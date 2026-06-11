/क्या है शिगेला, जिसके नाम से कांप रहे लोग, केरलम में धड़ाधड़ बंद हुए रेस्टोरेंट; जानिए इसके लक्षण

What is Shigella: केरलम में एक नए बैक्टेरिया ने लोगों को डरा कर रख दिया है, जिसका नाम शिगेला है. आलम यह है कि अब लोग रेस्टोरेंट जाने से भी कतराने लगे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक इस बैक्टेरिया ने कम से कम 20 लोगों को अपने चपेट में लिया है.
शिगेला के मामले सामने आने के बाद सरकार हाई अलर्ट मोड पर है. हर एक मामले की जानकारी रखी जा रही है. कुछ रेस्टोरेंट्स को बंद भी किया गया है. स्थिति यह है कि लोग सहमे हुए है. सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि हालात बिल्कुल नियंत्रण में हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है.
सरकार की ओर से बताया गया है कि शिगेला एक प्रकार का बैक्टेरिया है और इसके कारण जो बीमारी होती है, उसको शिगेलोसिस कहा जाता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि यह बैक्टेरिया इंसान की आंतों पर हमला करता है और पेट दर्द, बुखार और तेज दस्त जैसी समस्याएं पैदा करता है. जानकार बताते हैं कि यह कम मात्रा में ही शरीर में पहुंचता है और संक्रमण फैलाता है.
इस बैक्टेरिया को लेकर विशेषज्ञ बताते हैं कि शिगेला मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के कारण फैलता है. किसी रेस्टोरेंट में साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया या खाना बनाने वाले हाथ नहीं धुलते हैं और गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बैक्टेरिया आसानी से शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है. यही कारण है कि बैक्टेरिया से जुड़े मामले बढ़ने के बाद केरलम सरकार की ओर से गंदगी वाले रेस्टोरेंट पर सख्ती की जा रही है.
विशेषज्ञ बताते हैं कि शिगेला के शुरुआती लक्षण सामान्य फूड पॉइजनिंग जैसे नजर आ सकते हैं. इस बैक्टेरिया से संक्रमित व्यक्ति को बार-बार दस्त आ सकती है और पेट में दर्द की शिकायत रह सकती है. कुछ मामलों में मल के साथ खून आने की शिकायत रह सकती है. जानकार बताते हैं कि बुजुर्गों और बच्चों में इस संक्रमण का खतरनाक असर देखने को मिल सकता है.
केरलम में शिगेला बैक्टेरिया का कहर देखने को मिल रहा है. राज्य में इस बैक्टेरिया के सक्रमण में अभी तक 20 लोग आए हैं. शिगेला के मामलों पर मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि शिगेला के मामलों की बात करें तो अब तक कुल 20 लोग शिगेला पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें तिरुवनंतपुरम में 6, कोल्लम में 2, कोझिकोड में 3 और वायनाड में 9 मामले सामने आए हैं. अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या इस प्रकार है: वायनाड में 47, कोझिकोड में 3, तिरुवनंतपुरम में 3 और कोल्लम में 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं.