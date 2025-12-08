क्यों PM मोदी के 'बकिंम दा' बोलने पर TMC सांसद ने टोका, आखिर बंगाली में 'दा' और 'बाबू' में क्या होता है फर्क

लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पर विशेष चर्चा के दौरान PM मोदी ने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहा, जिस पर TMC सांसद सौगत रॉय ने आपत्ति जताते हुए 'बंकिम बाबू' कहने का आग्रह किया. प्रधानमंत्री ने तुरंत इसे स्वीकार किया. बाद में उन्होंने मजाक में पूछा कि आपको दादा कह सकता हूं न? जिस पर सदन में ठहाके लग गए.
Trending Photos
Vande Mataram: वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीत के इतिहास और आजादी के आंदोलन में इसके योगदान का उल्लेख किया. अपने संबोधन में उन्होंने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को ‘बंकिम दा’ कहा, जिस पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने आपत्ति जताते हुए पीएम से ‘बंकिम बाबू’ कहने का आग्रह किया. सांसद की आपत्ति को पीएम मोदी ने विनम्रता से स्वीकार किया और तुरंत भाषा सुधार ली. इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए सौगत रॉय से कहा कि आपको तो दादा कह सकता हूं न? या उसमें भी एतराज हो जाएगा? जिस पर सदन में ठहाके गूंज उठे.
बता दें कि इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' पर चर्चा की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए वंदे मातरम् पर हो रही चर्चा को गौरव का पल बताया. उन्होंने कहा कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है. जिस मंत्र और जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी और त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था. उस वंदे मातरम् को स्मरण करना हम लोगों का सौभाग्य है. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं.
वंदे मातरम ने 1947 में देश को दिलाई आजादी: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर आता है. यह चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे. आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष की सामूहिक ऊर्जा की अनुभूति कर रहे हैं. पीएम मोदी ने वंदे मातरम् के 150 वर्षों की यात्रा को याद करते हुए कहा कि यह यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन वंदे मातरम् 50 वर्ष पूरे हुए तो देश गुलामी में जीने के लिए मजबूत था. जब 100 साल पूरे हुए तो देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था. भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था. देशभक्ति के लिए जीने-मरने वाले लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था. दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया. उन्होंने कहा कि 150 वर्ष उस महान अध्याय और गौरव को दोबारा स्थापित करने का अवसर है. मैं मानता हूं कि सदन और देश को इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए. यही वंदे मातरम् है, जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.