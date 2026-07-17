चीनी चुनौती से निपटने के लिए क्या है अजित डोवल का '4D डॉक्ट्रिन'? जिसके जरिए हिंद महासागर में 'ड्रैगन' को घेर रहा भारत

Ajit Doval 4D Doctrine: नई दिल्ली में आज जब तमाम दल संसद सत्र की तैयारी को लेकर मंथन कर रहे थे, तब NSA अजित डोवल एक अहम ग्लोबल सम्मेलन कर रहे थे. देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल बॉर्डर से महासागर तक नए ग्लोबल मिशन पर हैं. डोवल गुरुवार को नई दिल्ली में बिम्सटेक की बैठक को लीड कर रहे थे. आज आपको जानना चाहिए कि ये समूह भारत के लिए जमीन और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है. आपको पता चलेगा कि अजित डोवल बिम्सटेक में शामिल अपने पड़ोसी देशों को क्या समझा रहे थे.
दिल्ली में बिम्सटेक सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक शुरु हो गई है. इस बैठक की अगुवाई खुद NSA अजित डोवल कर रहे हैं. इस बार बिम्सटेक ने अपने ध्येय को महासागर का नाम दिया है. महासागर का मतलब है - म्युचुअल एंड एडवांसमेंट फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजंस. बिम्सटेक की बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा के क्षेत्र में बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है. इस बैठक में पहला अहम मुद्दा आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करना है. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटेलिजेंस को साझा करना. बैठक में आर्थिक सुरक्षा के लिए सप्लाई चेन या रूट तैयार करने पर भी बातचीत होगी. मीटिंग का एक और अहम मुद्दा है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझा कदम उठाना.
समुद्री सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. ईरान के युद्ध की वजह से होर्मुज से आवाजाही ठप पड़ गई है और दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी वजह से अजित डोवल ने बिम्सटेक के मंच पर सबसे ज्यादा जोर इसी मुद्दे पर दिया है. भारत के NSA ने अपने भाषण में साफ-साफ कहा कि अनिश्चितताओं से भरे इस समय में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाकर ही सदस्य देश सुरक्षित महसूस कर सकते हैं.
दिल्ली में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग में अजित डोवल ने भारत को किस तरह क्षेत्रीय सहयोग का केंद्रबिंदु बनाया है. डोवल ने किस स्तर तक भारत के हितों को प्राथमिकता दी है. इन मुद्दों का भी हम विश्लेषण करेंगे , लेकिन उससे पहले आपको बिम्सटेक का एक छोटा सा परिचय देते हैं, ताकि आप पड़ोसी देशों के बीच सहयोग के इस मंच को बेहतर तरीके से समझ सकें.
बिम्सटेक का मतलब है - बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक कोओपरेशन. यानी बिम्सटेक उन 7 देशों का गठबंधन है, जिनके हित बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं. इस गुट में भारत समेत बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं. बिम्सटेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी और आज ये गठबंधन 29 साल के सहयोग का प्रतीक बन चुका है.
बिम्सटेक की बैठक में अजित डोवल की सक्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मीटिंग से पहले उन्होंने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से वन-टू-वन बातचीत की. इन द्विपक्षीय संवादों में म्यांमार के NSC और भारतीय NSA अजित डोवल की मीटिंग की काफी चर्चा हो रही है. डोवल ने म्यांमार के प्रतिनिधियों को साफ साफ कह दिया कि म्यांमार को अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना होगा. अजित डोवल को ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, ये भी समझना बेहद जरूरी है.
दरअसल पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कुछ उग्रवादी संगठनों ने म्यांमार में अपने ठिकाने बना रखे हैं. इन गुटों में एक बड़ा नाम है NSCN का खापलांग ग्रुप. NSCN नागालैंड का उग्रवादी ग्रुप है. इस गुट के साथ भारत सरकार ने संवाद किया था लेकिन खापलांग गुट ने शांति समझौते से इंकार कर दिया था. ऐसा ही एक और गुट है उल्फा. असम में उल्फा की उग्रवादी गतिविधियों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है.
KLO यानी कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी म्यांमार में ठिकाने बना रखे हैं. ये उग्रवादी गुट ना सिर्फ हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं बल्कि इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ड्रग्स की तस्करी से आता है. इसी वजह से NSA अजित डोवल ने म्यांमार के प्रतिनिधि को सख्त शब्दों में चेताया है ताकि म्यांमार से हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके.
दुनिया भर के इंटेलिजेंस सर्कल में NSA अजित डोवल को लेकर एक बात कही जाती है. अजित डोवल कभी भी राजनयिकों की तरह घुमाकर बातें नहीं करते. वो सीधी बात कहते हैं और जब मुद्दा देशहित का हो तो अजित डोवल के इरादे और शब्द सख्त हो जाते हैं. भारत के NSA की शख्सियत से जुड़े इसी पहलू को म्यांमार ने भी महसूस किया होगा.
अजित डोवल ने साल 2014 में NSA का पद संभाला था. पिछले 12 सालों में अजित डोवल की कमान में भारतीय इंटेलिजेंस तंत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं. डोवल की इसी लीडरशिप को प्रसिद्ध थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपने अध्ययन का केंद्र भी बनाया है.
ORF के एक अध्ययन में बताया गया कि डोवल के आने के बाद भारतीय रणनीति में बड़े बदलाव आए. पहले दूसरे देशों के साथ भारत सॉफ्ट बैलेंसिंग के सिद्धांत पर चलता था यानी भारतीय नीति का आधार संवाद होता था. अब भारत लिमिटेड हार्ड बैलेंसिंग के सिद्धांत पर चलता है. यानी अब भारत विवादों के समाधान के लिए संवाद को ही पहली प्रक्रिया मानता है लेकिन अगर संवाद से आगे बढ़कर कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़े तो भारत उससे पीछे नहीं हटता है.
अजित डोवल की इस रणनीति की एक झलक NSA का पद संभालने के बाद भी नजर आई थी. भारत का NSA बनने के बाद अजित डोवल ने एक भाषण में कहा था - भारत अब तीन प्रकार की रणनीतिक नीतियां अपनाएगा. पहली रणनीति रक्षात्मक होगी यानी भारत अपने हितों की सुरक्षा करेगा. दूसरी रणनीति रक्षात्मक और आक्रामक का संतुलन होगी. यानी हितों की रक्षा के लिए अगर सैन्य विकल्प अपनाना पड़ेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा. तीसरी नीति शुद्ध रूप से आक्रामक होगी. इसका मतलब है कि अगर भारत को अपने हितों पर खतरा महसूस होगा तो वो पहले आक्रमण का कदम भी उठा सकता है. पिछले छह सालों में डोवल की नीतियों के दो बड़े उदाहरण सामने आ चुके हैं.
वर्ष 2020 में जब गलवान का टकराव हुआ था. तब भारत ने डोवल की दूसरी नीति अपनाई थी यानी संवाद के साथ ही साथ भारत ने LAC पर बड़ी सैन्य तैनाती करके चीन को अपनी शक्ति महसूस कराई थी. आज भी भारत ने लद्दाख की LAC पर तकरीबन 50 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं ताकि चीन को ये एहसास रहे कि भारत का रक्षात्मक और आक्रामक रवैया बरकरार है.
पिछले ही साल डोवल की नीति के तीसरे हिस्से का गवाह पाकिस्तान बना था. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर प्री-एम्पटिव स्ट्राइक की थी. ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को समझ आ गया था कि वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं हैं. आतंक के प्रति इसी प्रण को अजित डोवल ने दिल्ली में चल रही बैठक यानी बिम्सटेक के मंच से दोहराया भी है.
डोवल ने सात साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पर काम किया है. इसी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अजित डोवल जड़ तक जानते और समझते हैं. पाकिस्तान के साथ ही साथ डोवल ने भारत के एक और पारंपरिक प्रतिद्वंदी यानी चीन को लेकर भी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं. चीन के लिए डोवल की डॉक्ट्रिन को 4 D का नाम दिया जाता है . अब हम आपको डोवल की इसी 4 D डॉक्ट्रिन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.
इस डॉक्ट्रिन में पहला D है डेटेरेंस यानी प्रतिरोध. गलवान के बाद बड़ी तैनाती के साथ ही साथ भारत ने नौसेना में बड़ा निवेश करना शुरु कर दिया था ताकि हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को रोका जा सके. डोवल डॉक्ट्रिन में दूसरा D है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति. NSA अजित डोवल ने क्वाड से लेकर I2U2 जैसी नई साझेदारियों के जरिए चीन पर दबाव बढ़ाया है.
तीसरा D है डिनायल यानी अस्वीकृति. अजित डोवल की नीतियों के तहत भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बनाई. इसके साथ ही साथ चीन से आने वाले निवेश को सीमित किया गया. सुरक्षा के लिहाज से चीन के 50 से ज्यादा एप्स को भारत में बैन किया गया.
डोवल डॉक्ट्रिन में चौथा D है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र. डोवल के कार्यकाल के दौरान फ्रांस और इजरायल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ा है. खासकर इजरायल के साथ भारत का रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में इजाफा हुआ है. जिससे चीन के खिलाफ भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई है.
अजित डोवल की हमेशा दो ही प्राथमिकताएं रही हैं. पहला है राष्ट्र हित और दूसरी है राष्ट्र की सुरक्षा. इन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर अजित डोवल ने एक भाषण में महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी. NSA अजित डोवल ने कहा था - इन द गेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देयर आर नो सिल्वर मेडल्स. यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां रत्ती भर भी कमी या लापरवाही नहीं की जा सकती.
अजित डोवल की डॉक्ट्रिन आपने समझी. अब हम आपको NSA अजित डोवल से जुड़ा एक रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं. आधुनिक इतिहास में अजित डोवल का नाम सबसे लंबे वक्त तक सुरक्षा सलाहकार का पद संभालने वाली हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है.
इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं रूस के पूर्व सुरक्षा समिति के सचिव निकोलाई पत्रुशेव. रूस में ये पद सुरक्षा सलाहकार के समानांतर माना जाता है. निकोलाई ने 16 साल तक इस पद को संभाला था . दूसरे नंबर पर हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल. बतौर NSA डोवल की सेवा को 12 वर्ष बीत चुके हैं. तीसरे नंबर पर हैं अमेरिका के पूर्व राजनयिक हेनरी किसिंजर जिन्होंने 6 साल से ज्यादा वक्त तक सुरक्षा सलाहकार का पद संभाला. चौथे नंबर पर अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मैकजॉर्ज बंडी हैं. मैकजॉर्ज 5 साल और एक महीने तक सुरक्षा सलाहकार रहे थे. पांचवें नंबर पर हैं इजरायल के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मेर बेन शब्बात. शब्बात चार साल तक इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे.
ये सभी लोग सेवा से रिटायर हो चुके हैं. सिर्फ अजित डोवल ही ऐसे हैं जो अब भी सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं. जिस तरह बिम्सटेक में अजित डोवल की सक्रियता नजर आ रही है. वो बताती है कि आने वाले वक्त में भी अजित डोवल देश की सेवा करते रहेंगे. एक वक्त था जब बिम्सटेक पारंपरिक कूटनीतिक मंच की तरह काम करता था लेकिन डोवल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद बिम्सटेक की दशा और दिशा बदल गई है.
वर्ष 2014 के बाद भारत की पहल पर ही बिम्सटेक के सुरक्षा सलाहकारों की सालाना बैठक होनी शुरु हुई थी. डोवल की नीतियों ने बिम्सटेक में भारत की सक्रियता को बढ़ाया है. पड़ोसी देशों के लिए भारत ने आर्थिक मदद को सहयोग बढ़ाने का जरिया बनाया. भारत ने बांग्लादेश में रेल नेटवर्क और बंदरगाह बनाने के लिए क्रेडिट लाइन दी. आर्थिक तंगी के दौर में श्रीलंका को भारत से मदद मिली. नेपाल, म्यांमार और भूटान में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है.
थाईलैंड के साथ भारत ने निवेश और व्यापार को तरजीह दी है. पहले आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाया गया और फिर इसी सहयोग को डोवल सैन्य और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे ले गए हैं. सुरक्षा सलाहकारों की बैठकों से अजित डोवल ने ये सुनिश्चित किया है कि सहयोग में सभी पक्षों के हित शामिल हों ताकि चीन की तरह भारत को भी एक क्षेत्रीय दबंग देश के तौर पर ना देखा जाए.
अजित डोवल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इसलिए उनके चर्चे पाकिस्तान में भी खूब होते हैं. पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक और सुरक्षा विश्लेषक हुसैन हक्कानी की किताब में भी अजित डोवल का जिक्र है.
अपनी किताब INDIA Vs PAKISTAN, WHY CAN'T WE JUST BE FRIENDS में हुसैन हक्कानी ने लिखा है - अजित डोवल रुढ़िवादी सोच के शख्स नहीं हैं. वो आज भी एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तरह ही सोचते हैं. अगर भारत के हितों की बात आती है तो अजित डोवल पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ देते हैं. अपने देश के लिए वो वैकल्पिक या नई किस्म की नीति को अपनाने में परहेज नहीं करते हैं.