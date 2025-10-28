Advertisement
PAK-चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच अंबाला से ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम' मुर्मू, जानिए इसके पीछे का छिपा संदेश

President Draupadi Murmu News: चीन और पाकिस्तान लगातार सरहद अपने सैन्य जमावड़े को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे सीमाओं पर खतरा दोनों ओर से बढ़ रहा है. इन खतरों को देखते हुए भारत भी सजग है और अब अपने तरीके से दुश्मनों को जवाब देने जा रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:56 PM IST
President Draupadi Murmu Rafale flight News: भारत की सीमाओं पर इस समय हालात बेहद संवेदनशील हैं. पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन, दोनों पड़ोसी देश लगातार अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहे हैं. पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर बार-बार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, आतंकियों को पनाह दी जा रही है और सीमा चौकियों पर नए हथियार तैनात किए जा रहे हैं. वहीं, चीन लद्दाख और अरुणाचल की पहाड़ियों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, एयरबेस का विस्तार कर रहा है और आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ ड्रोन और मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है.

इन दोनों देशों का यह मिलिट्री बिल्ड-अप भारत के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टें कहती हैं कि पाकिस्तान और चीन, दोनों भारत की सीमाओं पर ‘टू-फ्रंट वॉर’ की रणनीति पर काम कर रहे हैं. यानी अगर तनाव बढ़ा, तो भारत को दो दिशाओं में एक साथ चुनौती झेलनी पड़ सकती है. ऐसे हालात में भारत ने भी अपनी तैयारी किसी भी स्तर पर कम नहीं छोड़ी है.

भारत की मजबूत होती सैन्य तैयारी

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा रणनीति को न सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाया है. सीमाओं पर आधुनिक बंकर, रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती तेज़ी से हुई है. वायुसेना में ‘राफेल’ जैसे लड़ाकू विमानों का शामिल होना भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई पर ले गया है.

राफेल फाइटर जेट अपनी स्पीड, स्ट्राइकिंग पावर और हाई-टेक एवियोनिक्स सिस्टम के लिए दुनिया में मशहूर है. यह एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक वार कर सकता है और अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है. राफेल के आने से भारत ने न केवल पाकिस्तान पर, बल्कि चीन पर भी हवाई बढ़त हासिल की है. यही वजह है कि इसे भारत की वायुशक्ति का ‘गेम चेंजर’ कहा जाता है.

अब इस माहौल में, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसी राफेल विमान में उड़ान भरने जा रही हैं. यह सिर्फ एक औपचारिक सॉर्टी नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है.

अंबाला से ‘राफेल’ में भरेंगी उड़ान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन का दौरा करेंगी, जहाँ से वह ‘राफेल’ में सॉर्टी भरेंगी. अंबाला वायुसेना स्टेशन भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस में से एक है और यही राफेल स्क्वाड्रन का मुख्यालय भी है. राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान वायुसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

यह पहला मौका नहीं जब राष्ट्रपति मुर्मू किसी फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी. इससे पहले, उन्होंने अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर ‘सुखोई-30 एमकेआई’ में उड़ान भरी थी. उस समय उन्होंने भारतीय वायुसेना के अनुशासन, समर्पण और दक्षता की सराहना की थी. लेकिन इस बार बात कुछ और है क्योंकि अब वे ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी, जो भारत की वायुशक्ति का सबसे आधुनिक चेहरा है.

पाकिस्तान-चीन के लिए सख्त संदेश

राष्ट्रपति मुर्मू की यह उड़ान पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है. भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ सतर्क है, बल्कि पूरी तरह तैयार भी है. यह संदेश भारत के दुश्मनों को यह याद दिलाता है कि देश की सर्वोच्च कमांडर खुद भी भारतीय वायुसेना के साथ खड़ी हैं.

राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 2,200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 24,500 किलोग्राम वजन लेकर चल सकता है और हवा से हवा तथा हवा से जमीन दोनों तरह के हमले करने में सक्षम है. पाकिस्तान के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं जो इसकी बराबरी कर सके, जबकि चीन के पास भले ही J-20 जैसे विमान हों, लेकिन हिमालयी इलाकों की ऊंचाई पर राफेल की गतिशीलता और भारतीय पायलटों की दक्षता उसे रणनीतिक बढ़त देती है.

यह उड़ान इस बात का प्रतीक है कि भारत अब किसी भी खतरे को सिर्फ ‘रक्षात्मक दृष्टि’ से नहीं देखता बल्कि आक्रामक जवाब देने की पूरी तैयारी रखता है.

महिला शक्ति के साहस-शौर्य का प्रतीक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह उड़ान सिर्फ सैन्य शक्ति का ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति का भी प्रतीक है. एक महिला राष्ट्रपति का दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट में बैठना यह दर्शाता है कि भारत में अब नेतृत्व की परिभाषा बदल रही है. यह उड़ान करोड़ों भारतीयों, खासकर युवाओं और महिलाओं के मन में गर्व और आत्मविश्वास जगाएगी.

राष्ट्रपति मुर्मू का यह कदम भारतीय वायुसेना के मनोबल को नई ऊंचाई देगा. इससे यह भी संदेश जाता है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति हमारी सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखता है और खुद उस गर्व का हिस्सा बनना चाहता है.

पानी में भारत की तैयारी समझें

हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद को लेकर भी डील पक्की हुई है. इनमें 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर ट्रेनिंग वर्जन होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस सौदे को मंजूरी दी थी. इसका मतलब है कि अब भारतीय नौसेना भी ‘राफेल’ की ताकत से लैस होगी. इससे हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति और भी प्रभावशाली हो जाएगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह ‘राफेल’ उड़ान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संदेश है कि भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा. सीमाओं पर तनाव हो या आसमान में टकराव की संभावना, भारत हर स्थिति में मजबूती से खड़ा है.

आज जब चीन और पाकिस्तान मिलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत का यह आत्मविश्वासी रुख उन्हें यह एहसास दिला रहा है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा. वह अब दुनिया के मंच पर अपनी शक्ति, आत्मनिर्भरता और दृढ़ता के साथ खड़ा है. राष्ट्रपति मुर्मू का ‘राफेल’ में उड़ान भरना भारत की नई उड़ान का प्रतीक है शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Indian Air ForceDraupadi MurmuRafale fighter jet

