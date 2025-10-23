DNA: 'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?

Political Islam Vs Sanatan: योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द का जिक्र कर इसे फिर व्यापक चर्चा के केंद्र में ला दिया है. इसलिए आज हम राजनीतिक इस्लाम का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि राजनीतिक इस्लाम वाली वैचारिक सोच कितनी खतरनाक है?
Political Islam: आज एक शब्द ट्रेंड कर रहा है. वो शब्द है राजनीतिक इस्लाम. आपमें से बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये शब्द सुना होगा. लेकिन ये शब्द नया नहीं है. ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है. ये वो वैचारिक संक्रमण है जिसने सदियों से सनातन संस्कृति को और इस देश को कमजोर करने की साजिश रची है.
सनातन के लिए राजनीतिक इस्लाम खतरा कैसे?
ये वो सोच है जो भवतु सब मंगलम् वाली सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए सक्रिय रही है. भवतु सब मंगलम् यानी सबका कल्याण हो. सनातन की यही सोच रही है, यही मंत्र रहा है. सनातन विरोधी, भारत विरोधी और उन्मादी धर्मांध सोच के खिलाफ सनातनी योद्धाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए. यही कारण है आज भी बहुत लोगों को नहीं पता कि राजनीतिक इस्लाम कैसे समावेशी भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है. उन्हें नहीं पता कि कैसे ये उन्मादी सोच सनातन के अस्तित्व पर चोट करती है.
योगी आदित्यनाथ ने इस शब्द का जिक्र कर इसे फिर व्यापक चर्चा के केंद्र में ला दिया है. इसलिए आज हम राजनीतिक इस्लाम का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि राजनीतिक इस्लाम वाली वैचारिक सोच कितनी खतरनाक है?
क्या है राजनीतिक इस्लाम, जिसका जिक्र योगी ने किया?
योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्होंने संघ की राष्ट्रसेवा की चर्चा करते हुए राजनीतिक इस्लाम का जिक्र किया था.
राजनीतिक इस्लाम की सनातन विरोधी अवधारणा को समझने के लिए हमें योगी आदित्यनाथ के कुछ शब्दों को गौर से समझना होगा. जैसे आस्था पर कुठाराघात. समझना होगा कि राजनीतिक इस्लाम की चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, महाराणा प्रताप और राणा सांगा को याद किया. क्यों भारतीय सपूतों को राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ सनातन का योद्धा बताया. राजनीतिक इस्लाम की उन्मादी भारत विरोध सोच को समझने के लिए इन महापुरुषों के संघर्ष को समझना होगा. इतिहास के पन्नों को पलटकर हमें समझना होगा कि योगी जिन्हें सनातनी योद्धा बता रहे हैं उनका संघर्ष क्या था.
छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. हिंदवी स्वराज के संस्थापक शिवाजी महाराज ने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी.
गुरु गोविंद सिंह के कालखंड में राजनीतिक इस्लाम की उन्मादी सोच का विस्तार कौन कर रहा था. देह शिवा बर मोहे एहै, शुभ कर्मन ते कबहूँ न टरौं की महान सोच वाले गुरु गोविंद सिंह के समय राजनीति इस्लाम की अतिवादी सोच का चेहरा औरंगजेब था.
आजादी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने वाले महाराणा प्रताप ने राजनीतिक इस्लाम के प्रचारक जलालुद्दीन उर्फ अकबर के खिलाफ हथियार उठाया था.
लड़ाई में शरीर पर 80 से ज्यादा घाव खाने वाले राणा सांगा ने जिस अतिवादी की राजनीतिक इस्लाम वाली सोच के खिलाफ संग्राम किया. उस अतिवादी का नाम था इब्राहिम लोदी.
ये लड़ाई जमीन या सत्ता के लिए नहीं थी. ये लड़ाई भारत की सनातनी विचारधारा और कट्टरपंथी संकीर्ण सोच के बीच थी. समझिए एक तरफ पूरी वसुधा को अपना परिवार समझनेवाली श्रेष्ठ विचारधारा के सनातनी नायक थे और दूसरी तरफ वो थे जिनकी सोच का दायरा सिर्फ एक धर्म तक ही सीमित रहा.
नहीं होता था धार्मिक आधार पर भेदभाव
ये ऐसी संकुचित सोच थी जो दूसरों के अस्तित्व को स्वीकर ही नहीं करती थी. अब इसे थोड़ा विस्तार से समझिए. शिवाजी के हिंदवी स्वराज में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होता था लेकिन औरंगजेब के राजनीतिक इस्लाम वाले शासन में हिंदुओं को जजिया कर देना होता था. राजनीतिक इस्लाम के इस फॉलोअर ने कई मंदिरों को तोड़ा.
गुरु गोविंद सिंह मानते थे कि सब मानव एक ही पिता की संतान हैं लेकिन औरंगजेब के लिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म था. वो मजहबी तौर पर बेहद कट्टर और क्रूर था.
महाराणा प्रताप ने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में सेना की कमान हाकिम खान सूर को सौंपा था. आप इसी से उनकी उदार सोच को समझ सकते हैं. लेकिन अकबर ने जीते हुए क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े.
हम फिर कहेंगे ये सत्ता या जमीन की लड़ाई नहीं थी. ये उदारवादी सनानती विचार और कट्टरपंथी सोच की वैचारिक लड़ाई थी. एक खास नजरिए वाले इतिहासकार राजाओं की सैन्य लड़ाई कहकर जिस कट्टरपंथी उन्माद को छिपाते रहे हैं, उसका असली चेहरा योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है.
आधुनिक विद्वान इसे सभ्यता की लड़ाई यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं. कट्टरपंथी सोच का आधुनिक नाम राजनीतिक इस्लाम है. विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक इस्लाम वो सोच है जो
इस्लाम को सिर्फ व्यक्तिगत आस्था के रूप में नहीं देखती. ये राज्य और समाज को शरिया यानी इस्लामिक कानून के आधार पर फिर से संगठित करने का प्रयास करती है. ये सोच इस्लामी व्यवस्था यानी खलीफा प्रथा को अपना मॉडल मानती है.
योगी ने किया छांगुर का जिक्र
अब सूत्रों को जोड़ते हैं. योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम पर चर्चा करते हुए आज के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का जिक्र किया है. छांगुर क्या कर रहा था वो कथित पीर बनकर धर्मांतरण करा रहा था. वो डेमोग्राफी बदल कर भारत में शरिया शासन वाली साजिश कर रहा था. यानी वो राजनीतिक इस्लाम के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था.
हां, उसका तरीका मुगलिया जलालुद्दीन यानी अकबर या औरंगजेब वाला नहीं था. लेकिन उसका उद्देश्य वही था. छांगुर के राजनीतिक इस्लाम वाली साजिश का हर पन्ना एजेंसियां डिकोड कर चुकी हैं. लेकिन छांगुर के वैचारिक समर्थक अब भी इसे राजनीतिक इस्लाम वाली साजिश नहीं मानते हैं.
क्या कहते हैं इस्लामिक धर्मगुरु
इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना चांद मियां, 'सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं. यह ऐसा नहीं है कि जबरन किसी को धर्म स्वीकार कराया गया हो. यह खुद जिसने पूरी दुनिया को बनाया है. इस्लाम यहां फैला है और हम यही के निवासी हैं. मुसलमान कोई अमेरिका से लंदन से नहीं आए थे. मुसलमान यही के रहने वाले हैं खुदा के रहमत और उनके पैगाम को देखते हुए ईमान लेकर आए हम एक खुदा की इबादत करते हैं जिसने पूरी दुनिया को बनाया सूरज चांद को बनाया.
वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा, 'यह बेहद जरूरी है कि इस्लाम की राजनीतिक चर्चा की जाए. पहले के दौर में इस्लाम किया था इस्लाम का साम्राज्य क्या था साथी इस्लामिक राष्ट्रों पर भी राजनीतिक चर्चा की जानी बहुत बेहतर है जिससे निश्चित रूप से एक नई राह निकल सकती है.'
