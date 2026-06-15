Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बंगाल में हेडक्वॉर्टर, त्रिपुरा में बेस... क्या है NCPI? जो रातों-रात देश की सियासत की चर्चा में आई, बनी TMC सांसदों का नया ठिकाना!

बंगाल में हेडक्वॉर्टर, त्रिपुरा में बेस... क्या है 'NCPI'? जो रातों-रात देश की सियासत की चर्चा में आई, बनी TMC सांसदों का नया ठिकाना!

पश्चिम बंगाल में मुख्यालय और त्रिपुरा में मजबूत आधार रखने वाले NCPI की चर्चा अचानक तेज हो गई है. आखिर क्या है NCPI, कैसे यह संगठन राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में आया और क्यों कुछ TMC सांसदों के लिए नया राजनीतिक ठिकाना माना जा रहा है? जानिए इसके गठन, उद्देश्य और राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी पूरी कहानी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 15, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:02 AM IST
बंगाल में हेडक्वॉर्टर, त्रिपुरा में बेस... क्या है 'NCPI'? जो रातों-रात देश की सियासत की चर्चा में आई, बनी TMC सांसदों का नया ठिकाना!
Image Credit: Social Media

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली के अस्पताल में देर रात आग, स्थानीय लोगों ने ताला तोड़कर बचाई मरीजों की जान
Sagarpur hospital fire3 min ago
2
MrBeast6 min ago
3
NEET UG 2026 Re-Exam8 min ago
4
petrol diesel price today13 min ago
5
Emmanuel Macron14 min ago