लद्दाख के लिए केंद्र का '371(K)' फॉर्मूला: जमीन और संस्कृति की सुरक्षा के साथ मिलेगी चुनी हुई गवर्निंग बॉडी?

साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाया गया था, उस वक्त स्थानीय लोगों में भारी उत्साह था, लेकिन बिना विधानसभा वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में धीरे-धीरे यह डर सताने लगा कि उनकी जमीन, नौकरी, संस्कृति और पर्यावरण पर बाहरी दखल बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनने के बाद शासन की पूरी कमान दिल्ली और उपराज्यपाल (LG) के हाथों में चली गई, जबकि स्थानीय जनता के पास अपने फैसले लेने का कोई लोकतांत्रिक माध्यम नहीं बचा. इसे लेकर सालों चले प्रदर्शनों और अनशन के बाद अब केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव है संविधान में नया 'अनुच्छेद 371(K)' जोड़ना.
10 सितंबर को गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों (लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) के बीच दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें नए प्रस्ताव पर चर्चा की गई. महीनों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक का मकसद 22 मई और 3 जुलाई की पिछली मुलाकातों में बनी शुरुआती सहमति को आगे बढ़ाकर किसी ठोस नतीजे तक पहुंचाना था, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए.
आइए अब जान लेते हैं कि केंद्र का यह नया प्रस्ताव क्या है, यह लद्दाख की पुरानी मांगों से कैसे अलग है और बात अभी कहां अटकी हुई है?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने लद्दाख की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में नया उप-खंड 'अनुच्छेद 371(K)' जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत पूरे लद्दाख के लिए एक गवर्निंग बॉडी (प्रशासनिक परिषद) बनेगी, जिसके सदस्यों को लद्दाख की जनता सीधे वोट डालकर चुनेगी. इस चुनी हुई संस्था को जमीन, स्थानीय नौकरियां, भाषा, संस्कृति, जंगल और पर्यावरण जैसे जरूरी मुद्दों पर नियम और नीतियां बनाने के खास अधिकार मिलेंगे. राष्ट्रपति के अधिकारों के दायरे में इस निकाय को ऐसे कानून बनाने की छूट होगी, जिससे बाहरी दखल रुके और लद्दाख के स्थानीय लोगों के हक हमेशा सुरक्षित रहें.
लद्दाख के लोग लंबे समय से पूर्वोत्तर राज्यों की तरह 'छठी अनुसूची' लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी जमीन और संस्कृति पूरी तरह सुरक्षित रहे. भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों को अपनी जमीन, संस्कृति और स्थानीय मामलों के लिए खुद फैसले लेने और कानून बनाने का अधिकार देती है.
नगालैंड और मिजोरम (371-A और 371-G): यहां जमीन, रीति-रिवाज और स्थानीय परंपराओं पर संसद का कोई भी नया कानून तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक कि राज्य की अपनी विधानसभा उसे मंजूरी न दे दे. असम, मणिपुर और सिक्किम: इन राज्यों की विधानसभाओं में स्थानीय जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए खास कमेटियां और विशेष नियम तय हैं.
पूर्वोत्तर के बाकी सभी इलाकों में यह सुरक्षा पूर्ण राज्यों और उनकी विधानसभाओं को मिली हुई है. वहीं लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है, जहां अपनी कोई विधानसभा नहीं है. अगर लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371(K) लागू होता है, तो यह देश में पहला ऐसा मॉडल होगा जहां किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य जैसी संवैधानिक शक्तियां दी जाएंगी.
छठी अनुसूची के तहत जिले के स्तर पर 'स्वायत्त जिला परिषदें' (ADCs) बनती हैं, जबकि केंद्र सरकार अनुच्छेद 371(K) के मॉडल के तहत जिले के बजाय पूरे केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर एक चुनी हुई संस्था देना चाहती है, यानी यह व्यवस्था पूर्वोत्तर के कई राज्यों (जैसे नगालैंड, मिजोरम) को अनुच्छेद 371 के तहत मिली विशेष सुरक्षा जैसी हो सकती है, जिससे स्थानीय लोगों का अपनी जमीन और नौकरियों पर पहला अधिकार सुरक्षित रह सके.
दिल्ली में हुई बैठक में शामिल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कारगिल के नेताओं ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को सकारात्मक तो माना, लेकिन साथ ही कई बुनियादी सवाल भी खड़े किए हैं. सोनम वांगचुक का साफ कहना है कि लद्दाख में नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) का राज नहीं चलेगा. चुनी हुई संस्था को अफसरों से ऊपर अधिकार और फैसले लेने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए. स्थानीय नेताओं की मांग है कि दिल्ली या पुडुचेरी की तरह अधिकारों का टकराव न हो. पुलिस, बजट, योजना और कानून-व्यवस्था का नियंत्रण स्थानीय संस्था के हाथ में होना चाहिए.
स्थानीय नेताओं का कहना है कि सरकार ने अभी सिर्फ मौखिक रूप से विचार रखा है, जब तक इसका कोई लिखित ड्राफ्ट (कानूनी मसौदा) सामने नहीं आता, तब तक जनता को पूरा भरोसा नहीं होगा. स्थानीय नेताओं ने पिछले आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने और हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग भी रखी है.
लद्दाख में अपने अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा की मांग अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही चल रही है. इस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि बौद्ध-बहुल लेह और मुस्लिम-बहुल कारगिल ने अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक साथ मिलकर आवाज उठाई. अब इस मसले के सुलझने की उम्मीद इसलिए जगी है, क्योंकि सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच बंद पड़ी बातचीत दोबारा शुरू हो चुकी है. केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों को उनकी जमीन और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अधिकार देना चाहती है, लेकिन साथ ही सीमावर्ती इलाका होने की वजह से कानून-व्यवस्था पर अपनी पकड़ भी रखना चाहती है. अब पूरी बात सरकार के लिखित प्रस्ताव पर टिकी है, अगर लद्दाख की चुनी हुई नई संस्था को बजट तय करने और फैसले लेने की पूरी आजादी मिल जाती है, तो यह सालों पुराना विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है.