क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम देगा देश को सुरक्षा कवच; दुश्‍मन की साजिश को कर देगा खाक
सुदर्शन चक्र की खासियत थी कि यह सटीक निशाना साधने के बाद खुद लौट आता था. इसी तरह भारत का यह डिफेंस सिस्टम भी न सिर्फ हमले को रोकने में सक्षम होगा बल्कि दुश्मन पर कई गुना ताकत से पलटवार करेगा.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:00 PM IST
Mission Sudarshan Chakra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से देश के लिए एक बड़ा सुरक्षा मिशन लॉन्च करने का ऐलान किया. यह 'मिशन सुदर्शन चक्र' है. उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में यानी 2035 तक देश के सभी अहम सैन्य और असैन्य प्रतिष्ठानों जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन और आस्था के केंद्रों को एक हाई तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा. इस मिशन का उद्देश्य सीमाओं के साथ-साथ नागरिक इलाकों को भी ड्रोन-मिसाइल और अन्य आधुनिक खतरों से सुरक्षित करना है.

'महाभारत में निर्णायक भूमिका'
असल में पीएम मोदी ने मिशन का नाम भगवान श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित बताया. सुदर्शन ने महाभारत में निर्णायक भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र की खासियत थी कि यह सटीक निशाना साधने के बाद खुद लौट आता था. इसी तरह भारत का यह डिफेंस सिस्टम भी न सिर्फ हमले को रोकने में सक्षम होगा बल्कि दुश्मन पर कई गुना ताकत से पलटवार करेगा.

अटैक की भी पूरी तैयारी होगी...
पीएम ने बताया कि मिशन के तहत देश के बड़े शहरों में अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां लगाई जाएंगी जो भविष्य के युद्धों की बदलती रणनीतियों के मुताबिक काम करेंगी. इसमें वन-प्लस स्ट्रैटजी अपनाई जाएगी. यानी सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि अटैक की भी पूरी तैयारी होगी. पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नाकाम मिसाइल हमलों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पास पहले से एस-400, पिनाका और आकाश जैसे शक्तिशाली सिस्टम हैं लेकिन अब उन्हें और मजबूत बनाने का समय है.

हाई-टेक डिफेंस सिस्टम 
प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' पर जोर देते हुए कहा कि इस मिशन के तहत रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह भारत में होगी. देश के युवाओं की प्रतिभा से ही यह हाई-टेक डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा. जो युद्धनीति के हिसाब से एक कदम आगे रहेगा और दुश्मन के हमले से पहले ही जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगा.

उन्होंने क्लियर किया कि अगर सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती गई तो समृद्धि भी बेकार हो जाएगी. इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन सुदर्शन चक्र को अगले दशक में पूरा करने का संकल्प लिया गया है. यह सिस्टम टारगेटेड एक्शन मिसाइलों और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए देश की रक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा.

