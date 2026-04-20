'पीएम झालमुड़ी खाते रहे, सीएम के चॉपर को उतरने की परमिशन नहीं' इस आरोप पर जानिए क्या कहता है प्रोटोकॉल

पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारग्राम की एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाने का वीडियो आप देख चुके होंगे. अब ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने के चक्कर में एक मुख्यमंत्री का चॉपर झारग्राम में उतर नहीं सका. उन्हें परमिशन नहीं दी गई. टीएमसी ने ट्वीट कर आरोप लगाया, 'प्रधान सेवक के ज्यादा समय तक झारग्राम में रुककर झालमुड़ी खाने के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर आए चॉपर को मोदी के मौजूद रहने के कारण झारग्राम में उतरने की परमिशन नहीं दी गई.' ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रोटोकॉल क्या कहता है. क्या पीएम के होने के कारण पूरे शहर में कोई दूसरा चॉपर नहीं आ सकता?

टीएमसी ने इसे आदिवासी विरोधी मानसिकता कह दिया. टीएमसी ने कहा, 'दो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता. जमीन से जुड़े हुए, जिन्हें घंटों इंतजार करवाया गया. आखिर में उन्हें अपना तय कार्यक्रम (रैली) पूरा किए बिना ही रांची लौटना पड़ा और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री के लंबे 'स्नैक ब्रेक' और 'फोटो-ऑप्स' को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक गरिमा से ज्यादा अहमियत दी गई.' वीडियो देखिए.

Jhalmuri break in Jhargram! pic.twitter.com/LJNjEojAW4 Add Zee News as a Preferred Source — Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026

टीएमसी ने सवाल किया कि क्या आदिवासी नेताओं के लिए पीएम मोदी का यही 'सम्मान' है. उन चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उनका यही 'आदर' है, जो उनके सामने घुटने नहीं टेकते. अब पढ़िए पीएम जिस शहर में होते हैं, वहां कैसा प्रोटोकॉल लगा होता है.

पीएम मोदी का प्रोटोकॉल

1. पीएम जब किसी शहर में होते हैं, तो उनके आगमन, लैंडिंग और प्रस्थान के समय सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते दूसरे चॉपर (हेलिकॉप्टर) या विमानों के उतरने, उड़ने पर कड़ी पाबंदी रहती है.

2. पूरा इलाका नो-फ्लाई जोन नहीं होता, लेकिन अस्थायी रूप से प्रतिबंध जरूर रहता है.

3. इस दौरान पूरे इलाके में कोई ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता है.

4. इसके लिए पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसपीजी 'ब्लू बुक' के तहत काम करती है. इसी में प्रावधान है कि जब पीएम का चॉपर लैंड कर रहा हो या उड़ान भर रहा हो तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दूसरे चॉपर को लैंड करने की अनुमति नहीं देनी है.

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