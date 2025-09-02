DNA: 'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता विवेक अग्निहोत्री

Mamata Banerjee News in Hindi: कश्मीर फाइल्स जैसी रियलिस्टिक मूवी बनाने वाले निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री अब बंगाल फाइल्स लेकर आ रहे हैं. इस मूवी में 80 साल पहले का ऐसा सच शामिल हैं, जिन्हें सीएम ममता अपने राजनीतिक करियर के लिए नुकसानदेह मान रही हैं.
Trending Photos
West Bengal News in Hindi: क्या कानून दो लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है. क्या जो काम किसी एक के लिए कानूनी तौर पर सही है वही दूसरे के लिए कानूनी तौर पर गलत हो सकता है. सामान्य तौर पर इसका जवाब होगा नहीं लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है. आज हम आपको बंगाल फाइल्स के तीन चैप्टर विस्तार से बताएंगे. साथ ही समझाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में जिसे तृणमूल कांग्रेस अपना अधिकार समझती है वही अधिकार जब दूसरा कोई मांगता है तो उसे गलत बताया जा रहा है.
आज आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सेना पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जावेद अख्तर और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेती हैं और उसे सही भी बताती है.
सेना पर क्यों भड़कीं हैं ममता बनर्जी?
कोलकाता पुलिस ने आज सेना की एक गाड़ी का चालान कर दिया. आरोप है कि सेना के वाहन ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया. सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा की एक कार सेना के वाहन को ओवरटेक कर तेजी से आगे निकल जाती है. ट्रैफिक पुलिस का जवान उस कार को नहीं रोकता. वो सेना के वाहन को रोकता है और उसका चालान कर देता है. जिस अंदाज में सेना की गाड़ी का चालान हुआ उससे आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे.
अब सोचिए 24 घंटे पहले ममता बनर्जी प्रदर्शन करती है और आज उनकी पुलिस सेना की गाड़ी का चालान काट देती है. क्या इसमें कोई संबंध है. अब हम आपको बताते हैं कि ममता जी सेना से नाराज क्यों हैं. सेना ने कोलकाता के मेयो रोड पर लगा तृणमूल कांग्रेस का मंच हटा दिया. सेना की जमीन पर ये मंच धरना प्रदर्शन के लिए लगाया गया था.
पहले आपको ये बताते हैं कि सेना ने TMC का मंच क्यों हटाया. दरअस्ल 21 जुलाई को प्रदर्शन के मेयो रोड पर सेना की जमीन पर मंच बनाया गया था. आर्मी से प्रदर्शन के लिए दो दिन की इजाजत ली गई थी लेकिन समय खत्म होने के बाद भी मंच को हटाया नहीं गया. हर हफ्ते शनिवार-रविवार को TMC कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे थे.
पंडाल हटाया जाना नहीं आया रास
दो दिन के लिए इजाजत मिली थी. लेकिन डेढ़ महीने बाद भी TMC का मंच सजा हुआ था. सेना ने स्थानीय प्रशासन को मंच हटाने के लिए कहा था. जब एक्शन नहीं हुआ तो आर्मी ने अवैध मंच को हटा दिया. इसी बात पर ममता भड़क गईं. पहले लाव-लश्कर के साथ प्रोटेस्ट किया. फिर कहा विरोध की आवाज दबाने के लिए मंच तोड़ा गया.
दो दिन के लिए इजाजत ली गई थी. अवैध तरीके से डेढ़ महीने तक मंच सजाए रखा गया. और जब एक्शन हुआ तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया गया. आम तौर पर ऐसी ही घटनाओं के लिए चोरी और सीनाजोरी वाला मुहावरा प्रयोग किया जाता है. लेकिन यहां हम बात करेंगे सलेक्टिव अभिव्यक्ति की आजादी की. ममता जी ने अवैध मंच को हटाने के फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा तो यहां हम ममता जी को जावेद अख्तर की अभिव्यक्ति की आजादी की याद भी दिलाना चाहेंगे.
1 सितंबर यानी अब से 24 घंटे पहले कोलकाता में जावेद अख्तर का मुशायरा होना था. मुशायरे का आयोजन पश्चिम बंगाल की उर्दू अकादमी कर रही थी. लेकिन ऐन वक्त पर ये मुशायरा रद्द कर दिया गया. ममता सरकार की उर्दू अकादमी ने इसका कोई कारण नहीं बताया. लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्यों ममता बनर्जी सरकार की उर्दू अकादमी ने जावेद अख्तर का मुशायरा रद्द किया
कट्टरपंथियों के दबाव में जावेद का आना कैंसल
असल में कुछ कट्टरपंथियों ने जावेद अख्तर के कार्यक्रम पर आपत्ति थी. कट्टरपंथियों के इस समूह में जमीयत-ए-उलेमा भी शामिल है. इन कट्टरपंथियों का कहना था कि जावेद अख्तर की कुछ टिप्पणियों ने मुसलमानों के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.
कट्टरपंथियों ने ऐतराज जताया तो अभिव्यक्ति की आजादी की चैंपियन पश्चिम बंगाल सरकार जावेद अख्तर के अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को भूल गई. जावेद अख्तर कोई मामूली शायर नहीं हैं. जावेद अख्तर को वर्ष 1999 में पद्मश्री, वर्ष 2007 में पद्म भूषण, वर्ष 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है.
यानी साहित्य से लेकर फिल्म तक जावेद अख्तर विश्वसनीय और शानदार लेखक के तौर पर स्थापित हैं. ऐसे लेखक का मुशायरा सुनना कोलकाता के काव्य प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव होता. लेकिन कट्टरपंथियों की जिद के आगे ममता सरकार झुक गई और जावेद अख्तर का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.
शायर से इतना नाराज क्यों हैं कट्टरपंथी?
आखिर कट्टरपंथी जावेद अख्तर से नाराज क्यों हैं. दरअस्ल जावेद अख्तर धर्म और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने कई बार कहा है कि धर्म और ईश्वर को इंसानों की तरह आलोचना से ऊपर नहीं माना जा सकता. जावेद अख्तर ने कई बार उन लेखकों का पक्ष लिया है, जिन्हें कट्टरपंथी अक्सर निशाना बनाते रहते हैं.
यहां हम बताना चाहेंगे कि जावेद अख्तर ने किसी एक धर्म की आलोचना नहीं की है. उन्होंने हमेशा कट्टरपंथी विचारधारा की आलोचना की है. लेकिन उनकी आलोचना से आहत कौन हुआ. जमीयत-ए-उलेमा और उनके जैसे कट्टरपंथी संगठन.
मित्रो पश्चिम बंगाल अपने उदार, प्रगतिशील विचारों. बौद्धिक स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच के लिए जाना जाता है. उस पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए. अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करनेवाली ममता बनर्जी सरकार ने जावेद अख्तर की अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया.
ऐसा क्यों हुआ. इसे समझने के लिए बड़ी वैज्ञानिक शोध करने की जरूरत नहीं है. आपको हम सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में करीब 33 फीसदी मुस्लिम आबादी है. यानी 33 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं. और 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 73 प्रतिशत मुस्लिम वोर्टस ने टीएमसी को वोट दिया था. अब चुनाव तो वोट से ही जीते जाते हैं. इसलिए कट्टरपंथियों का ख्याल रखना जरूरी है. राजनीति में इसी को तुष्टीकरण कहते हैं.
बंगाल फाइल्स में क्या कहानी दिखाई गई है?
तुष्टिकरण की यही आदत जब वैचारिक बीमारी बन जाती है तो वो हर स्वतंत्र आवाज को दबाने की कोशिश करती है. पश्चिम बंगाल में सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं फिल्म द बंगाल फाइल्स के खिलाफ भी हंगामा हो रहा है. ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज होनेवाली है. रिलीज से पहले फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पश्चिम बंगाल की मुख्यंमत्री ममता बनर्जी को संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी की याद दिला रहे हैं.
सोचिए जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है. उसे पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है. इसके पीछे भी कट्टरपंथी विचारधारा और तुष्टिकरण वाली बीमारी ही है. फिल्म द बंगाल फाइल्स 1946 में विभाजन के समय हुई हिंसा पर आधारित है. फिल्म में 16 अगस्त 1946 यानी मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कोलकाता में हुई हिंसा को दिखाया गया है. फिल्म में अक्टूबर 1946 में नोआखली में हुई हिंसा को भी दिखाया गया है.
द बंगाल फाइल्स ये फिल्म आपको इतिहास के उस अध्याय की याद भी दिलाएगी जिसे Great Calcutta Killings कहा जाता है. 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था. तब बंगाल के सीएम रहे हुसैन सुहरावर्दी ने कोलकाता में बड़ी रैली की इजाजत दी थी. रैली के बहाने जुटे कट्टरपंथियों ने अगले तीन दिन यानी 16 से 19 अगस्त तक कोलकाता को दंगों की आग में जलाया था.
डायरेक्ट एक्शन डे में मारे गए 4 हजार हिंदू
अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन दिन के दंगों में 4 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे. 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर गुए थे. इस कट्टरपंथी हिंसा में मरनेवाले ज्यादतर लोग हिंदू थे. इतिहास की किताबों में ये सारी घटनाएं दर्ज हैं. ये घटना सिलेबस में पढ़ाई जाती है. फिर तुष्टिकरण वाली वैचारिक बीमारी के शिकार लोग इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं.
जैसा की हमने बताया जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के ऐलान के बाद कोलकाता में हुए दंगों में मरनेवालों में ज्यादातर लोग हिंदू थे. फिल्म इस सच को प्रमुखता से दिखाती है. शायद इसलिए इस फिल्म से कट्टरपंथी नाराज हैं. और इसलिए इस फिल्म के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल में रोक लगाने की की आशंका जताई जा रही है.
पश्चिम बंगाल में शायद अभिव्यक्ति की आजादी भी सलेक्टिव है. अभिव्यक्ति की आजादी का कानून भी व्यक्ति और मौका देखकर ही लागू होता है. देश का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है. संविधान के लिए देश के सभी नागरिक बराबर हैं. लेकिन शायद पश्चिम बंगाल में कानून की व्याख्या अलग होती है. तभी TMC अपनी अभियक्ति की आजादी को लेकर तो सजग है. लेकिन जावेद अख्तर और विवेक अग्निहोत्री जैसे कलाकारों को लेकर मानदंड बदल जाते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.