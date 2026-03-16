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Hindi Newsदेशसोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध? इन 4 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग

सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध? इन 4 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग

Ladakh Protest: लद्दाख में आज अपने चार-सूत्री एजेंडा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद LAB और KDA ने खुशी जताई, पर लद्दाख की मुख्य मांगें सुनी नहीं जाने पर प्रदर्शन जारी रखना की बात कही. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:13 PM IST
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सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद भी क्यों लद्दाख में हो रहा विरोध? इन 4 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग

Sonam Wangchuk Release: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 14 मार्च 2026 को रिहा कर दिया गया. वहीं, 16 मार्च को लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया गया. लेह एपेक्ट बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने आज यानी 16 मार्च को लद्दाख में पूर्ण बंद का ऐलान कर दिया. लेह में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और कारगिल में शटडाउन रहा. लद्दाख के लोग अपने चार मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. LAB और KDA का कहना है कि सोनम वांगचुक की रिहाई से वे खुश हैं, लेकिन लद्दाख की मुख्य मांगें सुनीं नहीं गईं हैं, जिसको लेकर वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. 

लद्दाख की मुख्य मांगे क्या हैं?

लद्दाख में चार मुख्य मांगों को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिन्हें 'चार-सूत्री एजेंडा' कहा जाता है. 

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  • पूर्ण राज्य का दर्जा - लद्दाख के लोग लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते हैं, जिससे वहां लोगों की चुनी सरकार और लद्दाख की अपनी विधानसभा हो.

  • छठी अनुसूची - लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे यहां के जनजातीय समाज को अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने का कानूनी अधिकार मिल सके. 

  • लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन - लद्दाख के लोग चाहते हैं कि यहां एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए. इससे यहां की सरकारी नौकरियां केवल लद्दाख के मूल निवासियों को ही मिल पाएगी और बाहर के लोग वहां नौकरी नहीं ले पाएंगे.

  • लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग सांसद- वर्तमान समय में लद्दाख में केवल एक लोगसभा सीट है. ऐसे में मांग है कि लेह और कारगिल में दो अलद-अलग लोकसभा सीटें बनाई जाएं, जिससे संसद में उनकी बात मजूती से रखी जा सके. 

लद्दाख कब और कैसे बना केंद्र शासित प्रदेश?

31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. हालांकि लद्दाख एक ऐसी UT है, जिसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं है. इसे केंद्र सरकार द्वारा चुने गए LG चलाते हैं. ऐसे में यहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे उनके पास अपनी चुनी हुई सरकार हो. 

2019 से पहले क्या था लद्दाख का हाल?

31 अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था. लद्दाख में अनुच्छेद 370 और 35A लागू थे, जिसके कारण यहां केवल स्थायी निवासी ही जमीर खरीदने और सरकारी नौकरियों पाने का हक रखते थी. वहीं लद्दाख के प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में भी बैठते थे और राज्य सरकार में मंत्री भी बने जाते थे. लेकिन दशकों से वहां के लोग कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राज्य सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है. ऐसे में 31 अक्टूबर 2019 को उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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