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भारत-UAE के संबंधों में हो रहे घटनाक्रम के क्या हैं मायनें, पश्चिम से दक्षिण एशिया तक क्या होगा इसका असर?

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षों के लिए 3 अरब डॉलर के ऐतिहासिक द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) समझौते पर हस्ताक्षर करके इस गठबंधन को और मजबूत किया.

Written ByProf. (Dr.) DK Pandey
Published: Jun 08, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:42 PM IST
भारत-UAE के संबंधों में हो रहे घटनाक्रम के क्या हैं मायनें, पश्चिम से दक्षिण एशिया तक क्या होगा इसका असर?

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