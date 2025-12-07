Advertisement
trendingNow13032110
Hindi Newsदेश

ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है; क्या यह पास हो जाएगा?

लोकसभा में NCP सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 पेश किया, जो कर्मचारियों को ऑफिस के बाद कॉल और ईमेल से अलग होने का कानूनी अधिकार देने की मांग करता है. बिल में कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Disconnect Bill: लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने निजी सदस्य विधेयक के रूप में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 पेश किया. यह बिल कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों में काम से संबंधित कॉल और ईमेल से अलग होने का कानूनी अधिकार देने की मांग करता है.

बता दें, विधेयक में कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है, जो कर्मचारियों के इस अधिकार की रक्षा करेगा. सुले ने कहा कि यह कदम डिजिटल संस्कृति के कारण बढ़ रही थकान को कम कर जीवन की गुणवत्ता और वर्क लाइफ संतुलन बढ़ाने में मदद करेगा. सुले ने इस बिल के साथ दो अन्य निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए. इनमें पितृत्व और पैतृक लाभ विधेयक, 2025, जो पिता को शुरुआती विकास में भाग लेने का अधिकार देगा और सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2025, जो  श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और न्यायसंगत अनुबंध सुनिश्चित करने का प्रयास करता है. 

शशि थरूर ने भी पेश किया निजी विधेयक 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कर्मचारी कल्याण पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था, जिसमें काम के घंटों को सीमित करने, बर्नआउट से बचने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव है. थरूर ने बताया कि भारत के 51% कार्यबल में 49 घंटे से अधिक काम और 78% में बर्नआउट देखा गया है. इस बीच आपको बता दें कि डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक, 2025 एक निजी विधेयक है. निजी विधेयक, मंत्री के अलावा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक होता है जबकि मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Parliament winter session

Trending news

नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
Kerala
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
Navjot Singh Sidhu
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
'मैं बहुत दुखी हूं..', गोवा हादसे पर बोले CM, नाइट क्लब में आखिर कैसे थम गईं सांसें?
Goa Fire Incident
'मैं बहुत दुखी हूं..', गोवा हादसे पर बोले CM, नाइट क्लब में आखिर कैसे थम गईं सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा