पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की टेढ़ी निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे हो सकता है चंडीगढ़ पर कब्जा?

Article 240 Chandigarh: केंद्र सरकार का एक नया कदम पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दिया है. खबरें सामने आ रही हैं कि संविधान के अनुच्छेद 240 की सहायता से केंद्र चंडीगढ़ से पंजाब की ऐतिहासिक पकड़ को कमजोर करने की तैयारी में है. राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है. आइए जानते हैं आखिर क्या है आर्टिकल 240 जिसको लेकर मचा है पूरा बवाल!

 

Nov 23, 2025, 02:30 PM IST
Article 240 Chandigarh: केंद्र सरकार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाने की तैयारी में है! ऐसी खबर तेजी से निकल कर सामने आ रहा है, जिसके बाद से पंजाब के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है. सभी बड़ी पार्टियां AAP, कांग्रेस और अकाली दल एकजुट होकर इसका विरोध कर रही हैं. अब सवाल उठ रहा है, क्या केंद्र सरकार का यह कदम चंडीगढ़ पर पंजाब का नियंत्रण कमजोर कर सकता है?  कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करना है. अब सवाल उठ रहा है क्या है अनुच्छेद 240 जिसके दम पर केंद्र कर सकती है पंजाब के चंडीगढ़ पर कब्जा. आइए जानते हैं...

पंजाब में विरोध
ऐसी खबरें आने के बाद से ही पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसे पंजाब के साथ गहरा अन्याय बताया. साथ ही कहा कि  केंद्र सरकार का यह फैसला चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की साजिश के जैसे है. सीएम मान के अनुसार पंजाब मूल राज्य है और ऐतिहासिक रूप से चंडीगढ़ पर उसका ही अधिकार है.

इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल ने कहा कि यह प्रस्ताव संघीय ढांचे को कमजोर बनाने वाला है और पंजाब की पहचान पर सीधा हमला है. वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस विधेयत पर विरोध का ऐलान कर दिया है.

अब जानिए क्या है अनुच्छेद 240 
संविधान का अनुच्छेद 240 भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देता है. जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे नियम और कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं. इसका मकसद उन प्रदेशों में शांति, विकास और सुशासन सुनिश्चित करना है. इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों का वही कानूनी महत्व होता है जो संसद के बनाए हुए कानूनों का होता है. साथ ही ये नियम संसद के किसी कानून को बदलने या रद्द करने की क्षमता भी रखते हैं.

चंडीगढ़ के संदर्भ में इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति ऐसे विनियम जारी करते हैं तो उसका प्रभाव वहां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बराबर होगा. फिलहाल चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के अधीन है. वहीं 1 नवंबर 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश मुख्य सचिव के माध्यम से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है.

ये भी पढे़ंः हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप

अगस्त 2016 में भी केंद्र ने की थी कोशिश
1 जून 1984 से चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा संचालित हो रहा है. वहीं मुख्य सचिव का पद केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के सलाहकार में परिवर्तित कर दिया गया था. लेकिन साल 2016 के अगस्त में केंद्र ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और स्वतंत्र प्रशासक के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के पूर्व अधिकारी के. जे.अल्फोंस की नियुक्त की. लेकिन राजनीतिकर विरोध के कारण इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका.

गृह मंत्रालय का बयान 
इन खबरों को लेकर गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक पेश करने का की तैयारी नहीं है.  

ये भी पढे़ंः पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला सच

पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
