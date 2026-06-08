/भारत-UAE के संबंधों में हो रहे घटनाक्रम के क्या हैं मायनें, पश्चिम से दक्षिण एशिया तक क्या होगा इसका असर?

क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करना और पाकिस्तान के अलगाव को रोकना: ऐतिहासिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं. हालांकि, भारत के आर्थिक उत्थान और UAE के रणनीतिक पुनर्गठन ने खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान को प्रभावी रूप से अलग-थलग कर दिया है. सितंबर 2025 में पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब (UAE का प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी) के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बदलाव और तीव्र हो गया, जिससे सूडान और लीबिया जैसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में संघर्षों में परोक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला. भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके, UAE एक शक्तिशाली प्रतिसंतुलन प्राप्त करता है, जबकि भारत पश्चिमी बाजारों में पाकिस्तान के ऐतिहासिक जमीनी वीटो को सफलतापूर्वक दरकिनार कर देता है.

रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण: नई दिल्ली और अबू धाबी दोनों ही वैश्विक भू-राजनीति के द्विआधारी, शून्य-योग दृष्टिकोण को खारिज करते हैं. जैसे-जैसे सुरक्षा गारंटर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता घरेलू स्तर पर कमजोर होती जा रही है और नीतिगत बदलाव अस्थिर होते जा रहे हैं, दोनों देश सक्रिय रूप से अपनी साझेदारियों में विविधता ला रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात और भारत अपने संबंधों का उपयोग चीन, रूस और यूरोपीय संघ सहित अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी राजनयिक शक्ति को अधिकतम कर सकें.