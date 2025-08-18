अब मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के 30 रुपये लेने पर भड़का यात्री

Bangaluru Metro: बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो में वसूली जा रही Baggage Fee सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. एक यूजर ने रसीद शेयर करते हुए इसपर आपत्ति जताई है.
Bengaluru Metro Luggage Fee: सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स बेंगलुरु की 'नम्मा मेट्रो' के चार्ज को लेकर चर्चा कर रहे हैं. इसकी वजह है कि एक यूजर ने एक रसीद शेयर की और कहा कि बेंगलुरु मेट्रो में मुझे सामान ले जाने के लिए 30 रुपये देने पड़े हैं. शख्स की इस पोस्ट पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सामान को लेकर वसूली जा रही फीस पर बहस होने लगी. चलिए जानते हैं कि आखिर यह सारा माजरा क्या है?
अविनाश चंचल नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में लिखा,'मैं बहुत हैरान हूं कि मुझे इस बैग के लिए बेंगलुरु मेट्रो में 30 रुपये देने पड़े. ' शख्स ने आगे लिखा,'बेंगलुरु मेट्रो पहले ही देश की सबसे महंगी मेट्रो है और इससे बोझ और बढ़ गया है. यह एक और उदाहरण है कि कैसे @OfficialBMRCL लोगों को मेट्रो की सुविधा से वंचित कर रहा है.' इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह ठीक है, जबकि कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं.
बेंगलुरु की 'नम्मा मेट्रो' में सामान शुक्ल (Luggage Fee) चर्चा का विषय बनी रहती है. यह फीस इसी साल 2025 में लागू की गई है. नियमों के मुताबिक अगर आपका सामान 60cm (लंबाई) × 45cm (चौड़ाई) × 25cm (ऊंचाई) से बड़ा है तो फिर आपको इसके लिए फीस अदा करना होगी. अगर आपके पास ऊपर दिए गए साइज से बड़ा एक से ज्यादा सामान है तो 30 रुपये प्रति सामान अदा करना होगा.
सामान के टिकट (Luggage Ticket) के लिए ग्राहक को कस्टमर केयर सेंटर (CCC) पर जाना होगा. अगर आपके नियमों को तोड़ते हैं तो फिर आपको 250 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके अलावा मेट्रो अफसर के पास शिकायत जाने पर वो आपको मेट्रो से भी बाहर निकाल सकते हैं.
