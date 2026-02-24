DNA: भारतीय नौसेना किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के आने से क्या बदल जाएगा

Specialities of INS Anjadeep: भारतीय नौसेना अब तेजी के साथ अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ाने में जुटी है. इसके लिए वह 27 फरवरी को पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS Anjadeep को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है. आखिर इसके पीछे नौसेना किस रणनीति पर चल रही है.
Importance of INS Anjadeep: भारतीय नौसेना ने समंदर की लहरों के नीचे छिपे खतरे यानी दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए एक और योद्धा को तैयार कर लिया है. इसके लिए 27 फरवरी को नौसेना में एक जहाज शामिल किया जाएगा. इस जहाज का नाम है INS अंजदीप. अंजदीप एक एंटी सबमरीन शिप है. यानी इसके जरिए दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह किया जा सकता है.
खास बात ये है कि INS अंजदीप को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है. भारतीय नेवी के प्लान के मुताबिक देश में ही ऐसे 8 एंटी सबमरीन शिप बनाए जाने हैं. INS अंजदीप इस कैटेगरी का तीसरा जहाज है. अगले दो से तीन सालों में बाकी पांच जहाज भी नेवी को सौंप दिए जाएंगे.
भारतीय नौसेना लगातार अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ा रही है. इस तैयारी की दो वजह हैं. पहली वजह है चीन की नौसेना की वो पनडुब्बियां जो लगातार हिंद महासागर के क्षेत्र में जासूसी करती आई हैं. दूसरी वजह है वो पाकिस्तान जिसकी नौसेना को लगातार चीन से मदद मिल रही है.
मुनीर की चाकरी के बदले में पाकिस्तान को चीन से चार हंगोर क्लास की पनडुब्बियां मिली हैं. पाकिस्तान की इन्हीं पनडुब्बियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना पनडुब्बी प्रतिरोधी जहाज तैयार कर रही है. अब हम आपको नेवी के इन एंटी-सबमरीन शिप्स की खासियत बताने जा रहे हैं.
INS अंजदीप की कैटेगरी वाले जहाजों पर 55 से 60 नौसैनिक और अफसर तैनात रह सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जहाज शैलो यानी कम गहराई वाले पानी में भी पनडुब्बियों को पहचान सकता है. इन जहाजों पर भारत में ही विकसित किया गया अभय राडार लगाया गया है.
बात अगर फायर पावर यानी हथियारों की करें तो INS अंजदीप जैसे जहाजों को टॉरपीडो के साथ ही साथ लंबी दूरी के रॉकेट और समंदर की बारूदी सुरंगों से भी लैस किया गया है. यानी ये जहाज समंदर में तैरते किले की तरह हैं जो लहरों में छिपी पनडुब्बियों को बचकर नहीं जाने देते.
आप जब भी भारतीय नेवी से जुड़ी कोई खबर पढ़ते या देखते होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे नाम आते होंगे - INS विक्रांत, INS ब्रह्मपुत्र. दरअसल भारतीय नौसेना में जहाजों के नाम रखने की एक अनूठी परंपरा है. जो विमानवाहक पोत होते हैं, उनके नाम इतिहास पुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं जैसे कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर INS विक्रांत है.
डेस्ट्रॉयर्स यानी हमला करने वाले जहाजों के नाम बड़े शहरों के नाम पर होते हैं. जैसे INS दिल्ली, INS कोलकाता. फ्रिगेट्स यानी रक्षा करने वाले जहाजों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं पर होते हैं. जैसे INS नीलगिरी, INS शिवालिक. इसी तरह एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले जहाजों के नाम द्वीपों पर होते हैं. इसी वजह से नए जहाज को INS अंजदीप का नाम दिया गया है.
ये अंजदीप नाम का द्वीप कहां हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है. ये आपको ध्यान से समझना चाहिए. अंजदीप शब्द का अर्थ है पांच द्वीपों वाला समूह और ये द्वीप गोवा में स्थित हैं. प्राचीन रोमन साम्राज्य के साहित्य में अंजद्वीप को कारोबार करने वाले जहाजों के रुकने का स्थान बताया गया है. 15वीं शताब्दी में इस द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था.
आगे चलकर इस द्वीप पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था. 18वीं सदी में जब टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और ईसाइयों को निशाना बनाया तो उससे बचने के लिए एक बड़ी आबादी इसी द्वीप पर आकर छिपी थी. वर्ष 1961 में जब गोवा की आजादी के लिए सैन्य अभियान चलाया गया तो युद्ध की शुरुआत इसी अंजद्वीप से हुई थी.
संघर्ष और विजय से जुड़े इन्हीं अध्यायों की वजह से नौसैनिक इतिहास में अंजदीप का बड़ा महत्व है और अब यही अंजदीप एक एंटी सबमरीन शिप बनकर भारतीय नौसेना से जुड़ गया है.
