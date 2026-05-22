खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वीट लवर्स को भी नहीं पता होगा सही जवाब

भारत में त्योहार या खुशी के मौके पर मीठा बनाया जाता है. घर पर मीठा बनाने के नाम पर अक्सर लोग खीर बनाते हैं. दूध और चावल से बनी खीर ट्रेडिशनल डिश है जिसे बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है. दूध और चावल से बनी खीर हर किसी को पसंद होती है. क्या आपने सोचा है कि खीर को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं.

अंग्रेजी में खीर को क्या कहते हैं

खीर में अंग्रेजी को राइस पुडिंग कहते हैं. भारतीय खीर को दूध, चावल और चीनी के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. भारत में ही दुनिया भर के देशों में खीर से मिलती जुड़ी मिठाई मिलती है जिसे राइस पुडिंग कहते हैं. साउथ भारत में खीर को पायसम कहा जाता है. पायसम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द पायस से हुई है. पायस का मतलब होता है, दूध या दूध से बनी कोई डिश है. कुछ जगह इसे खीर, पायसम या फिरनी कहते हैं.

भारत में कितने तरह की मिलती है खीर

भारत में अलग-अलग राज्यों में खीर बनाई जाती है. चावल की खीर, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, सेवई की खीर और गाजर की खीर देशभर में पॉपुलर है. खीर का सबसे जरूरी हिस्सा दूध होता है. इसे एक मलाईदार और मुलायम बनती है. मिठास के लिए इमसे चीनी मिलाई होती है. खीर का स्वाद बढ़ाने के लिए बादाम, पिस्ता, किशमिश और इलायची डाला जाता है. कुछ लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं.

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भोग

खीर ना केवल मिठाई बल्कि इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है. दिवाली, रक्षाबंधन के मौके पर मंदिरों में भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाई जाती है. फिर खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.