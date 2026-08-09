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क्या फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट आया पॉजिटिव? कैसे होती है इसकी जांच और कौन से एक्शन लिए जाते हैं?

एअर इंडिया विमान टर्बुलेंस मामले की जांच जारी है. फुकेट से दिल्ली आ रहा विमान आसमान में एक बड़े टर्बुलेंस में फंस गया. इस घटना में 17 लोग घायल हुए थे. इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 09, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:53 PM IST
क्या फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट आया पॉजिटिव? कैसे होती है इसकी जांच और कौन से एक्शन लिए जाते हैं?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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