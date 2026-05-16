क्या है 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन? भारत में पकड़ी गई 182 करोड़ की खेप, इसे क्यों कहते हैं ISIS का सीक्रेट हथियार

कैप्टागन शरीर और दिमाग पर तेज असर डालता है. इसे लेने के बाद कुछ समय के लिए व्यक्ति को ऊर्जा ज्यादा महसूस होती है. भूख और नींद कम हो जाती है, जबकि आत्मविश्वास और उत्तेजना बढ़ सकती है. यही कारण है कि युद्ध और हिंसा में शामिल कुछ समूहों के बीच इसकी मांग बढ़ी.
Trending Photos
भारत में हाल ही में हुई एक बड़ी कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 182 करोड़ रुपये की कैप्टागन ड्रग बरामद की है. इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि इस नशीले पदार्थ का नाम लंबे समय से आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़ता रहा है. दुनिया के कई हिस्सों में इसे ‘जिहादी ड्रग’ तक कहा जाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कैप्टागन है क्या और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है?
कैप्टागन मूल रूप से एक सिंथेटिक ड्रग है, जिसे कई दशक पहले कुछ मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज के लिए विकसित किया गया था. शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल अवसाद, अत्यधिक थकान और ध्यान से जुड़ी समस्याओं के इलाज में किया जाता था. हालांकि, बाद में इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आने लगे, जिसके चलते अधिकांश देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. यह ड्रग शरीर और दिमाग को अस्थायी रूप से अत्यधिक सक्रिय बना देती है. इसे लेने वाला व्यक्ति लंबे समय तक जाग सकता है, थकान कम महसूस करता है और कई बार डर या भावनात्मक संवेदनाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं. यही वजह है कि युद्धग्रस्त इलाकों और आतंकी संगठनों के बीच इसका इस्तेमाल चर्चा में रहा है.
पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया, खासकर सीरिया, को कैप्टागन के बड़े अवैध कारोबार का केंद्र माना जाता रहा है. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस ड्रग की तस्करी से अरबों डॉलर का नेटवर्क खड़ा हो चुका है. कई देशों की एजेंसियां पहले भी इसके बड़े कंसाइनमेंट पकड़ चुकी हैं. भारत में इसकी इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी को गंभीर माना जा रहा है. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस खेप का स्रोत क्या था, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की ड्रग्स केवल नशे तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि इनके तार अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकी संगठनों के वित्तपोषण से भी जुड़े हो सकते हैं.
मिडिल ईस्ट में जब भी आतंकवाद, गृहयुद्ध और कट्टरपंथी संगठनों की चर्चा होती है, एक नाम बार-बार सामने आता है, कैप्टागन. बीते कुछ वर्षों में इसे लेकर कई तरह के दावे किए गए. कहीं इसे 'जिहादी ड्रग' कहा गया तो कहीं 'आतंकियों का एनर्जी बूस्टर'. इसकी वजह सिर्फ नशा नहीं, बल्कि वह असर है जो इसे लड़ाई के मैदान से जोड़ देता है. कैप्टागन दरअसल एक सिंथेटिक ड्रग है, जिसका वैज्ञानिक नाम फेनेथिलीन (Fenethylline) है. इसे 1960 के दशक में यूरोप में विकसित किया गया था. उस समय डॉक्टर इसका इस्तेमाल कुछ मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के इलाज में करते थे.
शुरुआत में तो कैप्टागन को डिप्रेशन, ध्यान की कमी और नींद से जुड़ी दिक्कतों में इसे दवा के तौर पर दिया जाता था. लेकिन धीरे-धीरे इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे. इसके बाद कई देशों ने इस पर रोक लगा दी. प्रतिबंध लगने के बावजूद कैप्टागन का अवैध कारोबार बंद नहीं हुआ. समय के साथ इसकी तस्करी बढ़ती गई और यह मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में पहुंच गया. सीरिया में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद इसका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया, ISIS के लड़ाकों ने इसे सीक्रेट हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. लड़ाके इस ड्रग का इस्तेमाल करते थे ताकि वे लंबे समय तक जाग सकें, थकान महसूस न करें और लड़ाई के दौरान डर कम लगे.
यह भी पढ़ेंः 'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.