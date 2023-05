'J Dey Murder Case' जिस पर हंसल मेहता ने बना दी पूरी Series, आखिर क्या है उसकी असल कहानी?

Story Of Scoop and Its Relation With J Dey Murder Case: अपने यूनीक स्क्रिप्ट सेलेक्शन और लाजवाब स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता की सीरीज स्कूप (SCOOP) नेटफ्लिक्स (Netiflix) पर 2 जून को रिलीज होने वाली है. मर्डर, मिस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के इर्द-गिर्द घूमती स्कूप की कहानी साल 2011 में हुए सीनियर जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे (Senior Journalist Jyotirmoy Dey) की हत्या पर आधारित है. इस मर्डर केस को 'जे. डे. हत्याकांड' (J Dey Murder Case) के नाम से भी जाना जाता है. कहानी के मुख्य किरदार में करिश्मा तन्ना बतौर एक क्राइम जर्नलिस्ट जागृति पाठक के रोल में नजर आएंगी.

क्या है सीरीज की खास बात? स्कूप की स्टोरी (Story Of Scoop) असल में क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा (Crime reporter Jigna Vora) के जीवन से प्रेरित हैं जिन पर जे. डे. हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा था. हांलाकि, बाद में कोर्ट ने रिपोर्टर जिग्ना वोरा को बाइज्जत बरी कर दिया. इस केस में फंसने से लेकर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जिग्ना वोरा को किन बुरे हालातों से गुजरना पड़ा, स्कूप की कहानी इसी बात को सेंटर में रखकर आगे बढ़ती है. सीरीज का सार आपको ट्रेलर के एक डॉयलॉग से मिल जाएगा. जब जागृति पाठक का किरदार कहता है कि, 'बाहर सब सेन के लिए लड़ रहे हैं और मेरे लिए मैं अकेली लड़ रही हूं.' क्या है जे. डे. हत्याकांड? 11 जून साल 2011 में हुए जे. डे. हत्याकांड से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की थी. मुंबई क्राइम ब्रांच की 3000 पेज की चार्जशीट में शूटर सतीश कालिया, अभिजीत शिंदे, अरुण डाके, सचिन गायकवाड़, अनिल वाघमोड़े, नीलेश शेंडगे, मंगेश अगावने, विनोद असरानी, दीपक सिसोदिया और पॉलसन जोसेफ समेत अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन उर्फ ‘नाना’ का नाम भी शामिल था. लगभग 7 साल बाद मुंबई की कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया और छोटा राजन समेत कुल 9 लोगों को दोषी करार दिया. क्या था पूरा मामला? सरेआम एक सीनियर जर्नलिस्ट के हत्या की खबर ने पूरे मीडिया जगत को हिला कर रख दिया था. इस हत्याकांड में दिनदहाड़े हमलावरों ने सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे को अपनी गोलियों का शिकार बनाया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 7 बंदूकधारी हमलावरों ने ज्योतिर्मय डे पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी जिसके बाद उनकी मौत हो गई. जे. डे. हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Underworld don Chhota Rajan) का नाम चौंकाने वाला था लेकिन मीडिया जगत तब हैरान हो गया जब क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा का नाम इस केस से जुड़ा. इसके बाद जिग्ना वोरा पर मकोका (MCOCA - महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गेनाईज्ड क्राइम एक्ट) लगाया गया. हिरासत के दौरान जिग्ना वोरा को खूब प्रताड़ना झेलनी पड़ी लेकिन साल 2012 में उन्हें सिगंल पेरेंट होने की दलील पर जमानत दे दी गई. क्या है अंदर की बात जे. डे. हत्याकांड को लेकर लगभग 7 साल तक लगातार सुनवाई चली जिसके बाद छोटा राजन और इसमें शामिल अन्य 8 हमलावरों को सजा सुनाई गई. साल 2016 में इंडोनेशिया में मौज उड़ा रहे छोटा राजन को पुलिस ने धर दबोचा. पुलिस की जांच रिपोर्ट बताती है कि जिग्ना वोरा ने छोटा राजन को तीन फोन कॉल्स किए गए थे जिसमें आरोप लगाया गया कि जिग्ना वोरा ने ही ज्योतिर्मय डे की पहचान हमलावरों को कराई थी. इस दौरान ज्योतिर्मय डे की पहचान, गाड़ी का नंबर और घर का पता समेत अन्य जानकारी जिग्ना वोरा द्वारा बदमाशों को दी गई. जिस वक्त इस हत्या कांड को अंजाम दिया गया, उस समय जिग्ना वोरा मीडिया संस्थान में डिप्टी ब्यूरो चीफ के पद पर थीं लेकिन अपनी सफाई में जिग्ना वोरा ने कहा कि यह फोन कॉल्स सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिहाज से किया गया था. छोटा राजन का पत्रकार पर आरोप जिग्ना वोरा की मुश्किलें तब बढ़ना शुरू हुईं, जब इनके नाम का खुलासा खुद छोटा राजन ने किया. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कहा कि जिग्ना वोरा ने ही खुद ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए उसे उकसाया है, क्योंकि दोनों में (जिग्ना वोरा और ज्योतिर्मय डे) बहुत बड़ी राइवलरी चलती थी. पत्रकारिता की दुनिया में उस समय कई लोगों की आंखों का कांटा बन रही जिग्ना वोरा का नाम तेज तर्रार पत्रकारों की लिस्ट में शामिल था. वोरा के सीनियर बताते हैं कि ज्योतिर्मय डे जिग्ना वोरा से काफी ज्यादा वरिष्ठ थे. इसकी वजह से दोनों के बीच में राइवलरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है. अंत में कोर्ट जिग्ना वोरा को बाइज्जत बरी कर देता है. इसके साथ एक अन्य आरोपी पॉलसन जोसेफ को भी रिहा कर दिया जाता है. अब बात करते हैं फिल्म की दर्शकों के सामने कहानी परोसने में माहिर हंसल मेहता ने स्कूप (SCOOP) को बहुत खूबसूरत तरीके से पेश किया है. सीरीज में जे. डे. हत्याकांड को जयदेब सेन हत्याकांड के तौर पर प्रेजेंट किया गया है. वहीं, जिग्ना वोरा को जगृती पाठक का नाम दिया गया है. नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस सीरीज का ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है. जहां आपको कई डॉयलॉग इस कहानी के मूल में लेकर जाते हैं. जगृती पाठक के बेटे का किरदार मां से लिपते हुए जब कहता है कि 'मेरी मां एक सिंगल कॉकरोच' नहीं मार सकती.' ये सीन दिमाग में किसी रियल इंसीडेंट की तरह चस्पा हो जाता है. स्टार कास्ट की बात करें तो स्कूप में करिश्मा तन्ना के अलावा मोहम्मद जीशान अय्यूब, हरमन बवेजा और प्रोसेनजीत चटर्जी जैसे हुनरमंद लोग नजर आएंगे. वहीं स्कैम 1992 (SCAM 1992) जैसी कामयाब सीरीज देने वाले हंसल मेहता से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. अब 2 जून को ही पता लगेगा की हंसल मेहता दर्शकों के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं.