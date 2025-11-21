Advertisement
trendingNow13013218
Hindi Newsदेश

क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद दुबई में क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD

Tejas: दुबई एयर शो के दौरान LCA तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जानकारी के अनुसार, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय तेजस नेगेटिव G स्टंट कर रहा था. बता दें, नेगेटिव G (नेगेटिव गुरुत्वाकर्षण) मैनूवर एक हवाई युद्धाभ्यास है जिसमें विमान के पायलट पर नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण बल या भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है. ये तब होता है जब विमान तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) का हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना तमिलनाडु के सुलूर स्थित स्क्वाड्रन के विमान के साथ हुई थी जो 2016 से सेवा में था. हादसे में पायलट की मौत हो गई. विमानन विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, विमान जमीन पर गिरने से पहले नेगेटिव जी टर्न कर रहा था. वीडियो फुटेज से पता चलता है कि LCA तेजस ने एक लूप युद्धाभ्यास पूरा करने के बाद समतल उड़ान हासिल करने का प्रयास किया लेकिन अचानक ऊंचाई खो दी. बता दें, नेगेटिव G टर्न विमान और उसके अंदर बैठे पायलट पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल डालता है. यदि ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो इसके कारण पायलट के सिर में रक्त जमा होने और बेहोश होने का खतरा बढ़ जाता है. यही कारण है कि इसके प्रभावों को कम करने के लिए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है.

 

LCA तेजस को भारत का अगला प्रमुख लड़ाकू विमान माना जा रहा है, खासकर पुराने रूसी मूल के MiG-21 के सेवामुक्त होने के बाद. यह विमान भारतीय वायुसेना में सबसे सुरक्षित हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है. दुबई एयर शो की यह दुर्घटना पिछले 24 वर्षों में LCA तेजस की केवल दूसरी दुर्घटना है. पहली दुर्घटना मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी. LCA तेजस को विशेष रूप से अस्थिर डिजाइन किया गया है ताकि यह अधिक फुर्तीला और गतिशील हो. इसके लिए अत्यंत सक्षम फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह, अमेरिकी F-16 को भी जानबूझकर अस्थिर बनाया गया है ताकि इसे अधिक गतिशील बनाया जा सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Tejas Crash in Dubai Air Show

Trending news

क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा