पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इस प्रांत का क्या है रोल

Hindus In Pakistan Sindh: आजकल हर तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की चर्चा है. जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर बड़ी बात कही थी कि सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध एक दिन भारत का हिस्सा बन सकता है. जिसके बाद राजनाथ ‌सिंह के बयान ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक हंगामा मचा दिया. आइए समझते हैं जिस प्रांत सिंध की बात राजनाथ सिंह ने की है, उसमें हिंदू की आबादी कितनी है, यह प्रांत पाकिस्तान के लिए जनसंख्या के हिसाब से कितना खास है. अगर सिंध प्रांत भारत में मिल गया तो भारत की आबादी का क्या होगा.

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh says, "...Today, the land of Sindh may not be a part of India, but civilisationally, Sindh will always be a part of India. And as far as land is concerned, borders can change. Who knows, tomorrow Sindh may return to India again..."… pic.twitter.com/9Wp1zorTMt — ANI (@ANI) November 23, 2025

सिंध प्रांत में हिंदू आबादी और हिंदू जनसंख्या

Wikipedia के मुतबिक, सिंध की कुल आबादी लगभग 55.70 मिलियन है. जिसमें बताया गया है 2023 की जनगणना के अनुसार लगभग 4.9 मिलियन हिंदू वहाँ रहते हैं, जो सिंध की कुल आबादी का करीब 8.8% है. इन आंकड़ों में “शेड्यूल-केसम” (अनुसूचित जाति) के हिंदू भी शामिल हैं. यानी सिंध पाकिस्तान का वह प्रांत है जहां हिन्दू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है.

सिंध प्रांत की जनसंख्या का पाकिस्तान की आबादी में क्या है रोल?

पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डिजिटल जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, सिंध की आबादी लगभग 55.69 मिलियन (55.69 करोड़) है. पाकिस्तान की कुल आबादी

उसी 2023 की जनगणना के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 241.49 मिलियन है. अगर हम सिंध की आबादी (55.69 मिलियन) को पाकिस्तान की कुल आबादी (241.49 मिलियन) से भाग दें, तो यह लगभग 23% बनता है. दूसरे शब्दों में कहे तो पाकिस्तान की करीब एक चौथाई आबादी सिंध प्रांत में रहती है.

अब मान लीजिए अगर सिंध प्रांत की आबादी भारत में आ जाए तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी इससे भारतीय जनसंख्या पर क्या असर होगा.

सिंध की कुल आबादी

पाकिस्तान की 2023 डिज़िटल जनगणना के अनुसार, सिंध की आबादी लगभग 55.69 मिलियन (55,690,000) है. यह आंकड़ा PBS (Pakistan Bureau of Statistics) के “First Ever Digital Census” रिपोर्ट में है. Everything Explained Today के मुताबिक, सिंध में हिंदू आबादी लगभग 4.90 मिलियन है, जो सिंध की कुल आबादी का लगभग 8.8% है. दूसरी तरफ भारत की आबादी लगभग 1.46 बिलियन (1,460 मिलियन) है. (यह एक अनुमान है; वास्तविक संख्या समय-समय पर बदलती है). तो यदि सिंध की पूरी आबादी भारत में जुड़ जाए तो कुल 1,460 मिलियन + 55.69 मिलियन = लगभग 1,515.69 मिलियन.

सरल भाषा में कहे तो मतलब भारत की आबादी में लगभग पूरा सिंध जुड़ने की बाद बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव होगा. यानी भारत की आबादी में ~ 3.8% (लगभग 55.7 मिलियन) का इजाफा.