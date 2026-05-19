भारत में है 'ISRO' तो बताइए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

What is the name of Pakistan's space agency? जब भी स्पेस साइंस, रॉकेट लॉन्च या चांद-सूरज को फतह करने की बात आती है, तो भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. हमारे पास 'इसरो' (ISRO) जैसी विश्व प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी है, जिसने बेहद कम बजट में दुनिया के बड़े-बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया. चाहे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराना हो या एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना, इसरो की कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया में है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास भी अपनी एक स्पेस एजेंसी है? दिलचस्प बात यह है कि देश के 90% लोग इस एजेंसी का नाम तक नहीं जानते. इससे भी ज्दादा हैरान करने वाला सच ये है कि पाकिस्तान की यह एजेंसी भारत की इसरो से पूरे 8 साल पुरानी है, लेकिन आज इसकी हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाए. आइए जानते हैं कंगाली की मार झेल रही पाकिस्तान की इस स्पेस एजेंसी का पूरा सच...

क्या है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम?

पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम 'सुपार्को' (SUPARCO) है. इसका पूरा नाम 'स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन' (Space and Upper Atmosphere Research Commission) है. इसकी स्थापना साल 1961 में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अब्दुस सलाम के प्रयासों से हुई थी. वहीं, भारत ने इसके 8 साल बाद यानी 1969 में आधिकारिक तौर पर 'इसरो' (ISRO) की स्थापना की थी. शुरुआत में सुपार्को ने काफी तेजी दिखाई और 1962 में अपना पहला रॉकेट 'रहबर-1' भी लॉन्च कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक बन गया.

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इसरो पहुंचा चांद पर, सुपार्को आज भी बैसाखियों पर!

आज जहां भारत की इसरो अपने दम पर दुनिया के अमीर देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर करोड़ों डॉलर कमा रही है, वहीं पाकिस्तान की सुपार्को पूरी तरह चीन की बैसाखियों पर निर्भर है. पाकिस्तान के पास आज तक अपना कोई ऐसा लॉन्च पैड या शक्तिशाली रॉकेट इंजन नहीं है जो भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर सके.

सुपार्को ने हाल के महीनों में अपने कुछ सैटेलाइट (जैसे EO-3 और HS-1) जरूर अंतरिक्ष में भेजे हैं, लेकिन इसके लिए भी उसे चीन के 'तैयान' और 'जियूक्वान' सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की मिन्नतें करनी पड़ीं. यहां तक कि पाकिस्तान साल के आखिर तक चीन की मदद से अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में भीख में ट्रेनिंग मिल रही है.

आखिर क्यों फिसड्डी साबित हुई सुपार्को?

इसरो और सुपार्को की इस जमीन-आसमान की दूरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है पैसा और नीतियां. जहां भारत सरकार ने इसरो को हमेशा राजनीति से दूर रखा और भारी बजट के साथ वैज्ञानिकों को खुली छूट दी, वहीं पाकिस्तान ने विज्ञान को छोड़कर अपना पूरा ध्यान परमाणु बम बनाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा दिया.

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हालात ये हैं कि आज सुपार्को का सालाना बजट मात्र 36-40 मिलियन डॉलर के आसपास सिमट कर रह गया है, जो इसरो के किसी एक छोटे रॉकेट के बजट जितना भी नहीं है. कंगाली, भ्रष्टाचार और ब्रेन ड्रेन के कारण पाकिस्तान की यह एजेंसी इतिहास में अपनी बढ़त खोकर आज दुनिया के सामने एक बड़ा मजाक बन चुकी है.