चीनी चुनौती से निपटने के लिए क्या है अजित डोवल का '4D डॉक्ट्रिन'? जिसके जरिए हिंद महासागर में 'ड्रैगन' को घेर रहा भारत

दिल्ली में बिम्सटेक सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक शुरु हो गई है. इस बैठक की अगुवाई खुद NSA अजित डोवल कर रहे हैं. इस बार बिम्सटेक ने अपने ध्येय को महासागर का नाम दिया है. महासागर का मतलब है - म्युचुअल एंड एडवांसमेंट फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजंस. बिम्सटेक की बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा के क्षेत्र में बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है. इस बैठक में पहला अहम मुद्दा आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करना है. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटेलिजेंस को साझा करना. बैठक में आर्थिक सुरक्षा के लिए सप्लाई चेन या रूट तैयार करने पर भी बातचीत होगी. मीटिंग का एक और अहम मुद्दा है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझा कदम उठाना.