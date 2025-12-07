ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है; क्या यह पास हो जाएगा?

Disconnect Bill: लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने निजी सदस्य विधेयक के रूप में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 पेश किया. यह बिल कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों में काम से संबंधित कॉल और ईमेल से अलग होने का कानूनी अधिकार देने की मांग करता है.

बता दें, विधेयक में कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है, जो कर्मचारियों के इस अधिकार की रक्षा करेगा. सुले ने कहा कि यह कदम डिजिटल संस्कृति के कारण बढ़ रही थकान को कम कर जीवन की गुणवत्ता और वर्क लाइफ संतुलन बढ़ाने में मदद करेगा. सुले ने इस बिल के साथ दो अन्य निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए. इनमें पितृत्व और पैतृक लाभ विधेयक, 2025, जो पिता को शुरुआती विकास में भाग लेने का अधिकार देगा और सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2025, जो श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और न्यायसंगत अनुबंध सुनिश्चित करने का प्रयास करता है.

शशि थरूर ने भी पेश किया निजी विधेयक

इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कर्मचारी कल्याण पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था, जिसमें काम के घंटों को सीमित करने, बर्नआउट से बचने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव है. थरूर ने बताया कि भारत के 51% कार्यबल में 49 घंटे से अधिक काम और 78% में बर्नआउट देखा गया है. इस बीच आपको बता दें कि डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक, 2025 एक निजी विधेयक है. निजी विधेयक, मंत्री के अलावा संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक होता है जबकि मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है.