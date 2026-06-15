बंगाल में हेडक्वॉर्टर, त्रिपुरा में बेस... क्या है 'NCPI'? जो रातों-रात देश की सियासत की चर्चा में आई, बनी TMC सांसदों का नया ठिकाना!

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की राजनीति में लंबे समय तक लगभग गुमनाम रही नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) इन दिनों अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है. आमतौर पर राजनीतिक बहसों में शायद ही कभी इसका नाम सुनाई देता था, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इसे सुर्खियों के केंद्र में ला खड़ा किया है. दरअसल, राजनीतिक हलकों में तब हलचल तेज हो गई जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों ने इसी पार्टी में विलय का रास्ता अपनाने का फैसला किया. इस कदम को केवल दल बदल की घटना नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में संभावित बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है.
NCPI का चुनावी इतिहास बहुत व्यापक नहीं रहा है और न ही अब तक यह किसी बड़े चुनावी प्रभाव के लिए जानी जाती रही है. इसके बावजूद, चुनाव आयोग में उसका पंजीकरण आज उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कई बार किसी दल की चुनावी ताकत से अधिक उसका कानूनी दर्जा अहम हो जाता है. मौजूदा घटनाक्रम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है.
नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है. फिलहाल इसे पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा हासिल है. सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह है कि पार्टी कानूनी रूप से एक वैध राजनीतिक संगठन है, लेकिन अभी तक वह राज्य या राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जरूरी वोट प्रतिशत या सीटों की शर्तें पूरी नहीं कर सकी है.
हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में NCPI की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल में विलय की प्रक्रिया दलबदल कानून से जुड़े कानूनी पहलुओं को प्रभावित कर सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि बागी सांसद किसी विधिसम्मत और चुनाव आयोग में पंजीकृत दल के साथ विलय का दावा करते हैं, तो यह उनके लिए कानूनी आधार तैयार कर सकता है. हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं के तहत ही लिया जाता है. फिलहाल, बंगाल की राजनीति में NCPI का नाम तेजी से चर्चा में है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह घटनाक्रम राज्य की राजनीतिक तस्वीर को किस हद तक प्रभावित करता है.
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, पार्टी का पंजीकृत मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सांकराइल इलाके में स्थित है. हालांकि, पार्टी की सक्रिय राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां लंबे समय से मुख्य रूप से त्रिपुरा केंद्रित रही हैं. पार्टी ने विभिन्न चुनावों में त्रिपुरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है और समय-समय पर विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार भी उतारे हैं. वर्ष 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था. हालांकि, उसे कोई सीट हासिल नहीं हो सकी और दोनों उम्मीदवारों का प्रदर्शन अपेक्षित सफलता नहीं दिला पाया.
त्रिपुरा के अलावा पार्टी ने असम के कुछ इलाकों में भी अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया है. खासकर बंगाली भाषी समुदायों से जुड़े मुद्दों को उठाकर संगठन ने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है. हालांकि, इन प्रयासों को अभी तक व्यापक चुनावी सफलता में तब्दील होते नहीं देखा गया है. सियासी विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय और भाषाई मुद्दों के आधार पर अपनी पकड़ मजबूत करना पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहा है. आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर पाती है या नहीं.
देश की सियासत में अक्सर किसी दल की ताकत उसके वोट प्रतिशत या सीटों से आंकी जाती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जिनकी अहमियत चुनावी नतीजों से कहीं आगे जाकर तय होती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनसीपीआई का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां पार्टी की वास्तविक उपयोगिता उसके कानूनी अस्तित्व और संगठनात्मक ढांचे में दिखाई देती है. लंबे समय तक सीमित दायरे में सक्रिय रहने वाली यह पार्टी अचानक राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा के केंद्र में तब आ गई, जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी से अलग हुए कुछ सांसदों ने इसे अपने नए राजनीतिक मंच के रूप में अपनाने का फैसला किया.
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि नए नेताओं के जुड़ने से पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव संभव है. ऐसे में संगठन में शामिल वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो सकती है. आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और नेतृत्व संरचना पर इसका असर साफ दिखाई दे सकता है. दरअसल, भारत के चुनावी नियमों के तहत किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित मानदंड पूरे करने होते हैं. इनमें किसी राज्य में कम से कम 6 प्रतिशत वैध मत हासिल करना या तय संख्या में विधानसभा अथवा लोकसभा सीटें जीतना शामिल है. एनसीपीआई अब तक इन मानकों को पूरा नहीं कर सकी है, जिसके चलते उसका दर्जा अभी भी पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का बना हुआ है.