युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची वैश्विक इकोनॉमी; क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां अनिश्चितता, तनाव और बदलाव एक साथ दिखाई देते हैं. एक तरफ पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष है, तो दूसरी ओर रूस-यूक्रेन के बीच लगभग चार वर्षों से जारी युद्ध. इन दोनों घटनाओं ने दुनिया की आर्थिक दिशा को गहराई से प्रभावित किया है.

ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हैं हालात?

सबसे पहले अगर हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, तो यह स्पष्ट है कि युद्धों का सबसे बड़ा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ा है. पश्चिम एशिया तेल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है. यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ जाती है. जब तेल महंगा होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया में महंगाई के रूप में दिखाई देता है. भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे तेल के बड़े आयातक हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध का भी दिखा प्रभाव

रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव भी कम नहीं है. रूस ऊर्जा और खाद्यान्न दोनों का बड़ा निर्यातक है, जबकि यूक्रेन गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है. इस युद्ध के कारण सप्लाई चेन में बाधाएं आई हैं, जिससे कई देशों में खाद्य सुरक्षा की चिंता बढ़ी है. यूरोप विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि वह रूस पर गैस के लिए काफी हद तक निर्भर रहा है.

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वैश्विक महंगाई भी एक समस्या

वैश्विक महंगाई (इन्फ्लेशन) पिछले कुछ समय में एक बड़ी समस्या रही है. हालांकि अब कई देशों में महंगाई में कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है. केंद्रीय बैंकों ने पिछले वर्षों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें काफी बढ़ाई थीं, लेकिन हाल के समय में वे दरों को स्थिर रखने या भविष्य में कटौती की ओर संकेत दे रहे हैं. ऐसे में निवेश और खपत पर मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.

जहां तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था का सवाल है, वहां तस्वीर पूरी तरह मजबूत नहीं कही जा सकती. एक तरफ आर्थिक गतिविधियां और रोजगार कुछ हद तक टिके हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश का कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है, जो लंबे समय में चिंता का विषय है. बढ़ता हुआ कर्ज भविष्य में आर्थिक स्थिरता पर दबाव डाल सकता है.

बढ़ती अर्थव्यस्था में भारत सबसे ऊपर

भारत की बात करें तो यह अभी भी दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. यहां घरेलू मांग मजबूत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर आर्थिक गतिविधियों को सहारा दे रहा है. लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं. वैश्विक व्यापार में सुस्ती देखने को मिल रही है. कंपनियां अब “ग्लोबलाइजेशन” के बजाय “लोकलाइजेशन” की ओर बढ़ रही हैं. यानी वे अपने उत्पादन और सप्लाई को अपने ही देश या आसपास के क्षेत्रों में सीमित रखना चाहती हैं, ताकि जोखिम कम किया जा सके. इसे “डी-ग्लोबलाइजेशन” का संकेत भी माना जा रहा है.

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महंगाई का असर बढ़ने की संभावना

इसके अलावा, मुद्रा विनिमय दरों में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अमेरिकी डॉलर में मजबूती बनी रहने से कई देशों की मुद्राओं पर दबाव देखा गया है. इससे आयात महंगा हो जाता है और महंगाई का असर बढ़ सकता है.

तकनीक और डिजिटल अर्थव्यवस्था एक सकारात्मक पहलू के रूप में सामने आई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सेवाओं ने कई क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा की हैं. इससे उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है, जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती है.

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक नाजुक संतुलन पर खड़ी है. एक तरफ युद्ध, महंगाई और अनिश्चितता जैसी चुनौतियां हैं, तो दूसरी ओर तकनीकी प्रगति और कुछ अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता उम्मीद की किरण भी दिखाती है. आने वाले समय में यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ये भू-राजनीतिक तनाव किस दिशा में जाते हैं और विश्व के देश किस तरह मिलकर इन चुनौतियों का सामना करते हैं.

आज की स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से अलग-थलग नहीं रह सकती. दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, और एक क्षेत्र में होने वाला बदलाव पूरे विश्व को प्रभावित करता है. ऐसे में संतुलित नीतियां, सहयोग और सतर्कता ही आगे का रास्ता तय करेंगे.

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