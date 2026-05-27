क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते पिनराई विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर ED ने मारा छापा

केरल की सियासत में बुधवार (27 मई) को उस समय हलचल तेज हो गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित CMRL घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास से लेकर राज्यभर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि इस मामसे में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) और एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का हिस्सा है.

एक्सालॉजिक कंपनी विजयन की बेटी टी वीना से जुड़ी बताई जाती है. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर कंपनी को मिले करोड़ों रुपये किन परिस्थितियों में ट्रांसफर किए गए और बदले में क्या सेवाएं दी गईं? इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ED की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही केरल हाईकोर्ट ने CMRL मामले में चल रही जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद जांच एजेंसियों की सक्रियता और बढ़ गई.

क्या है 'CMRL केस' जिसके हुई छापेमारी?

CMRL केरल की एक जानी-मानी कंपनी है, जो सिंथेटिक रुटाइल और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के कारोबार से जुड़ी है. पिछले कुछ समय से कंपनी पर कथित रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इस कंपनी पर आरोप है कि एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2017 से 2020 के बीच करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, जबकि बदले में कोई स्पष्ट सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई. यही दावा बाद में राजनीतिक विवाद की वजह बना.

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विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना

विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधा. हालांकि, अब तक पिनराई विजयन का नाम सीधे तौर पर आरोपी के रूप में सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी बेटी का नाम जांच में आने से मामला संवेदनशील बन गया. इस विवाद की शुरुआत अगस्त 2023 में हुई थी, जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक्सालॉजिक को करीब 1.72 करोड़ रुपये दिए गए थे. इसके बाद केंद्र सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा.

SFIO की 160 पन्नों की शिकायत

जांच आगे बढ़ने के साथ मामला और गंभीर होता गया. अप्रैल 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने टी वीना के खिलाफ अभियोजन चलाने को मंजूरी दे दी. SFIO ने अपनी करीब 160 पन्नों की शिकायत में वीना, CMRL के प्रबंध निदेशक ससिधरन कार्था समेत 25 लोगों को आरोपी बनाया. कुछ कंपनियों के नाम भी जांच में शामिल किए गए, जिनमें CMRL, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस और उसकी सहयोगी कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं.

विजयन की बेटी को हो सकती है 6 महीने से 10 साल की सजा

SFIO का कहना है कि वीना की कंपनी को कुल 2.70 करोड़ रुपये मिले थे. वहीं, आयकर विभाग की अंतरिम सेटलमेंट बोर्ड रिपोर्ट में 1.72 करोड़ रुपये के भुगतान का जिक्र किया गया था. यह जानकारी कथित तौर पर CMRL कर्मचारियों के बयानों के आधार पर सामने आई थी. टी वीना पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के तहत कॉरपोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. इस धारा के तहत दोषसिद्ध होने पर छह महीने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही कथित धोखाधड़ी की रकम से तीन गुना तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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