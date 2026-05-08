फ्लू, बुखार और बदनदर्द... क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत; ऐसे करें बचाव

दुनिया में एक और नए और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है. इसका नाम हंतावयरस है और इस संक्रमण से दुनिया भर में तीन लोगों की जान गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है. सबसे खास बात है कि इस वायरस के लिए दुनिया में कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.
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Hantavirus Symptoms: दुनिया पर एक बार फिर एक बड़े वायरस का साया मंडराने लगा है. पांच साल पहले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली. कोरोना वायरस का डरावना मंजर अभी लोगों की आंखों के सामने से धुंधला हुआ ही था कि अब एक नए वायरस के दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है.
अब दुनिया में एक और महामारी फैलने के संकेत मिल रहे हैं. अभी तक इस बीमारी का कोई नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन जिस वायरस से ये बीमारी फैल रही है, उसका नाम है 'हंतावायरस'. डच क्रूज एमवी होन्डियस पर इस वायरस के फैलने से हड़कंप मच गया है.
बताया जा रहा है कि ये वायरस चूहों से फैल रहा है, हंतावायरस इतना खतरनाक है, कि इससे जहाज पर सवार एक डच दंपत्ति समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है. हैरानी की बात ये है कि क्रूज पर कुल 149 लोग सवार हैं और इनमें दो भारतीय भी हैं. फिलहाल इस जहाज की स्पेन के कैनरी आइलैंड पर डॉकिंग की गई है.
जानकारों के मुताबिक, इसका नामकरण साउथ कोरिया की हनतान नदी से पड़ा. जहां इसे पहली बार पहचाना गया था. लेकिन ये चर्चा में हाल ही में उस वक्त आया, जब अर्जेंटीना से अप्रैल के महीने में एक क्रूज निकला, जिस पर 28 देशों के 149 लोग सवार थे. इनमें से दो डच यात्रियों को हंटावयरस था, जो क्रूज पर मौजूद बाकी यात्रियों में फैल गया. लेकिन डराने वाला खुलासा तब हुआ जब 24 अप्रैल को ये शिप हेलेना द्वीप पर रुका जिसमें से 29 यात्री उतरे, उसमें एक मृतक भी था. लेकिन तब तक ये पता नहीं था, कि ये मौत हंटा वायरस से हुई है.
धीरे-धीरे करके ये 29 लोग अपने-अपने देशों को लौट गये. लेकिन जब तक वायरस की पुष्टि हुई 12 अलग-अलग देशों में इसके संक्रमित लोग पहुंच चुके थे. जिन देशों में संक्रमित यात्री फैले हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड समेत ज्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं. और वहां की सरकारें संक्रमित यात्रियों पर नजर रख रही हैं.
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जानकार मानते हैं कि ये वायरस चूहों के मल, मूत्र या लार से फैलता है और सांसों के जरिये इंसान के फेफड़ों में दाखिल हो जाता है. लेकिन इस बार जो स्ट्रेन मिला है वो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है और यही सबसे बड़ी डर की वजह है. ये वायरस इतना खतरनाक है कि खांसने और छींकने से भी फैल रहा है.
वायरस इंफेक्शन का सीधा असर ये होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं किडनी, लिवर को सीधा डैमेज करता है. इसके अलावा संक्रमित शख्स को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चिंता की बात है जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए हों.
हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम- जिसमें अक्सर थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है.
हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम- देखने में फ्लू जैसी लगती है, लेकिन आगे चलकर किडनी को डैमेज करती है.
सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस बीमारी के लक्षण एक से 8 हफ्ते में नजर आते हैं, जिनमें बुखार, सांस में तकलीफ, ठंड लगना, थकान, मांसपेशियों में तेज दर्द, सिरदर्द, चक्कर, उल्टी, दस्त महसूस होते हैं, जो धीरे-धीरे गंभीर रूप अख्तियार कर लेते हैं.
चिंता की बात ये है कि अभी तक इस वायरस से निपटने के लिए किसी तरह की वैक्सीन या दवा नहीं बनी है. पूरा इलाज सपोर्टिव केयर पर भी निर्भर है. मतलब ये है कि अगर आपके अंदर इस तरह के लक्ष्ण हैं तो बिना देर किये डॉक्टर से सलाह हैं और डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल ना करें.
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