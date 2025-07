शादी के बाद बीवी से दगाबाजी पर इस CEO की तो सिर्फ नौकरी गई, भारत में जानिए क्या-क्या भुगतना पड़ता?

Alimony Law About Infidelity: बीते दिनों अमेरिका के बोस्टन में Coldplay Concert का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ. 'म्यूजिक ऑफ द स्फियर्स वर्ल्ड टूर' कॉन्सर्ट के दौरान वीडियो में टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर (Astronomer) के CEO एंडी बायरन और उनकी कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर क्रिस्टिन कैबोट एक-दूसरे के 'बेहद करीब' नजर आए. इस वीडियो के वायरल होते ही दोनों के रिश्तों को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कुछ सेकेंड के इस वीडियो क्लिप का साइड इफेक्ट ये रहा कि बायरन को इस्तीफा देना पड़ा और अब उनकी शादी भी टूटने की अटकलें लग रही हैं. उनकी पत्नी मेगन केरिगन ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से 'बायरन' सरनेम हटा दिया है. इस पूरी घटना को 'ColdplayGate' नाम भी दे दिया गया है. इस घटना के बाद से भारत में भी बेवफाई, तलाक और गुजारे भत्ते (Alimony) से जुड़े कानूनों पर चर्चा होने लगी है. विदेश में तो ये सब 'नॉर्मल' है. लेकिन, भारत में अभी भी ऐसे मुद्दों पर बहुत सारी बातें होती हैं. ऐसे में जानिए कि भारत में 'बेवफाई' के ऐसे मसलों पर कानून क्या कहता है?

भारत में तलाक के बाद गुजारे-भत्ते पर क्या है कानून?

भारत में तलाक और गुजारे भत्ते से जुड़े कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के सेक्शन 24 और 25 में हैं. इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट और 2023 में लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 भी इस पर लागू होती है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जोसेफ शाइन केस में एडल्टरी यानि व्यभिचार को जुर्म की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन यह अभी भी तलाक का एक वैध आधार माना जाता है. अदालतें गुजारा भत्ता तय करते समय इसे ध्यान में रखती हैं.

BREAKING: Astronomer CEO Andy Byron has officially RESIGNED after being caught cheating on his wife at a Coldplay concert

So dude’s now lost his career, reputation, and probably his wife plus half his net worth all because he wanted to canoodle a coworker.

Don’t cheat, kids! pic.twitter.com/5PbjhvgWQL

— Nick Sortor (@nicksortor) July 19, 2025