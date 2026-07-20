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'बॉस' करेगा एक मैसेज और खाता हो जाएगा साफ... क्या है ये नया स्कैम, जिसका मुंबई पुलिस ने किया पर्दाफाश; 40 करोड़ की हुई ठगी

मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस दौरान एक प्रतिष्ठित कंपनी से 10 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली गई. स्कैमर्स ने इसके लिए व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल किया.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jul 20, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:45 PM IST
'बॉस' करेगा एक मैसेज और खाता हो जाएगा साफ... क्या है ये नया स्कैम, जिसका मुंबई पुलिस ने किया पर्दाफाश; 40 करोड़ की हुई ठगी

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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