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क्या है शिगेला, जिसके नाम से कांप रहे लोग, केरलम में धड़ाधड़ बंद हुए रेस्टोरेंट; जानिए इसके लक्षण

केरलम में पिछले कुछ समय में शिगेला के मामले सामने आए हैं. इस बैक्टेरियाके मामलों ने लोगों को डरा दिया है. केरलम में 20 लोग शिगेला से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. सरकार की ओर से बताया गया कि शिगेला को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:50 PM IST
क्या है शिगेला, जिसके नाम से कांप रहे लोग, केरलम में धड़ाधड़ बंद हुए रेस्टोरेंट; जानिए इसके लक्षण

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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