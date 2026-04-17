कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी

कट मनी, कट मनी, cut money... इस समय बंगाल में टीएमसी पर करप्शन का आरोप लगाते हुए यह शब्द खूब बोला जा रहा है. भाजपा के हर बड़े नेता की रैली में कट मनी का नाम लेकर ममता पर निशाना साधा जा रहा है. क्या होती है कट मनी? हर चुनाव में यह आरोप टीएमसी के खिलाफ भाजपा का 'हथियार' कैसे बन जाता है?
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पिछला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर बार बंगाल में कट मनी का आरोप ममता बनर्जी को चैन से बैठने नहीं देता. भाजपा के लगभग हर नेता अपनी रैलियों में कट-मनी का नाम लेकर टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं. अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की रैली में दहाड़ा है कि इन लोगों ने (टीएमसी) जनता के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी-बहनों के सामने भय का माहौल पैदा किया है. बीजेपी इसे समाप्त करेगी. जिन लोगों ने पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजारा हो. जिन्होंने बंगाल को टेरर और माफिया का, कट-मनी और करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए.
वैसे तो, भ्रष्टाचार की समस्या पूरे देश की है, लेकिन बंगाल का जिक्र होते ही कट-मनी सामने आ जाती है. 2019 के चुनाव में भी बंगाल के एक एनजीओ समेत भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के पंचायत प्रधान से लेकर बड़े नेता तक कट मनी का हिस्सा पहुंचता है. 2020 में पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कट मनी बंद हो जाएगी, इसीलिए बंगाल की सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है. अब आप जान लीजिए कि कट मनी क्या होती है?
असल में यह अनौपचारिक (अनऑफिशियल) तरीके से लिया गया कमीशन होता है. इसे आप गैरकानूनी तरीके से कमाया गया धन कह सकते हैं. बंगाल के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने इलाके के प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी अनुदान में से कट मनी मांगते हैं. यह कट पूरी तरह से कैश में लिया जाता है, जिससे लिए और दिए गए पैसे का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता.
इसे उदाहरण से समझिए. अगर सरकार किसी एक्स प्रोजेक्ट के लिए 100 रुपये जारी करती है, तो इलाके का नेता जो कई बार चुना जा चुका है, वह कहेगा कि अनुदान पाने में मदद के लिए मैं 25 रुपये चार्ज करूंगा. यह कट मनी पार्टी के फूड चेन की तरह जमीनी नेता से लेकर सीनियर मोस्ट तक पहुंचती है. यह पैसा करोड़ों में भी हो सकता है.
2019 में एक खबर आई थी कि टीएमसी के बूथ अध्यक्ष त्रिलोचन मुखर्जी ने 141 कामगारों से उनकी आठ महीने की पगार से ली गई 2.25 लाख रुपये की कट मनी लौटा दी थी. वैसे, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि कमीशनखोरी किसी राज्य में पूरी तरह खत्म हो गई है.
पीएम नरेंद्र मोदी (कूचबिहार रैली) - इस बार बंगाल में एक ओर TMC के 'कट मनी' और 'करप्शन' का भय है, दूसरी ओर विकास को तेज रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है.
गृह मंत्री अमित शाह (बांकुड़ा)- मैं वादा करके जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे. ममता दीदी ने क्या हाल बना कर रखा है? सीमेंट लेना है, तो सिंडिकेट को कट मनी दो, पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आ गया. ईंट-बालू लेना है, तो सिंडिकेट बीच में आता है. सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का शासन बना हुआ है. मैं आज कहकर जाता हूं, एक बार ममता को उखाड़ कर भाजपा की सरकार बनाओ, सिंडिकेट को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे.
नितिन नवीन (भाजपा अध्यक्ष)- TMC का मतलब है... T- तोलाबाजी और तुष्टीकरण, M- माफिया राज और महिलाओं पर अत्याचार, C- करप्शन और कट मनी.
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