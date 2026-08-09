/अब बच्चों के हाथ से छिनेगा Instagram-YouTube? BJP सांसद लाए Social Media Ban Bill, जानिए क्या बदलेगा

What is SHIELD Bill 2025: सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत से बच्चों को बचाने के लिए संसद में एक बड़ा कदम उठाया गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बैजयंत पांडा ने लोकसभा में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर्स बिल 'शील्ड बिल 2025' (SHIELD Bill 2025) पेश करने के लिए लिस्ट किया है.
सांसद बैजयंत पांडा के मुताबिक, सोशल मीडिया ऐप्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि बच्चों को इनकी लत लग जाती है. यह बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद खतरनाक है. दुनिया के कई देश अब बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा रहे हैं और भारत सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है.
आजकल बच्चे इंटरनेट और मोबाइल गेमिंग की लत का शिकार हो रहे हैं. इसी से बचाने के लिए BJP सांसद बैजयंत पांडा लोकसभा में 'शील्ड बिल 2025' (SHIELD Bill 2025) लाए हैं. इस बिल का सीधा मकसद 13 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित माहौल देना और कंपनियों की जवाबदेही तय करना है.
13 साल से कम उम्र के बच्चे माता-पिता की मंजूरी के बिना सोशल मीडिया या गेमिंग अकाउंट नहीं बना सकेंगे.
कंपनियों को माता-पिता के लिए ऐसा फीचर देना होगा, जिससे वे बच्चे का स्क्रीन टाइम और प्राइवेसी खुद कंट्रोल कर सकें.
शिकायत मिलने पर नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को 36 घंटे के भीतर और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा. सभी ऐप्स पर 'Report Child Harm' का बटन देना होगा.
नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा और बार-बार गलती करने पर ऐप को भारत में बैन किया जा सकता है.
कंपनियों को हर साल सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि उनके ऐप से बच्चों को क्या-क्या खतरे हो सकते हैं. इसके अलावा, उम्र की जांच के दौरान लिया गया बच्चों का डेटा विज्ञापन दिखाने या उनकी प्रोफाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
यह बिल शुक्रवार को संसद में पेश किए जाने वाले दो प्राइवेट मेंबर बिलों में शामिल था. हालांकि, सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने के कारण दोनों बिल पेश नहीं हो सके.
दुनिया के कई देशों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. इसके अलावा इंडोनेशिया, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों ने भी सख्त नियम लागू किए हैं और 20 से ज्यादा देश इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं.