Advertisement
trendingNow13109779
Hindi Newsदेशमोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?

मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?

केंद्र सरकार ने  ‘पीएम राहत’ (PM-RAHAT) योजना की शुरुआत की है. इस राष्ट्रव्यापी योजना का उद्देश्य  उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी नकद के चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराना है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?

What Is PM RAHAT Scheme: केंद्र सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम ‘पीएम राहत’ (PM-RAHAT) है. इस राष्ट्रव्यापी योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी नकद रुपयों के चिकित्सकीय सुविधा मिल सके. इस योजना का लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति की वित्तीय बाधाएं जीवन रक्षक उपचार में देरी न हो. इस पहल का उद्देश्य है कि किसी भी सड़क दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण "गोल्डन आवर" में पीड़ित को आवश्यक चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जा सके, इससे किसी भी घायल की जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है. 

योजना में क्या मिलेगा?

पीएम राहत योजना के अंतर्गत जो भी इसमें खुद को रजिस्टर करेगा, सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित की दुर्घटना से सात दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रुपये के नकद उपचार का लाभ मिलेगा. किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई घटना इस योजना के कवर में आएगी. ऐसे में यद पीड़ित की स्थिति जानलेवा नहीं होती है, तो 24 घंटे तक स्थिति को स्थिर रखने के लिए उपचार दिया जाएगा.  वहीं, जानलेवा स्थिति में एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सत्यापन के बाद, यह उपचार 48 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगी यह योजना? 

'पीएम राहत’ (PM-RAHAT) योजना आपातकालीन प्रक्रिया सहायता प्रणाली (IRSS) 112 के साथ एकीकृत किया गया है. दुर्घटान पीड़ित, मददगार व्यक्ति (राहवीर) या घटनास्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति नजदीक के अस्पताल के बारे में जानकारी प्राप्त करने और एंबुलेंस सहायता अनुरोध के लिए 112 डायल कर सकता है. माना जा रहा है कि इस योजना से उम्मीद है कि आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय होगा. इससे पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाओं तक अधिक तेज़ी से पहुंचने में मदद मिलेगी.

कैसे होगा पीड़ित के इलाज का भुगतान? 

तय नियमों के अनुसार, अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAF) के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी. इसके अलावा अगर जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और वह बीमित है, तो भुगतान  सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए अंशदान से किया जाएगा. वहीं, बीमा रहित वाहनों को टक्कर मारकर भागने की घटनाओं के मामलों में सरकार बजटीय आवंटन के माध्यम से लागत वहन करेगी. बताया गया है कि स्वीकृत दावों का निपटारा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: सैलरी से लेकर भत्तों तक, भारत और बांग्लादेश के सांसदों में कौन ज्यादा ‘कमाता’ है? जान लीजिए हकीकत

कैसे सुनी जाएगी इस योजना से जुड़ी शिकायतें? 

गौरतलब है कि देश के सभी जिलों में शिकायत निवारण के लिए एक नामित अधिकारी होगा, जिसे जिला सड़क सुरक्षा समिति की तरफ ले नामित किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या समकक्ष प्राधिकारी करेंगे. इससे शिकायतों का समाधान किया जा सके और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. यह योजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है. भारत में पर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है. अध्ययनों से पता चलता है कि यदि पीड़ितों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल में इलाज मिल जाए तो ऐसी लगभग आधी मौतों को टाला जा सकता है.

यह भी पढ़ें: नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी; 6 घंटे नहीं अब मिनटों का होगा सफर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

PM Rahat Scheme

Trending news

सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन