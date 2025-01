IMD का विजन-2047 क्या है..? पीएम मोदी ने बताया भारत को विकसित देश बनाने का एडवांस फॉर्मूला

IMD Vision 2047: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के विजन-2047 दस्तावेज को जारी करते हुए भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत किया. इस दस्तावेज में 2047 तक गंभीर मौसम की घटनाओं का शत-प्रतिशत सटीक अनुमान लगाने और इससे होने वाली जान-माल की हानि को शून्य तक लाने का संकल्प व्यक्त किया गया है.

आईएमडी का विजन-2047

आईएमडी के विजन-2047 दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मौसम की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान सुनिश्चित किया जाएगा. इसके तहत.. तीन दिन तक 100 प्रतिशत सटीकता, पांच दिन तक 90 प्रतिशत सटीकता, सात दिन तक 80 प्रतिशत सटीकता और 10 दिन तक 70 प्रतिशत सटीकता का लक्ष्य रखा गया है. यह योजना उपग्रहों, रडार और गांव स्तर पर मजबूत अवलोकन प्रणालियों की मदद से लागू की जाएगी.

गंभीर मौसम की घटनाओं से सुरक्षा

दस्तावेज में कहा गया है कि भारत का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए ऐसी तकनीक और चेतावनी प्रणाली विकसित करना है. जो समय पर अलर्ट देकर लोगों को सुरक्षित कर सके. इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों को पूरी तरह से रोकना है. इसके लिए हितधारकों, आपदा प्रबंधकों और जनता को सटीक जानकारी देकर शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जाएगा.

भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है. मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और आपदा प्रबंधन की बेहतर योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. आईएमडी की इस पहल का उद्देश्य न केवल ग्रामीण और घरेलू स्तर पर सुरक्षा बढ़ाना है, बल्कि देश के विकास में भी योगदान देना है.

आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ

आईएमडी की स्थापना को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया. यह अवसर भारत की प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का प्रतीक है.

Compliments to the India Meteorological Department on completing 150 glorious years. They have a pivotal role in national progress.

