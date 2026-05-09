ईरान की 'मच्छर सेना' ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात US नेवी हो गई परेशान

Mosquito Fleet: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों एक-दूसरे को धमकियां दे रहे हैं. होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की बात कर रही है, जबकि ईरान का कहना है कि होर्मुज जब तक नहीं खुलेगा, तब तक अमेरिका होर्मुज में दखल बंद नहीं करेगा. इन्हीं धमकियों के बीच ईरान की 'Mosquito Fleet' यानी मच्छरों वाला बेड़ा भी काफी चर्चा में है, जो अमेरिकी सैनिकों के लिए मुसीबत बना हुआ है. चलिए जानते हैं कि ईरान का 'मच्छर वाला बेड़ा' कैसे अमेरिका को होर्मुज में परेशान कर रहा है.

कहा जाता है कि ईरान 'Mosquito Fleet' उसकी पारंपरिक बड़ी नौसेना से अलग मानी जाती है. ईरान इसका इस्तेमाल युद्धपोतों को घेरने और समुद्री रास्तों पर दबाव बनाने के लिए करता है. मॉस्किटो फ्लीट का मतलब कोई हकीकत के मच्छरों से नहीं है, बल्कि यह नाम उसकी छोटी-छोटी नावों के बेड़े को दिया हुआ है. ईरान होर्मुज में छोटी लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली सैकड़ों नावों के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है.

कैसे पड़ा मॉस्किटो फ्लीट नाम?

ईरान की 'Mosquito Fleet' कोई आधिकारिक सैन्य यूनिट का नाम नहीं है, बल्कि पश्चिमी देश और रक्षा विशेषज्ञों के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है. इसका मतलब है छोटी, बेहद तेज और बड़ी संख्या में मौजूद ऐसी नावों का बेड़ा, जो एक साथ हमला करके बड़े युद्धपोतों और तेल टैंकरों को घेर सकता है. कहा जाता है कि ईरान ने इस रणनीति को खास तौर पर होर्मुज के लिए तैयार किया है.

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मॉस्किटो फ्लीट में क्या है खास?

ईरान ने 1980 के दशक में इराक के साथ जंग में इस मॉडल पर काम किया था. इसके लिए ईरान की IRGC ने छोटी और तेज नावें, माइंस, रॉकेट और बाद में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू कर दिया था. आज उसकी इस रणनीति को समुद्र की सुरक्षा के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये रडार के पकड़ में भी नहीं आतीं.

अमेरिका के सामने क्या हैं चुनौतियां?

इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका सैन्य ताकत के लिहाज से ईरान से बहुत आगे है, लेकिन Mosquito Fleet की चुनौतियां अलग हैं. अमेरिका की चिंता यह रहती है कि छोटी नावों को ट्रैक करना मुश्किल होता है. वे अचानक हमला कर सकती हैं और किसी बड़े तेल टैंकर या युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकती हैं.