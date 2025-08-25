India Kavach: भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेदे 3 टारगेट; दुश्मनों का निकलेगा दम
देश

India Kavach: भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेदे 3 टारगेट; दुश्मनों का निकलेगा दम

India Integrated Air Defense System: PAK-चीन के लिए आने वाले वक्त में भारत की ओर आंख टेढी करना  बहुत मुश्किल हो सकता है. अगले साल तक भारत अपना अचूक सुरक्षा कवच तैयार करने जा रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:25 AM IST
India Kavach: भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेदे 3 टारगेट; दुश्मनों का निकलेगा दम

Special Features of Sudarshan Chakra Air Defense System:  आज जो नए तरीके का युद्ध है, इसमें ड्रोन और मिसाइल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इसी के भरोसे युद्ध लड़ा जाना है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने नाकाम पलटवार किया था. तब उसने ड्रोन की बौछार की थी. अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल भी दागा था. मगर वो नाकाम रहा . अब हिंदुस्तान ने एक ऐसा सुदर्शन चक्र तैयार किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की ड्रोन-मिसाइल भारतीय सरजमीं को छू नहीं पाएगी. दुश्मनों के हथियारों को ये सुदर्शन चक्र हवा में ही तबाह कर देगा. बड़ी बात ये है कि सुदर्शन चक्र की सफलता की एक कड़ी पूरी हो गई है.

क्या है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम?

हिदुस्तान के प्रधान की प्रतिबद्धता का ये वो परिणाम है, जिसमें शौर्य है. शक्ति है और अखंड सुरक्षा का अटल विश्वास है. रक्षा क्षेत्र में ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का सबसे नया साक्ष्य है. ये बदलते हुए भारत की आत्मनिर्भरता का वो प्रमाण है, जिसमें शत्रुओँ के लिए चेतावनी है. हिंद पर टेढ़ी नज़र रखने वालों का ये वो काल है, जो दुश्मनों का चाल को मटियामेट करने में सक्षम होगा. डेड़ सौ करोड़ के मुल्क को अभेद्य बनाने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन का ये वो नया कवच है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है. जिसे सुरदर्शन चक्र का हिस्सा बताया जा रहा है. जिसका ओडिशा के तट पर परीक्षण किया गया है. 

DRDO का ये IADWS एक मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है. ये कैसे शत्रुदेशों की साजिश पर भारी पड़ेगा? ये कैसे उनकी मंशा को ध्वस्त करने में सक्षम है. ये जानने से पहले आप जान लीजिए कि परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने तीन अलग-अलग टारगेट पर अटैक किया. टेस्ट के दौरान IADWS जिसे तबाह किया उसमें 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन, मल्टी कॉप्टर ड्रोन शामिल है. ये तीनों टारगेट अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर थे. IADWS ने इन तीनों को एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर बहुत बड़ा संदेश दिया है.

लगी हुई हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल

DRDO ने ये सफलता ऐसे वक्त में हासिल की है, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाशतीर ने पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया था. जबकि आतंकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है. जबकि सरहद पार से किश्तों में एटमी गीदड़भभकी आ रही है. तब हिंदुस्तान की विज्ञानवीरों ने वो कामयाबी हासिल की है जो सुदर्शन चक्र की नई  कड़ी है.

इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम महत्वपूर्ण सुविधाओं से युक्त है. IADWS क्यों अहम है..ये जान लीजिए. IADWS में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लगा हुआ है, जिसमें हमलों को रोकने की क्षमता भी है और वो ये तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम भी है.यह उस एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से भी सुसज्जित है, जो छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली है, और जिसे नजदीकी खतरों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है. 

ड्रोनों को ध्वस्त करने के लिए लेजर सिस्टम

IADWS में हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी लगाया गया है, जो अत्याधुनिक लेजर हथियार है और यह दुश्मन के हवाई हमलों को बेअसर करने में सक्षम है. डायरेक्ट एनर्जी वेपन ना सिर्फ हवा में ही दुश्मनों की मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है, बल्कि इसमें लड़ाकू विमानों को भी पलभर में गिरा देने की क्षमता है.

 यह प्रणाली मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है, जो देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को हवाई खतरों से बचाने में मदद करेगी. बड़ी बात ये है कि एक बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है. यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है.  

पाक-चीन हमले से पहले सोचेंगे!

अलग-अलग रेंज और ऊँचाइयों पर खतरों से टकराने वाले IADWS में लगे सभी हथियार प्रणालियों, रडार और संचार प्रणालियों को एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है. भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए विख्यात है, उसी जरिए भारत को अभेद्य बनाने की तैयारी है. डीआरडीओ और इसरो मिलकर जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली बना रही है, वो क्यों पड़ोसी मुल्क के लिए परेशानी का पर्याय है, वो भी जान लीजिए जरा.

सुदर्शन चक्र 150 किलोमीटर तक हवा में शत्रुओं की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है. इसमें 2500 किलोमीटर तक दुश्मनों की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता है. बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करने में सक्षम है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगा है. ये 5 किलोमीटर प्रति सेकंड्स की रफ्तार से मिसाइल दाग सकता है. यह एक ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें सेटेलाइट और रडार सिस्टम शामिल है.

अगले साल हो सकता है चालू

सुदर्शन चक्र हवा में, स्थल पर या समुद्र के साथ-साथ साइबरस्पेस से दस्तक देने वाले किसी भी खतरे को तत्काल निष्प्रभावी करने में सक्षम होगा. इसे अगले साल यानी 2026 तक पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य है. क्योंकि जिस तरह के नए-नए खतरे बढ़े हैं, उसे देखते हुए सैन्य एवं तकनीकी रक्षा कवच को और मजबूत बनाया जाना जरूरी हो गया है. सुदर्शन चक्र की शक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक युद्ध नीति में केवल सैन्य प्रतिष्ठान ही नहीं, बल्कि बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क, खाद्य एवं जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और रक्षा प्रणालियां भी निशाने पर होती हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान भी बार-बार यही धमकी देता है. इसलिए सुदर्शन चक्र जैसे ढांचे की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

Integrated Air Defense Weapon SystemSudarshan Chakra

