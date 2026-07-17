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चीनी चुनौती से निपटने के लिए क्या है अजित डोवल का '4D डॉक्ट्रिन'? जिसके जरिए हिंद महासागर में 'ड्रैगन' को घेर रहा भारत

Ajit Doval China Doctrine: चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रखा है. भारत को मजबूत करने के इस अभियान में एनएसए अजित डोवल का अहम योगदान माना जाता है. उनके '4D डॉक्ट्रिन' ने चीन को उसके दायरे में बांधकर रख दिया है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 03:18 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:18 AM IST
चीनी चुनौती से निपटने के लिए क्या है अजित डोवल का '4D डॉक्ट्रिन'? जिसके जरिए हिंद महासागर में 'ड्रैगन' को घेर रहा भारत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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