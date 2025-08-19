ट्रंप ने विरोध में खोली जुबान, भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है विदेश मंत्री वांग यी और अजित डोभाल की मुलाकात के मायने?
चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत में दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ट्रंप के इस कदम को भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है. आइए समझते हैं इस मुलाकात के असली मायने.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 19, 2025, 12:24 PM IST
चीनी विदेश मंत्री वांग यी दो दिन के लिए भारत आए हुए हैं. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ट्रंप के इस कदम को भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है. आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? जानते हैं. 

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच भारत-चीन सीमा विवाद पर 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि (एसआर) वार्ता हुई. वांग यी दो दिन के दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे थे और उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भी बातचीत की है. वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं.

डोभाल और वांग यी की मुलाकात के मायने?
वांग यी का भारत दौरा 18-19 अगस्त 2025 को हुआ है. जिसका मुख्य उद्देश्य भारत-चीन सीमा विवाद पर 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि (एसआर) वार्ता था. इस वार्ता में डोभाल और वांग यी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव कम करने और स्थायी शांति के उपायों पर चर्चा की. इसके अलावा, व्यापार, तीर्थयात्रा, और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर भी बात हुई. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, वांग यी को डोभाल ने भारत बुलाया था, और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले.

ट्रंप का टैरिफ और भारत-चीन की दोस्ती
वांग गी का भारत का दौरा ऐसे समय में है, जब ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है. इससे भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव देखा जा रहा है. कुछ खबरों के मुताबिक, ट्रंप के इस कदम ने भारत और चीन को एक-दूसरे के करीब आने के लिए प्रेरित किया है. दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे तनाव, खासकर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद अब कम होते दिख रहे हैं. वांग यी का दौरा और भारत-चीन के बीच हालिया कदम, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और डायरेक्ट उड़ानों पर चर्चा यह बताता है कि दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार दरक रही है.

क्या हैं इस मुलाकात के मायने?
सीमा पर शांति: भारत और चीन ने 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद एलएसी पर गश्ती व्यवस्था को लेकर समझौता किया था. वांग यी और डोभाल की बातचीत से तनाव और कम करने की कोशिश हुई है, जो दोनों देशों के लिए जरूरी है.
आर्थिक सहयोग: सूत्रों के अनुसार, चीन ने भारत की रेयर अर्थ, उर्वरक, और टनल बोरिंग मशीनों से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देने का वादा किया है. दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर है.
वैश्विक मंच पर एकजुटता: यह दौरा पीएम मोदी की 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट की यात्रा से पहले हुआ है. भारत और चीन इस मंच पर सहयोग बढ़ा सकते हैं, जो ट्रंप के टैरिफ जैसे वैश्विक दबावों के जवाब में अहम है.
ट्रंप को जवाब?: कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत और चीन की यह नजदीकी ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एक रणनीतिक कदम हो सकता है. भारत ने रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति और ताकतवर हुई है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक कदम है. वहीं, कुछ खबरों में दावा किया गया कि ट्रंप का टैरिफ दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारत और चीन अब एक-दूसरे के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं. यानी अगर देखा जाए तो
वांग यी और अजित डोभाल की मुलाकात भारत-चीन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह दौरा न केवल सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश है, बल्कि ट्रंप के टैरिफ जैसे वैश्विक दबावों के बीच दोनों देशों की एकजुटता का संदेश भी देता है. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

china

