/भारत-UAE के संबंधों में हो रहे घटनाक्रम के क्या हैं मायनें, पश्चिम से दक्षिण एशिया तक क्या होगा इसका असर?

India-UAE Relations: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच द्विपक्षीय संबंध एक पारंपरिक खरीदार-विक्रेता व्यापारिक साझेदारी से एक अत्यंत रणनीतिक और परिवर्तनकारी गठबंधन में परिवर्तित हो गए हैं. अमेरिका की अप्रत्याशित विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय सहित बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण, दोनों देशों ने अपने आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को तेजी से बढ़ाया है.
जनवरी 2026 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षों के लिए 3 अरब डॉलर के ऐतिहासिक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) समझौते पर हस्ताक्षर करके इस गठबंधन को और मजबूत किया, साथ ही व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने और एक व्यापक रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने की औपचारिक प्रतिबद्धता भी जताई.
यह उनके 2022 के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) और I2U2 समूह (जिसमें भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं) में उनकी संयुक्त भागीदारी पर आधारित है. इसके अलावा, दोनों देश महत्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं, जिसका अनावरण जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में किया गया था. यह गलियारा अरब खाड़ी और लेवांत के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ने वाला एक बहु-आयामी परिवहन और ऊर्जा नेटवर्क स्थापित करता है.
भारत-यूएई संबंधों के मजबूत होने से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व दोनों की भू-राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा:
क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करना और पाकिस्तान के अलगाव को रोकना: ऐतिहासिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं. हालांकि, भारत के आर्थिक उत्थान और UAE के रणनीतिक पुनर्गठन ने खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान को प्रभावी रूप से अलग-थलग कर दिया है. सितंबर 2025 में पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब (UAE का प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी) के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बदलाव और तीव्र हो गया, जिससे सूडान और लीबिया जैसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में संघर्षों में परोक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला. भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके, UAE एक शक्तिशाली प्रतिसंतुलन प्राप्त करता है, जबकि भारत पश्चिमी बाजारों में पाकिस्तान के ऐतिहासिक जमीनी वीटो को सफलतापूर्वक दरकिनार कर देता है.
रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण: नई दिल्ली और अबू धाबी दोनों ही वैश्विक भू-राजनीति के द्विआधारी, शून्य-योग दृष्टिकोण को खारिज करते हैं. जैसे-जैसे सुरक्षा गारंटर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता घरेलू स्तर पर कमजोर होती जा रही है और नीतिगत बदलाव अस्थिर होते जा रहे हैं, दोनों देश सक्रिय रूप से अपनी साझेदारियों में विविधता ला रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात और भारत अपने संबंधों का उपयोग चीन, रूस और यूरोपीय संघ सहित अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी राजनयिक शक्ति को अधिकतम कर सकें.
रक्षा और वायु प्रौद्योगिकी का एकीकरण: संयुक्त अरब अमीरात ने अपने घरेलू रक्षा क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण किया है और वायु रक्षा, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में क्षेत्रीय अग्रणी देश के रूप में उभरा है. भारत, जो रूस पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से हटकर रक्षा खरीद में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है, के लिए संयुक्त अरब अमीरात रक्षा विनिर्माण और सुरक्षा क्षेत्र में एक अत्यंत व्यवहार्य और तकनीकी रूप से उन्नत भागीदार है.
भारत-यूएई संबंधों में सकारात्मक प्रगति के बावजूद, कई महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं:
मध्य पूर्व की विभाजन रेखाओं को पार करना: मध्य पूर्व में भारत के प्रमुख सहयोगी देश-संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल और ईरान अक्सर एक-दूसरे के साथ बेहद शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं. हालांकि भारत ने अब तक इन संबंधों को सफलतापूर्वक संतुलित रखा है, लेकिन इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच किसी भी बड़े टकराव या प्रत्यक्ष संघर्ष (जैसे ईरान और इजरायल के बीच या ईरान और सुन्नी खाड़ी राजतंत्रों के बीच) से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कड़ी परीक्षा होगी और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को खतरा पैदा होगा.
संघर्ष में उलझने का जोखिम: संयुक्त नौसेना अभ्यासों और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संभावित रक्षा समझौतों के माध्यम से भारत की सुरक्षा उपस्थिति बढ़ने के साथ, नई दिल्ली के मध्य पूर्व के जटिल भू-राजनीतिक संघर्षों में घसीटे जाने का खतरा बढ़ गया है. दक्षिण एशियाई सुरक्षा परिदृश्यों और मध्य पूर्व के परोक्ष युद्धों के बीच की सीमाएं धुंधली होने से भारत क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति संवेदनशील हो सकता है.
मेगा-प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं: आईएमईसी जैसी महत्वाकांक्षी पहलों को गंभीर भू-राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है. क्षेत्रीय संघर्ष, विशेष रूप से लेवांत में पारगमन गलियारों की भौतिक सुरक्षा और वित्तीय व्यवहार्यता को सीधे तौर पर खतरे में डालते हैं, जिससे इन दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन अत्यधिक अनिश्चित हो जाता है.
यह साझेदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसके और भी मजबूत होने की संभावना है, लेकिन यह द्विपक्षीय अविश्वास की तुलना में बाहरी झटकों से अधिक प्रभावित होगी. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष उच्च-स्तरीय समझौतों को कारगर संस्थाओं में बदल सकते हैं, संकट के समय व्यापार और ऊर्जा प्रवाह की रक्षा कर सकते हैं और क्षेत्रीय संघर्षों को दीर्घकालिक परियोजनाओं को पटरी से उतारने से रोक सकते हैं. भू-राजनीतिक दृष्टि से, भारत-यूएई संबंध एक स्थिरकारी धुरी बन रहे हैं, लेकिन इसकी असली परीक्षा कूटनीतिक प्रतीकात्मकता के बजाय तनावपूर्ण परिस्थितियों में इसके प्रदर्शन में होगी.