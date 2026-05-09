पाकिस्तान में फिर घुसेगा 'TARA'! 100 किमी दूर से ही दुश्मन का हो जाएगा सफाया; ट्रायल से ही सदमे में आया 'जिन्नालैंड'

Specialities of DRDO Tara Project: पाकिस्तानी सेना भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हुए मान-मर्दन से आहत है. लिहाजा टीस मिटाने के लिए मुनीर एंड कंपनी अपनी फर्जी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का बजट पास किया है. लेकिन उन्हें खबर नहीं कि हिंदुस्तान का TARA पाकिस्तान जाने की तैयारी कर चुका है.

हिंदुस्तान का ये तारा एक ऐसा सिस्टम है, जो पुरानी तकनीक वाले बम को भी सर्जिकल स्ट्राइक, यानी सटीक निशाने वाले बम में बदल सकता है. डीआरडीओ की लेबोरेट्री में तैयार TARA सफल परीक्षण के बाद अब तैयार है.

पाकिस्तान में फिर घुसने वाला है TARA!

हिंदुस्तान के TARA से पाकिस्तान को क्यों डरना चाहिए, आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे. आपको बताएंगे कि दुनिया भर की जंगों में जब सस्ते हथियार निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में हिंदुस्तान का ये तारा- पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला देगा.

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आखिर हिंदुस्तान के TARA में ऐसी क्या खास बात है. इस सिस्टम को TARA ही नाम क्यों दिया गया और सबसे जरूरी सवाल, ये कैसे रडार को चकमा देते हुए 100 किलोमीटर दूर टारगेट को कैसे ध्वस्त कर देगा?

क्या है TARA, जिससे डर रहा पाकिस्तान?

दुनिया का सबसे सस्ता ग्लाइडिंग वेपन सिस्टम तारा, अब भारतीय वायुसेना के साथ अटैक के लिए पूरी तरह तैयार है. सबसे पहले समझिए, ये तारा क्या चीज है? TARA का मतलब Tactical Advanced Range Augmentation है. यानी सामरिक हथियारों की रेंज में बढ़ोतरी करने वाला सिस्टम.

7 मई को जब तारा टेस्ट किया गया था, तो इसके नतीजे बेहद कामयाब रहे. ओडिशा के तट पर सुखोई-30 से गिराया गया बम इतना सर्जिकल, इतना सटीक था, कि इसे देखकर भारत के दुश्मनों के सीने पर सांप लोट गया.

इसका परीक्षण Su-30MKI फाइटर जेट से किया गया. विमान से तय ऊंचाई पर TARA को रिलीज किया गया. इसके बाद यह बिना किसी इंजन के हवा में ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा और सही जगह पर जाकर टारगेट को ध्वस्त कर दिया.

भारत अब जंग में कूदने की मोहलत नहीं देगा

TARA से खासतौर पर पाकिस्तान खौफ खा रहा है, जो अक्सर भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर मोड में रहता है. आतंकियों को शह देते देते कई बार वो जंग में भी उतर चुका है. जैसे पहलगाम अटैक के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ. वो ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन को अपनी संप्रुभता पर हमला बताकर जंग में कूद पड़ा. लेकिन हिंदुस्तान का तारा, पाकिस्तान को अब जंग में कूदने की मोहलत ही नहीं देगा. कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में.

ऑपरेशन सिंदूर जैसे जंगी हालात में क्या कमाल कर सकता है तारा, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे. अगर पाकिस्तान ने फिर से वैसी जुर्रत की, तो हिंदुस्तान का ये तारा, सही मायनों में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगा.

TARA की ताकत, 100 किमी भीतर घुसकर मारेगा

ये दो खूबियां ऐसी हैं, जिसे सुनकर कोई भी दुश्मन थर्रा उठेगा. तारा किसी भी बम को ना सिर्फ 100 किमी दूर ले जाएगा, बल्कि उसे गिराने वाले फाइटर जेट को भी दुश्मन के हाई रिस्क जोन में जाने से बचाएगा. इसे तारा की कुछ और खूबियों के साथ समझिए, कैसे ये जंग की सूरत बदल सकता है.

एक्शन में TARA, हैरत में दुश्मन!

ये सामान्य बमों को स्मार्ट ग्लाइडर वेपन में बदल देता है. फाइटर जेट से गिराने वाले किसी भी बम के ऊपर इसे बांधा जाता है. ये सिस्टम विंग्स, कंट्रोल सर्फेस और गाइडेंस पैकेज से लैस होता है. बम गिराने के बाद ये उसे लंबी दूरी तक ग्लाइड यानी हवा में तैराकर ले जाता है. इसकी टेस्टिंग 450 किलो के पारंपरिक बम में बांध कर की गई. बम का टारगेट ओडिसा के समुद्र में 100 किमी दूर सेट किया गया था. लॉन्च के बाद बम की ट्रेकिंग की गई और टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त पाया गया.

तारा की ये खूबियां बताती हैं, कि अब हमारे फाइटर जेट्स को टारगेट के पास जाकर बम गिराने की जरूरत नहीं, तारा से लैस होने के बाद बम को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से 100 किमी दूर रहते हुए ही लक्ष्य को भेदा जा सकता है.

फाइटर जेट की जान भी बचाएगा वेपन

तारा इसे ले जाने वाले फाइटर जेट्स को भी बचाएगा और इसे उड़ाने वाले पायलट को भी. दूसरी खूबी ये है, कि तारा का डिजाइन मॉड्यूलर है, यानी इसे किसी भी वजन और आकार के बम पर फिट किया जाता है. इसके बाद ये अपना हाईब्रिड नेविगेशन सिस्टम और सेटेलाइट गाइंडेंस के जरिए बम को लक्ष्य तक ले जाएगा और उसे ध्वस्त कर देगा. लेकिन तारा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसने भारत की वेपन हिस्ट्री में एक नया पन्ना जोड़ दिया है.

पाकिस्तान के साथ जंगी इतिहास में एक किस्सा आपने जरूर पढ़ा होगा, कैसे 1965 की जंग में हिंदुस्तान की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी. 1965 की तरह 1971 की जंग में भी यही हालात थे. अगर पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया होता, तो भारतीय सेना की पूरी तैयारी थी लाहौर कूच की. वो काम तारा अपनी ग्लाइडिंग एबिलिटी, यानी हवा में बम को तैराकर अकेले कर सकता है.

सीमा पर भारतीय सैन्य ठिकानों से सिर्फ 20 से 30 किमी दूर लाहौर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई अहम चौकियों को तबाह कर सकता है. इसके लिए ना तो अब फाइटर जेट दुश्मन की सीमा में भेजने की जरूरत है और ना ही किसी पायलट को जोखिम में डालने की जरूरत है.

TARA- मारक क्षमता के साथ रचा इतिहास

TARA भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक बड़ा उदाहरण है. इससे पहले भारत को ऐसी क्षमता के लिए विदेशी हथियार खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब हम खुद बना रहे हैं. यह सिस्टम वायुसेना को मजबूत बंकर और हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक हमला करने की क्षमता से लैस करेगा. TARA के बाद भारत उन कुछ देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास अपनी खुद की ग्लाइड वेपन किट है.

तारा सिर्फ मारक और घातक ही नहीं, लागत में बेहद सस्ता भी है. ये सस्ते हथियार जंग में कैसी भूमिका निभा रहे हैं, इसकी एक मिसाल तो अमेरिका ईरान के जंग में ही मिलती है. अमेरिका ने हमले के लिए करोड़ों डॉलर के ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान के सस्ते शाहेद ड्रोन ने खाड़ी देशों से लेकर अरब और इजरायल तक भारी तबाही मचाई.

दुश्मन के घर में घुसकर मचाएगा तबाही

यहां तक कि छोटे छोटे ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका के एफ सीरीज के सुपर फाइटर जेट्स और थाड, पेट्रियाट जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक तहस नहस कर डाले. अब भारत का तारा भी दुश्मन के घर में घुसकर ऐसी ही तबाही मचाएगा.

ईरान के साथ 43 दिन की जंग में अमेरिका का कुल खर्च ढाई लाख करोड़ तक पहुंच गया. उसके हथियार भंडार का एक तिहाई से ज्यादा खाली हो गया. लेकिन ईरान अपने सस्ते ड्रोन और मिसाइल के साथ आज भी उसके सामने अडिग खड़ा है. अमेरिका की हालत ये हुई कि आगे की जंग के लिए संसद में वॉर बजट तक क्लियर नहीं हो पाया.

कम लागत वाले हथियार बना रहा भारत

ये तथ्य आपको इसलिए बता रहे हैं कि जंग का आर्थिक पहलू बेहद प्रभावकारी होता है. जंग छेड़ने के साथ इसके खर्चों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है. भारत तारा जैसे सस्ते वेपन सिस्टम के साथ कैसे खुद को तैयार कर रहा है, समझिए इस रिपोर्ट से.

तारा भारत की उस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, जिसमें कम लागत वाले हथियारों को विकसित किया जा रहा है. इसकी कामयाब टेस्ट ने ना सिर्फ भारत का हौसला बढ़ाया है, बल्कि प्रोजेक्ट्स के नए वेपन सिस्टम्स के डेवेलपमेंट में तेजी दी है. वैसे तो ये प्रोजेक्ट्स बेहद सीक्रेट होते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने जिन प्रोजेक्ट्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी है, उस पर गौर करना बेहद जरूरी है.

न्यू इंडिया के वेपन सिस्टम, कम लागत, ज्यादा घातक

1. बेबी ब्रह्मोस

ये भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम का हिस्सा है. इसे कम लागत में ज्यादा सटीकता के तैयार किया जा रहा है. ब्रह्मोस की तुलना में ये 20 गुना सस्ता है. इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है.

2. सुदर्शन चक्र

ये ऐसा कवच है, जो मिसाइल, ड्रोन को हवा में ही गिरा देगा. मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये स्वदेशी कवच बेहद सस्ता होगा. डीआरडीओ की तैयारी 2035 तक इसे सेना में शामिल करने की है.

3. दुर्गा-2 सिस्टम

ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम है. यह ड्रोन के झुंड जैसे हमले को नाकाम कर सकता है. इसे जल, थल और वायु तीनों में तैनात किया जा सकता है.

4. लेजर वेपन प्रोजेक्ट

DRDO हाई एनर्जी लेजर टेक्नोनॉजी के क्षेत्र में काम कर रहा है. प्रोजेक्ट का पहला हथियार 300 किलोवॉट की क्षमता का होगा, जो हवाई खतरों को 20 किमी की दूरी से ही खत्म कर देगा.

ये हथियार इसलिए जरूरी है, क्योंकि भविष्य की लड़ाइयां इस बात से नहीं जीती जाएंगी, कि आपके पास कितने टैंक, कितने गोले या कितने फाइटर जेटस हैं. बल्कि जंग में जीत के फैक्टर होंगे ऑटोमेटिकली गाइडेड बम, ड्रोन और पावरफुल लेजर टेकनीक से लैस वेपन.