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12 महीने की गिरफ्तारी और थाने में लगानी होगी हाजिरी... क्या है सुवेंदु सरकार का 'गुंडा बिल', जिससे मचा हंगामा?

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सोमवार को गुंडा बिल पास हो गया.इस बिल के पक्ष में 176 वोट पड़े, तो इसके विरोध में 41 विधायकों ने वोटिंग की. इस कानून के तहत अराजक तत्वों पर एक्शन लिया जा सकेगा. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 29, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:05 PM IST
12 महीने की गिरफ्तारी और थाने में लगानी होगी हाजिरी... क्या है सुवेंदु सरकार का 'गुंडा बिल', जिससे मचा हंगामा?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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