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भगवा के साथ गदा... पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा पहुंचाएगा

हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में किसी जगह पर भगवान की शोभायात्रा निकालने में भी संख्या सीमित रखनी होती है. परमिशन पहले मना ही किया जाता है... अंजनी पुत्र सेना के पदाधिकारियों की बात चुनाव के समय चर्चा में है. आज ऐसे समय में शोभायात्रा निकाली जा रही है, जब बंगाल विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है. इस शोभायात्रा से किसे फायदा होगा?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:18 AM IST
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भगवा के साथ गदा... पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा पहुंचाएगा

वैसे तो, रामनवमी पर शोभायात्रा का मुद्दा पश्चिम बंगाल में हर साल चर्चा में रहता है. राज्य सरकार कुछ पाबंदी लगाती है फिर हाई कोर्ट परमिशन देता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. इस साल विधानसभा चुनाव होने के कारण गहमागहमी कुछ ज्यादा है. विश्व हिंदू परिषद भी अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा है. ममता सरकार पर जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भगवा झंडे के साथ गदे के कॉम्बिनेशन वाला संगठन 'अंजनी पुत्र सेना' क्या है? क्या इस शोभायात्रा का चुनावों पर भी असर पड़ेगा?

अंजनी पुत्र सेना पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सक्रिय एक दक्षिणपंथी संगठन है. यह मुख्य रूप से रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकालने के लिए जाना जाता है. संगठन की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार यह 2015 से सक्रिय है. यह संगठन खुद को हिंदुत्व के उत्थान के साथ-साथ मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए समुदाय को एकजुट करने की बात करता है. 

ममता बनर्जी पर हमलावर है 'अंजनी सेना'

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संगठन के सचिव सुरेंद्र वर्मा खुद बताते हैं कि 2023 के बाद अंजनी पुत्र सेना बहुत ज्यादा चर्चा में रही है. एक बयान में सीधे तौर पर ममता सरकार पर हमला बोलते हुए वर्मा ने कहा कि रामनवमी की शोभायात्रा के लिए परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन नहीं मिलता है, फिर कोर्ट जाना पड़ता है. वह सवाल उठाते हैं कि क्या अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदुस्तान में रहते हुए भी इतना सोचना पड़ेगा? क्या रामजी की शोभायात्रा निकालना गलत काम है? क्या हम समाज को गलत संदेश देने जा रहे हैं? ऐसा बंगाल में क्यों होता है?

ध्रुवीकरण की कोशिश

वर्मा ने आरोप लगाया कि बंगाल में कुछ समुदाय के लोग भगवा झंडा खोल लेते हैं, किसी गाड़ी पर जयश्रीराम लिखा है तो उसे तोड़ा जाता है. इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता लेकिन रामनवमी की शोभायात्रा प्रशासन के हिसाब से भी हम निकाल रहे हैं तो हर वर्ष एक केस हमारी संस्था को मिल रहा है. कहा जाता है कि आवश्यकता से ज्यादा लोग थे, साउंड पर सवाल उठाया जाता है. प्रशासन को पता नहीं है कि हावड़ा में पुलिस की नाक के नीचे रातभर साउंड बजते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि केस बना दें. बंगाल में अगर ध्रुवीकरण होता है तो हिंदू एकजुट होंगे और फायदा भाजपा लेना चाहेगी. 

'हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में...'

सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी लोगों को एक सीमा में, तय समय में ले जाना पड़ रहा है. बंगाल की राजनीति में यह सोचने की बात है. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है. शिक्षकों पर पुलिस लाठी चलती है लेकिन जो लोग रास्ते में बस रोककर कांच तोड़ते हैं, उन पर पुलिस की लाठियां नहीं चलती है. उस समुदाय से इनको इतना खौफ है. वह खुलकर कहते हैं कि क्या हम बंगाल का फ्यूचर बांग्लादेश की तरह नहीं देख रहे हैं? साफ है सुरेंद्र वर्मा की भाषा भाजपा के नजरिये से मेल खाती है. भाजपा भी यही आरोप लगाते हुए टीएमसी पर हमलावर रहती है. ऐसे में बंगाल चुनाव में मामला गरमाया है तो फायदा भी भाजपा लेने की कोशिश करेगी. वैसे भी, भाजपा आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों का तुष्टिकरण करती रही है. 

पढ़ें: पश्चिम बंगाल में भाजपा ने लगाया बैक गियर, ममता बनर्जी का किला ढहा पाएगा 'एक्स' फैक्टर?

 

पहली यात्रा - Anjani Putra Sena
अदालत के निर्देश के अनुसार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक (रूट - नरसिंह मंदिर से हावड़ा मैदान तक)

दूसरी रैली - Vishwa Hindu Parishad
अदालत के निर्देशानुसार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक (रूट - BE कॉलेज गेट-३ से मल्लिक फाटक होकर रामकृष्णपुर  घाट तक)

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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