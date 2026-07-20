'बॉस' करेगा एक मैसेज और खाता हो जाएगा साफ... क्या है ये नया स्कैम, जिसका मुंबई पुलिस ने किया पर्दाफाश; 40 करोड़ की हुई ठगी

What is Boss Scam: आज के समय में डिजिटल स्कैम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अगर आपके बॉस या कंपनी के डायरेक्टर के नाम से अचानक WhatsApp पर मैसेज आए कि मैं मीटिंग में हूं, तुरंत यह पेमेंट कर दो, तो बिना पुष्टि किए पैसे ट्रांसफर करना भारी पड़ सकता है.
दरअसल, मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें एक प्रतिष्ठित कंपनी से 10 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली गई. इस नए साइबर फ्रॉड मॉड्यूल को मुंबई पुलिस ने “बॉस स्कैम” नाम दिया है.
इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की दक्षिण साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली तक फैले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 करोड़ 63 लाख 98 हजार रुपये से अधिक की राशि विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज भी करा दी है.
ZEE News से विशेष बातचीत में डीसीपी (साइबर क्राइम) बजरंग बनसोडे ने बताया कि इस ठगी में किसी भी तरह का फिशिंग लिंक, OTP या बैंक डिटेल नहीं मांगी गई. आरोपियों ने केवल भरोसे का फायदा उठाया. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मोबाइल पर WhatsApp से मैसेज भेजा गया, जिसमें प्रोफाइल फोटो कंपनी के डायरेक्टर की लगी हुई थी.
मैसेज में लिखा था कि वह मीटिंग में हैं और कुछ जरूरी भुगतान तुरंत करना है. प्रोफाइल और भाषा पर भरोसा करते हुए कंपनी के अधिकारी ने अलग-अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब तक वास्तविक डायरेक्टर से संपर्क हुआ, तब तक ठग 10.40 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकाल चुके थे.
डीसीपी बजरंग बनसोडे ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, बैंकिंग ट्रेल और डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पूरे नेटवर्क तक पहुंच बनाई. सबसे पहले महाराष्ट्र के जालना, फिर बिहार के सीवान और उसके बाद दिल्ली में छापेमारी की गई. लगातार कार्रवाई के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ में सामने आया कि गिरोह पहले बैंक खातों की व्यवस्था करता था. ठगी की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर उसका ट्रेल छिपाया जाता था. इसके बाद उसी पैसे से सोना खरीदकर मनी ट्रेल को खत्म करने की कोशिश की जाती थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं.
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र के कई ज्वेलर्स से सोना खरीदा गया. इसी आधार पर पुलिस की टीमें अलग-अलग राज्यों में जांच कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि इस नेटवर्क में बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले, नकदी निकालने वाले, सोना खरीदने वाले और फर्जी पहचान तैयार करने वाले कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं.
डीसीपी बजरंग बनसोडे ने Zee News से बातचीत में लोगों और कंपनियों से अपील की कि यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी या बॉस के नाम से अचानक भुगतान का निर्देश मिले, तो किसी भी लेन-देन से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे फोन या वीडियो कॉल के जरिए पुष्टि अवश्य करें. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इसी “बॉस स्कैम” के जरिए देश की अन्य बड़ी कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है.