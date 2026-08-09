/क्या फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट आया पॉजिटिव? कैसे होती है इसकी जांच और कौन से एक्शन लिए जाते हैं?

Air India Plane: 04 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहे एअर इंडिया के विमान को भारी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. बताया गया कि ओडिशा के आसमान में एयरबस A320 अचानक बहुत तेज टर्बुलेंस की चपेट में आया, जिस कारण विमान 300 फीट नीचे आ गया. विमान में 145 यात्री सवार थे. इस टर्बुलेंस के कारण 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं. सभी को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.
इस बीच दावा किया जा रहा है कि विमान की लैंडिंग के बाद कैप्टन का 'साइकोएक्टिव सब्सटेंस' (डोप) टेस्ट किया गया, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने नई बहस छेड़ दी है. इन सबके बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिर डोप टेस्ट क्या होता है और पायलटों का डोप टेस्ट कैसे किया जाता है...
'साइकोएक्टिव सब्सटेंस' (डोप) एक प्रकार का ड्रग टेस्ट है. डोप टेस्ट यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या पायलट या क्रू मेंबर किसी नशीले पदार्थ, दवा या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल तो नहीं करता है, जिसका प्रभाव उसके दिमाग या शरीर पर पड़ता हो.
डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. डोपटेस्ट के दौरान शराब, कैनाबिस, कोकीन, हेरोइन, स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव और दिमाग पर असर डालने वाली दवाओं के बारे में पता लगाया जाता है.
'साइकोएक्टिव सब्सटेंस' (डोप) टेस्ट करने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं. यूरिन (पेशाब) सैंपल और ब्लड सैंपल को लेकर लैब में जांच करने के बाद डोपिंग के बारे में पता लगाया जाता है. रिपोर्ट निगेटिव आने का मतलब है पायलट की शरीर में कुछ नहीं मिला, लेकिन पॉजिटिव आने का मतलब है नशे वाली चीज पकड़ में आई.
यह टेस्ट इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एविएशन में पायलट का फोकस और रिएक्शन टाइम का सही रहना आवश्यक है. इसके साथ सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. नशे वाली चीजों के सेवन के बाद दिमाग का रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है.
इस पूरे मामले को लेकर एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि लागू प्रोटोकॉल के तहत उड़ान के बाद पायलटों की स्क्रीनिंग की गई थी. हैरान करने वाली बात है कि टेस्ट के नतीजे एअर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए. यही कारण है कि हम टेस्ट के रिजल्ट पर अपनी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं.
एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन सिविल एविएशन नियमों के तहत क्रू मेंबर्स का नियमित ड्रग टेस्ट किया जाता है. आवश्यकता के अनुसार, हम संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग में रहेंगे.
एअर इंडिया विमान टर्बुलेंस मामले की जारी जांच के बीच पायलट यूनियन के प्रमुख कैप्टन सीएस रंधावा ने कहा कि एयरलाइन ने अभी तक डोपिंग टेस्ट के नतीजे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए हैं, इसलिए हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करेंगे.
उन्होंने आगे कहा कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो पायलट का लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ जुर्माना और अन्य कार्रवाई भी हो सकती है, जो पायलट के भविष्य पर असर डाल सकती है.
फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया विमान में आए टर्बुलेंस मामले की जांच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए कर रहा है. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अचानक आए टर्बुलेंस की स्थिति को सही तरीके से संभाला या नहीं. जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि टर्बुलेंस मौसम के कारण आया या फिर कोई और वजह थी. जांच के दौरान विमान को आए संभावित तकनीकी जांच की पड़ताल की जा रही है.