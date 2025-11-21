क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद दुबई में क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD

Tejas: दुबई एयर शो के दौरान LCA तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के अनुसार, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय तेजस नेगेटिव G स्टंट कर रहा था. बता दें, नेगेटिव G (नेगेटिव गुरुत्वाकर्षण) मैनूवर एक हवाई युद्धाभ्यास है जिसमें विमान के पायलट पर नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण बल या भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है. ये तब होता है जब विमान तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है.
Trending Photos
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) का हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना तमिलनाडु के सुलूर स्थित स्क्वाड्रन के विमान के साथ हुई थी जो 2016 से सेवा में था. हादसे में पायलट की मौत हो गई. विमानन विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, विमान जमीन पर गिरने से पहले नेगेटिव जी टर्न कर रहा था. वीडियो फुटेज से पता चलता है कि LCA तेजस ने एक लूप युद्धाभ्यास पूरा करने के बाद समतल उड़ान हासिल करने का प्रयास किया लेकिन अचानक ऊंचाई खो दी. बता दें, नेगेटिव G टर्न विमान और उसके अंदर बैठे पायलट पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल डालता है. यदि ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो इसके कारण पायलट के सिर में रक्त जमा होने और बेहोश होने का खतरा बढ़ जाता है. यही कारण है कि इसके प्रभावों को कम करने के लिए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है.
#WATCH | LCA Tejas part of Indian Air Force flying display performed aerobatics in Dubai Air Show 2025 on November 19, 2025, at Al Maktoum International Airport
An Indian Air Force Tejas aircraft has crashed at the Dubai Air Show 25 today. Further details are being ascertained… pic.twitter.com/OLvji4ixmx
— ANI (@ANI) November 21, 2025
LCA तेजस को भारत का अगला प्रमुख लड़ाकू विमान माना जा रहा है, खासकर पुराने रूसी मूल के MiG-21 के सेवामुक्त होने के बाद. यह विमान भारतीय वायुसेना में सबसे सुरक्षित हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है. दुबई एयर शो की यह दुर्घटना पिछले 24 वर्षों में LCA तेजस की केवल दूसरी दुर्घटना है. पहली दुर्घटना मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी. LCA तेजस को विशेष रूप से अस्थिर डिजाइन किया गया है ताकि यह अधिक फुर्तीला और गतिशील हो. इसके लिए अत्यंत सक्षम फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह, अमेरिकी F-16 को भी जानबूझकर अस्थिर बनाया गया है ताकि इसे अधिक गतिशील बनाया जा सके.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.