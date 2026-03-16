सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध? इन 4 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग

Sonam Wangchuk Release: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 14 मार्च 2026 को रिहा कर दिया गया. वहीं, 16 मार्च को लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया गया. लेह एपेक्ट बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने आज यानी 16 मार्च को लद्दाख में पूर्ण बंद का ऐलान कर दिया. लेह में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और कारगिल में शटडाउन रहा. लद्दाख के लोग अपने चार मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. LAB और KDA का कहना है कि सोनम वांगचुक की रिहाई से वे खुश हैं, लेकिन लद्दाख की मुख्य मांगें सुनीं नहीं गईं हैं, जिसको लेकर वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे.

लद्दाख की मुख्य मांगे क्या हैं?

लद्दाख में चार मुख्य मांगों को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिन्हें 'चार-सूत्री एजेंडा' कहा जाता है.

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पूर्ण राज्य का दर्जा - लद्दाख के लोग लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं, जिससे वहां लोगों की चुनी सरकार और लद्दाख की अपनी विधानसभा हो.

छठी अनुसूची - लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे यहां के जनजातीय समाज को अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने का कानूनी अधिकार मिल सके.

लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन - लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहां एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए. इससे यहां की सरकारी नौकरियां केवल लद्दाख के मूल निवासियों को ही मिल पाएगी और बाहर के लोग वहां नौकरी नहीं ले पाएंगे.

लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग सांसद- वर्तमान समय में लद्दाख में केवल एक लोगसभा सीट है. ऐसे में मांग है कि लेह और कारगिल में दो अलद-अलग लोकसभा सीटें बनाई जाएं, जिससे संसद में उनकी बात मजूती से रखी जा सके.

लद्दाख कब और कैसे बना केंद्र शासित प्रदेश?

31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. हालांकि लद्दाख एक ऐसी UT है, जिसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं है. इसे केंद्र सरकार द्वारा चुने गए LG चलाते हैं. ऐसे में यहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे उनके पास अपनी चुनी हुई सरकार हो.

2019 से पहले क्या था लद्दाख का हाल?

31 अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था. लद्दाख में अनुच्छेद 370 और 35A लागू थे, जिसके कारण यहां केवल स्थायी निवासी ही जमीर खरीदने और सरकारी नौकरियों पाने का हक रखते थी. वहीं लद्दाख के प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में भी बैठते थे और राज्य सरकार में मंत्री भी बने जाते थे. लेकिन दशकों से वहां के लोग कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राज्य सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है. ऐसे में 31 अक्टूबर 2019 को उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.