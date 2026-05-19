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Hindi Newsदेशसावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है नाइट हीटवेव, जानें रात में लगने वाली इस अनोखी लू का सच

सावधान! दिन से भी ज्यादा खतरनाक है 'नाइट हीटवेव', जानें रात में लगने वाली इस अनोखी लू का सच

Why Night Heatwave Is Dangerous: मौसम वैज्ञानिकों ने दिन की लू से भी खतरनाक 'नाइट हीटवेव' (रात की लू) को लेकर अलर्ट जारी किया है. जब रात का तापमान 30°C से ऊपर रहता है, तो कंक्रीट के मकान गर्मी छोड़ते हैं और शरीर को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता. इससे डिहाइड्रेशन, नींद की कमी और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि आखिर ये नाइट हीटवेव क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 01:53 PM IST
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Night Heatwave Symptoms
Night Heatwave Symptoms

What Is Night Heatwave: भारत में गर्मी का मौसम हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है. अब तक हम सभी सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं यानी 'लू' (Heatwave) से बचने की तैयारी करते आए हैं. लेकिन मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने अब एक ऐसे नए और अदृश्य खतरे को लेकर आगाह किया है, जो दिन की लू से भी कहीं ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है. इस नए खतरे का नाम है 'नाइट हीटवेव' (Night Heatwave) यानी 'रात की लू'.

सूरज ढलने के बाद जहां लोग राहत की उम्मीद करते हैं, वहीं नाइट हीटवेव के कारण रातें भी भट्टी की तरह तपने लगती हैं. जब रात का न्यूनतम तापमान भी 30°C या उससे ऊपर बना रहता है, तो मानव शरीर को दिनभर की थकान और गर्मी से उबरने का मौका ही नहीं मिल पाता. आइए जानते हैं कि आखिर ये रात की लू क्या है, यह दिन से ज्यादा खतरनाक क्यों है और इससे बचने के लिए आपको क्या इंतजाम करने होंगे....

क्या होती है 'नाइट हीटवेव' और क्यों बढ़ रहा है इसका ग्राफ?

सामान्य तौर पर, दिन में सूरज की तेज धूप के कारण धरती गर्म होती है और सूर्यास्त के बाद यह अपनी गर्मी (रेडिएशन) को वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, जिससे रातें ठंडी हो जाती हैं. लेकिन नाइट हीटवेव के दौरान ऐसा नहीं हो पाता. इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण जिम्मेदार हैं:

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1. कंक्रीट के जंगल (Urban Heat Island Effect): हमारे शहरों के घर और इमारतें सीमेंट-कंक्रीट से बने हैं, जो दिनभर धूप की भीषण गर्मी को सोखते हैं. रात होने पर ये दीवारें और सड़कें उस गर्मी को धीरे-धीरे बाहर छोड़ती हैं, जिससे शहरों का तापमान गांवों के मुकाबले कई डिग्री बढ़ जाता है.

2. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज: वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का स्तर बढ़ने के कारण धरती की गर्मी रात में बाहर नहीं निकल पाती और हवा में ही कैद हो जाती है.

3. अत्यधिक उमस (High Humidity): जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, तो पसीना नहीं सूखता और उमस भरी गर्मी रातों को बेहद दमघोंटू बना देती है.

दिन की लू से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है 'रात की लू'?

चिकित्सकों के अनुसार, मानव शरीर को जीवित रहने और सुचारू रूप से काम करने के लिए रात में एक ठंडे माहौल की जरूरत होती है. जब रात का तापमान कम नहीं होता, तो शरीर को 24 घंटे में कभी भी ठंडक नहीं मिलती, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं:

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1. शारीरिक रिकवरी का रुकना: सोते समय भी हमारा शरीर खुद को ठंडा करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है. इससे दिल की धड़कनें तेज रहती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.

2. नींद का पूरा न होना: अत्यधिक गर्मी और बेचैनी के कारण गहरी नींद (Deep Sleep) नहीं आती, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाता है.

3. हार्ट स्ट्रोक का बढ़ा जोखिम: शरीर को लगातार गर्मी मिलने से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और अचानक हार्ट फेलियर या हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

यह स्थिति बुजुर्गों, बच्चों, हाई बीपी, दिल के मरीजों, डायबिटीज के रोगियों और दिनभर धूप में काम करने वाले मजदूरों के लिए सबसे घातक साबित होती है.

नाइट हीटवेव से खुद को कैसे बचाएं? 

इस जानलेवा स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात के लिए भी विशेष तैयारी करना जरूरी है:

1. कमरे को Heat Trap बनने से रोकें

शाम होते ही घर की खिड़कियां खोल दें ताकि 'क्रॉस वेंटिलेशन' के जरिए ठंडी हवा अंदर आ सके. दिन के समय धूप वाली खिड़कियों पर मोटे पर्दे या रिफ्लेक्टिव फिल्म का इस्तेमाल करें. इसके अलावा, रात में सोने से पहले छत पर पानी का हल्का छिड़काव करने से सीमेंट की गर्मी काफी हद तक शांत हो जाती है. अगर आपके घर में एसी नहीं है, तो कूलर के साथ एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं ताकि कमरे की गर्म हवा बाहर निकल सके.

2. सोने से पहले बॉडी टेम्परेचर कम करें

रात को सोने से ठीक पहले हल्के गुनगुने या सामान्य पानी से स्नान करें. ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा ठंडे पानी से तुरंत राहत तो मिलती है, लेकिन उसके बाद शरीर खुद को गर्म करने के लिए अंदरूनी तौर पर और ज्यादा हीट जनरेट करने लगता है. सोते समय हमेशा ढीले और सूती (Cotton) कपड़े पहनें तथा भारी गद्दे के बजाय पतली चादर का इस्तेमाल करें.

3. रात के डिहाइड्रेशन से सावधान रहें

अक्सर लोग सोचते हैं कि रात में पसीना कम आता है, इसलिए पानी की जरूरत नहीं है. लेकिन उमस भरी गर्मी में सोते समय भी शरीर लगातार फ्लूइड खोता रहता है. इसलिए सोने से पहले पानी जरूर पिएं. दिन और शाम के समय ओआरएस (ORS), नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी का सेवन करें. रात के वक्त शराब (Alcohol) और अत्यधिक कैफीन (चाय-कॉफी) से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर का तापमान बढ़ाते हैं.

4. खान-पान में बदलाव है बेहद जरूरी

रात में भारी या मसालेदार खाना खाने से शरीर की मेटाबॉलिक हीट (पाचन के दौरान निकलने वाली गर्मी) बढ़ जाती है. इसलिए रात का भोजन बिल्कुल हल्का रखें, जैसे खिचड़ी, दही, सलाद और फल. साथ ही देर रात खाना खाने से बचें, क्योंकि यह शरीर की नेचुरल कूलिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है.

ये भी पढ़ें: इंतजार खत्म, मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट

विशेषज्ञों का मानना है कि नाइट हीटवेव अब सिर्फ ज्यादा पानी पी लो जैसी सलाह से ठीक होने वाली समस्या नहीं रह गई है. इसके लिए शहरों के स्तर पर बड़े बदलावों की जरूरत है, जैसे कि घरों की छतों पर सफेद या रिफ्लेक्टिव पेंट (Cool Roofs) का इस्तेमाल करना, शहरों में पेड़-पौधे और ग्रीन कवर बढ़ाना, कम गर्मी सोखने वाली सड़कों का निर्माण और भविष्य के 'हीट एक्शन प्लान' में रात की इस लू को एक गंभीर आपदा के रूप में शामिल करना. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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