाने की बात कही गई है.
#WATCH | Punjab: A man and his wife injured after allegedly being attacked by a pet Pit Bull dog in Ghuman Nagar area of Patiala.
The man, Ankit Sabharwal says, "I was going to see a house, along with my wife. I was called to see the property for rent. As soon as we reached… pic.twitter.com/yMQC9ByL4w
— ANI (@ANI) August 13, 2026
पिटबुल अक्सर चर्चा में बना रहता है, तो चलिए जानते हैं कि पिटबुल आखिर है क्या? सबसे पहले तो यही बता दें कि पिटबुल कुत्ते की किसी आधिकारिक नस्ल का नाम नहीं होता. आम बोलचाल में यह शब्द एक समान दिखे वाले कई कुत्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इनमें American Pit Bull Terrier (APBT) का नाम प्रमुखता से आता है. यूनाइटेड केनेल क्लब (UKC)ने अमेरिकन पिटबुल को बाकायदा एक बीड के तौर पर मान्यता दी है. UKC के ब्रीड स्टेंडर्ड के मुताबिक यह एक मजबूत, एथलेटिक और मस्क्युलर कुत्ता होता है.
अमेरिकन केनेल क्लप के मुताबिक, 19वीं सदी के ब्रिटेन में दो नस्लों (बुल डॉग और टेरियर) के कुत्तों को मिलाकर ऐसे कुत्ते पैदा किए गए, जिनमें दोनों नस्लों की खासियतें मौजूद हों. उस दौर में ब्रिटेन में bull-baiting और bear-baiting जैसे खूनी खेल काफी खेले जाते थे. इनमें कुत्तों को बैल या भालू से लड़ाया जाता था. हालांकि सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1835 के तहत इन खेलों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन लड़ाई का यह शौक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. लोग चोरी-छिपे ये खेल खेलते थे. इन लड़ाइयों में 'Bull-and-Terrier' नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा. कुत्तों को एक खास लड़ाई के मैदान यानी 'pit' में उतारा जाता था. इसी वजह से इन कुत्तों को धीरे-धीरे 'Pit Bull' कहा जाने लगा.
इसके जबड़े की ताकत की बात करें तो ThoughtCo के मुताबिक, बिटबुल के काटने की 250 PSI बताई जाती है. हालांकि उसी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अलग-अलग रिसर्च में इसके अलग-अलग दावे भी हैं. क्योंकि नस्ल, इस्तेमाल की गई वस्तु और सेंपल साइज में अंतर होता है.
|क्रम
|जानवर
|Bite Force
|1
|Megalodon
|40,000 PSI
|2
|Deinosuchus
|20,000 PSI
|3
|Tyrannosaurus Rex (T-Rex)
|10,000 PSI
|4
|Saltwater Crocodile
|4,000 PSI
|5
|Hippopotamus
|2,000 PSI
|6
|Jaguar
|1,500 PSI
|7
|Polar Bear
|1,200 PSI
|8
|Gorilla
|1,000 PSI
|9
|English Mastiff
|500 PSI
|10
|Pit Bull
|250 PSI
सोर्स: ThoughtCo. — “The 10 Strongest Bites in the Animal Kingdom”
पिटबुल को देखते ही अकसर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उसका मजबूत शरीर, चौड़ा सिर और मसक्युलर बॉडी होती है. साथ ही इसका जबड़ा भी काफी मजबूत होता है. हालांकि पिटबुल को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के गलत दावे भी किए जाते हैं. कहा जाता है कि अगर यह किसी शख्स को काट ले तो, इसका जबड़ा लॉक होता है. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कुत्ता जब चाहे अपना मुंह खोल सकता है. पिटबुल जब किसी इंसान को काटने के लिए पकड़ता है तो उसका जबड़ा छुड़ाना मुश्किल इसलिए होता है, क्योंकि वह ना सिर्फ मुंह से, बल्कि अपनी गर्दन और मजबूत शरीर की ताकत भी काटने में झोक देता है. यही कारण है कि उसकी पकड़ बाकी कुत्तों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है और जख्म भी गहरे होते हैं.
केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 12 मार्च 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, अमेरिकन बुलडॉग और डोगो अर्जेंटीनो समेत 23 खतरनाक और आक्रामक नस्लों के कुत्तों के आयात, बिक्री और व्यावसायिक ब्रीडिंग (प्रजनन) पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया था. गाइडलाइन में कहा गया था कि स्थानीय नगर निगमों को इन नस्लों के लिए नए कमर्शियल लाइसेंस जारी न करने के लिए कहा गया था, जबकि पहले से मौजूद इन पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और आगे इनकी पैदावार को रोकने के लिए नसबंदी को लाजमी करार दिया था.
|राज्य / शहर
|पाबंदी का स्तर
|मुख्य नियम
|गाजियाबाद
|पूर्ण प्रतिबंध
|नया Pit Bull पालने पर रोक, पुराने कुत्तों की नसबंदी
|लखनऊ
|पूर्ण प्रतिबंध
|नई खरीद-बिक्री और लाइसेंस पर रोक
|कानपुर
|पूर्ण प्रतिबंध
|नई खरीद-बिक्री और पालन पर रोक
|पंचकूला
|पूर्ण प्रतिबंध
|Pit Bull और Rottweiler पर रोक
|चंडीगढ़
|कड़े नियम
|मजल और पट्टा जरूरी, ₹10,000 तक जुर्माना
|नोएडा
|सख्त नियम
|रजिस्ट्रेशन, नसबंदी और रेबीज टीका जरूरी
|दिल्ली
|स्थानीय नियम
|कई RWA ने अपने स्तर पर रोक लगाई
सोर्स: संबंधित नगर निगमों के आधिकारिक दिशा-निर्देश और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स
हालांकि, दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट जैसे कई उच्च न्यायालयों ने बाद में इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि केंद्र सरकार ने इसे जारी करने से पहले डॉग ओनर्स, ब्रीडर्स और संबंधित पक्षों से उचित विचार-विमर्श नहीं किया था, जिसकी वजह से वर्तमान में कोई अखिल भारतीय पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं है और नियम स्थानीय नगर निगमों पर निर्भर करते हैं.