'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े नेतन्याहू

Israel Iran War News in Hindi: क्या खामेनेई के खात्मे के बाद इजरायल-ईरान का संघर्ष खत्म हो जाएगा या फिर यह और आगे बढ़ेगा? इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार शाम को इस बारे में अपना फ्यूचर प्लान घोषित कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'हमने कल तानाशाह खामेनेई को खत्म कर दिया. उसके साथ, हमने ईरानी शासन के दर्जनों बड़े जालिमों को भी खत्म कर दिया. हमारी सेनाएं अब तेहरान के दिल पर और तेजी से हमला कर रही हैं. आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा बढ़ेगा.'

'ईरान के कट्टरपंथी शासन को नहीं छोड़ेंगे'

देश के संबोधित करते हुए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'मैंने अभी-अभी रक्षा मंत्री, जनरल स्टाफ के चीफ और मोसाद के हेड के साथ मीटिंग खत्म की है. मैंने कैंपेन जारी रखने के निर्देश दिए हैं. कल हमने तानाशाह खामेनेई को खत्म कर दिया. हम ईरान के कट्टरपंथी शासन को नहीं छोड़ेंगे. उन्हें अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना होगा.'

'हमने अपने प्यारे लोगों को खो दिया'

ईरानी हमले में देश में हो रही मौतों पर दुख जताते हुए नेतन्याहू बोले, 'लेकिन ये दर्दनाक दिन हैं. कल यहां तेल अवीव में और अब बेत शेमेश में हमने अपने प्यारे लोगों को खो दिया है. मेरा दिल परिवारों के साथ है. मैं आप सभी इजरायल के नागरिकों की ओर से घायलों के ठीक होने की दुआ करता हूं.'

'हम IDF की पूरी ताकत लगा रहे'

उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसे कैंपेन में हैं, जिसमें हम IDF की पूरी ताकत लगा रहे हैं. जैसा पहले कभी नहीं किया गया, ताकि हमारा वजूद और हमारा भविष्य पक्का हो सके. हम इस कैंपेन में यूनाइटेड स्टेट्स, मेरे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूएस आर्मी की मदद भी ला रहे हैं.'

'जो मैं 40 सालों से करना चाहता था'

अपने दिल में दबी इच्छा के बारे में बताते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'ताकतों का यह मेल हमें वह करने में मदद करता है जो मैं 40 सालों से करना चाहता था. मैं आतंकी राज पर हमला करना चाहता था और मैंने इसके लिए वादा किया था. अब यही किया जाएगा.'