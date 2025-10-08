कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? 'महेश' की तरह देना पड़ सकता है 1.8 लाख रुपये का जुर्माना

What is Delhi High Court Rolex Watch Case: प्लेन से आना-जाना आजकल काफी सहज होता जा रहा है. लेकिन सवाल है कि क्या आपको एयरपोर्ट से सही ढंग से चेक आउट करना आता है. ऐसा न करने पर आपको भी महेश की तरह 1.8 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Delhi High Court Rolex Watch Case News in Detail: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने कस्टम नियमों की समझ को एक नया मोड़ दे दिया है. अदालत ने एक यात्री को उसकी जब्त की गई Rolex घड़ी वापस पाने की अनुमति दी, हालांकि उसे इसके लिए जुर्माना देना होगा. लीगल एक्सपर्टों के मुताबिक, यह मामला केवल एक घड़ी का नहीं, बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए एक अहम संकेत है जो विदेश से iPhone, लैपटॉप या अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं.
'वस्तु की कीमत से यूज तय नहीं हो सकता'
कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ किसी वस्तु की कीमत देखकर यह नहीं तय किया जा सकता कि उसे व्यापारिक मकसद से लाया गया है या व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए. यानी अगर कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए महंगा सामान लाता है, तो उसे 'कॉमर्शियल इंपोर्ट' नहीं माना जा सकता.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला महेश नाम के एक भारतीय नागरिक से जुड़ा है जो दुबई में रहता है. वह 7 मार्च 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था. उसके हाथ में उसकी अपनी Rolex घड़ी थी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया.
'Rolex घड़ी को व्यापारिक मात्रा नहीं माना जा सकता'
अधिकारियों ने कहा कि महेश ने गलत चैनल से एयरपोर्ट पार किया और इस तरह उसने नियम तोड़ा. कस्टम विभाग ने घड़ी को 'कॉमर्शियल क्वांटिटी' यानी व्यापारिक वस्तु मानते हुए जब्त कर लिया. विभाग ने महेश को कहा कि वह 1.8 लाख रुपये का जुर्माना देकर 120 दिनों में घड़ी को "री-एक्सपोर्ट" यानी वापस विदेश भेज सकता है. लेकिन महेश ने इसे व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ बताते हुए अदालत में अपील की.
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रथिबा एम. सिंह और जस्टिस साहिल जैन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक Rolex घड़ी को व्यापारिक मात्रा नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने महेश को घड़ी वापस पाने की अनुमति दी, लेकिन कस्टम विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने को भी बरकरार रखा.
राहत तो मिली लेकिन जुर्माना देना ही होगा
अदालत ने कहा कि महेश को 31 अक्टूबर 2025 तक यह जुर्माना भरना होगा और घड़ी वापस लेनी होगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत उपयोग के सामान और व्यापारिक आयात में फर्क समझना जरूरी है. इस फैसले से अब उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो विदेश से अपने निजी उपयोग के लिए महंगे गैजेट्स जैसे iPhone, Apple MacBook, या कैमरा लेकर आते हैं.
किस गलती से एयरपोर्ट पर फंस गया यात्री?
कस्टम विभाग के नियमों के अनुसार, एयरपोर्ट पर दो चैनल होते हैं—ग्रीन चैनल उन यात्रियों के लिए जो कोई टैक्स योग्य सामान नहीं लाते. वहीं दूसरा होता है रेड चैनल, यह उनके लिए होता है जिनके पास ड्यूटी देने योग्य सामान होता है. महेश ने गलती से ग्रीन चैनल चुना, जिससे परेशानी बढ़ी.
अगर कोई यात्री गलती से ग्रीन चैनल से जाता है और उसके पास ड्यूटी योग्य सामान है तो उसे जुर्माना, मुकदमा और सामान की जब्ती तक झेलनी पड़ सकती है. इसलिए सही चैनल का चयन जरूरी है.
बाहर के मुल्कों से कितना ड्यूटी फ्री सामान ला सकते हैं?
अब बात करें ड्यूटी-फ्री लिमिट्स की तो भारतीय मूल के वे यात्री, जो नेपाल, भूटान या म्यांमार के अलावा अन्य देशों से आते हैं, उन्हें 50 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है. जबकि विदेशी पर्यटक 15 हजार रुपये तक का सामान ला सकते हैं.
इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक एक लैपटॉप ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं. अगर वह एक और अतिरिक्त लैपटॉप लाना चाहते हैं, तो उस पर शुल्क लग सकता है. जबकि iPhone जैसे फोन के लिए भी नियम यही है और केवल एक यूनिट व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाई जा सकती है.
अपना सामान दोबारा लाने पर क्या करना चाहिए?
वहीं अगर कोई व्यक्ति भारत से कैमरा या प्रोजेक्टर लेकर बाहर जा रहा है और वही वापस लाना चाहता है, तो उसे कस्टम से एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना चाहिए. इससे वापसी पर उसे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. यह पूरी प्रक्रिया यात्रियों को पारदर्शिता और सुविधा देने के लिए है.
