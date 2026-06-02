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Hindi Newsदेश3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना में फर्क, महिलाओं के लिए क्या बदल जाएगा?

3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना में फर्क, महिलाओं के लिए क्या बदल जाएगा?

Annapurna Bhandar vs TMC Laxmiir Bhandar Scheme: TMC की स्कीम में जनरल महिलाओं को 1500 रुपये और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये दिए जाते थे. लेकिन अब BJP की स्कीम में सभी महिलाओं को 3000 रुपये दिए जाएंगे, चाहे वह किसी भी वर्ग की हों.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:00 AM IST
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BJP Annapurna Bhandar and TMC Laxmiir Bhandar Scheme: पश्चिम बंगाल में सत्ता में बदलाव के बाद काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है. वहां पर 1 जून 2026 से प्रमुख महिला कल्याण योजना में बड़ा बदलाव आ गया है. सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समय की लक्ष्मीर भंडार योजना को अन्नापूर्णा भंडार योजना से बदल दिया गया है. इस बदलाव के साथ मासिक सहायता राशि, पात्रता मानदंड और लाभार्थी सत्यापन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि इस बदलाव के बाद बंगाल की महिलाओं के लिए अब क्या बदल गया है.

अन्नपूर्णा में शिफ्ट हो जाएंगी लक्ष्मीर भंडार योजना

सरकार ने सबसे पहले तो स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं ममता सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना की वैध लाभार्थी हैं, उन्हें नया आवेदन देने की जरूरत नहीं है. वे अपने आप अन्नापूर्णा योजना में स्थानांतरित हो गई हैं. नए बदलाव के बाद अब पात्र महिलाओं को अपने आधार-लिंक्ड बैंक खातों में हर महीने 3 हजार रुपये मिलने लगेंगे.

इससे पहले लक्ष्मीर भंडार योजना में महिलाओं के साथ भेदभाव होता था. उसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 15 सौ रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये दिए जाते थे. बीजेपी सरकार ने महिलाओं के बीच भेदभाव करने वाले इस विभाजन को पूरी तरह खत्म कर दिया है. बीजेपी सरकार ने अब इस वर्ग-आधारित विभाजन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.

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शुरू होगा 30 लाख पुरानी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन 

बीजेपी की नई अन्नापूर्णा भंडार योजना में पात्रता मानदंड भी सख्त किए गए हैं. नई योजना में इनकम टैक्स या GST भरने वाले परिवार, स्थायी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार बाहर कर दिए गए हैं. 

इसके साथ ही सरकार ने अब योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने का फैसला किया है. वह अब बंगाल में 30 लाख पुरानी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन शुरू करेगी. जो महिलाएं पात्रता की नई शर्तों पर असफल रहेंगी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाई गई महिलाएं या जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, वे भी इस लाभ से बाहर रहेंगी. 

कड़े सत्यापन के बाद ही मिलेगा फायदा

सुवेंदु सरकार की ओर से जारी घोषणा के मुताबिक, पुराने लाभार्थियों के साथ नई आवेदक भी इस योजना में भी आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए 1 जून 2026 से पूरे राज्य में नए आवेदन लेने के लिए विशेष अभियान शुरू हो गया है. इसके साथ ही आधिकारिक पोर्टल शुरू हो गया है, जहां पर महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. 

जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करेंगी, उनके फार्मों को मंजूरी के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या उप-मंडल अधिकारी (SDO) के पास भेजा जाएगा. दोनों अधिकारियों की ओर से फार्मों के सत्यापन के बाद ही पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है.

बसों में मुफ्त यात्रा की नीति भी की मंजूर 

सुवेंदु सरकार का प्लान यहीं तक नहीं है. उसने महिलाओं को नकद राशि में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा की नीति भी मंजूर कर ली है. हालांकि, अन्नापूर्णा भंडार योजना में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने में समय लगेगा. इसलिए सरकार ने कहा है कि फिलहाल वैध लक्ष्मीर भंडार लाभार्थियों को 1500 और 1700 रुपये की पुरानी धनराशि ही मिलती रहेगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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