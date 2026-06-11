/क्या है शिगेला, जिसके नाम से कांप रहे लोग, केरलम में धड़ाधड़ बंद हुए रेस्टोरेंट; जानिए इसके लक्षण

केरलम में शिगेला बैक्टेरिया का कहर देखने को मिल रहा है. राज्य में इस बैक्टेरिया के सक्रमण में अभी तक 20 लोग आए हैं. शिगेला के मामलों पर मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि शिगेला के मामलों की बात करें तो अब तक कुल 20 लोग शिगेला पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें तिरुवनंतपुरम में 6, कोल्लम में 2, कोझिकोड में 3 और वायनाड में 9 मामले सामने आए हैं. अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या इस प्रकार है: वायनाड में 47, कोझिकोड में 3, तिरुवनंतपुरम में 3 और कोल्लम में 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं.