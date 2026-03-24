West Bengal Caste Equation: मुसलमानों से SC तक...वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और राज्य में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होंगे.इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं. नतीजों का ऐलान 4 मई को होगा.लेकिन भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हों और बात जाति की ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है. बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो वहां अनुसूचित जाति को साधना बेहद अहम हो जाता है. काफी समय से लोग यह मानते हैं कि बंगाल में राजनीति वही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जो उनकी सोशल क्लास है. पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि लोग जिस तरह वोट करते हैं, उसमें जाति एक बड़ा रोल अदा करती है.

बंगाल में SC जातियों की हिस्सेदारी ज्यादा

बंगाल की बात करें तो राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 23.5 प्रतिशत है. इस वजह से वे बंगाल में वोटर्स के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक हैं. कुछ क्षेत्रों में उनकी स्थिति विशेष रूप से मजबूत है, क्योंकि वे मतदान करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अनुसूचित जातियों के तहत आने वाले विभिन्न समुदायों का 120 विधानसभा सीटों पर काफी प्रभाव है.

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हालांकि, बंगाल में हर जगह अनुसूचित जाति की आबादी एक जैसी नहीं है. यहां राजबंशी, नामाशूद्र, बागदी, बाउरी और पोड पौंड्र जैसी उप-जातियां हैं. इनमें से हर समूह का अपना इतिहास है और वे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं.

समर्थन पाने की कोशिशें तेज

राजनीतिक पार्टियों के लिए, इन समुदायों का समर्थन पाना बहुत जरूरी है. ममता की टीएमसी को हमेशा से इन जातियों के कुछ हिस्सों से बहुत ज्यादा समर्थन मिलता रहा है. भारतीय जनता पार्टी उत्तरी हिस्सों में राजबंशी जैसे समुदायों से समर्थन पाने की कोशिश कर रही है.

कितनी है बंगाल में मुस्लिमों की आबादी?

पश्चिम बंगाल में धर्म और सामाजिक समूह भी अहम भूमिका निभाते हैं. राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27-28 प्रतिशत है. इस वजह से वोटिंग के मामले में वे एक अहम समूह बन जाते हैं. बंगाल और मुर्शिदाबाद-मालदा बेल्ट जैसे कुछ इलाकों में, मुस्लिम वोटर यह तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि कौन जीतेगा.

पार्टियों को अपने उम्मीदवार चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है. वे यह पक्का करना चाहती हैं कि उनके उम्मीदवार हर इलाके की सामाजिक बनावट को सही ढंग से दर्शाते हों. यही वजह है कि आप अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोगों को उम्मीदवार के तौर पर चुनते हुए देखते हैं.

अन्य जातियां भी पार्टियों के लिए बेहद अहम

अर्ध-शहरी इलाकों में, ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य जैसे उच्च-जाति समूह, और साथ ही सदगोप और कंसबणिक जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के समूह भी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाना है. यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर वे 2026 के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ऐसा करना बेहद जरूरी है.