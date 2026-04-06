क्या है पॉकेट स्पिटून, गुटखा खाने और थूकने वालों के लिए बनी एक खास डिवाइस; कैसे करती है काम और कितनी किफायती?

भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें से कई ऐसे लोग हैं, जो कहीं भी थूकते हैं और सड़कों और सार्वजनिक स्थान को गंदा करते हैं. ऐसे में कुछ युवाओं के एक समूह ने एक नई डिवाइस बनाई है, जो लोगों को इधर-उधर थूकने से रोकती है. आइए उस खास डिवाइस के बारे में जानते हैं...
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Spittoon Device: भारत में सड़कों पर थूकना लोगों की आम आदत है. देश में लाखों की संख्या में लोग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन करते है. जानकार बतातें हैं इनके सेवन से श्वसन संबंधी संक्रमण, कैंसर से तमाम प्रकार की समस्या होने की संभावना है. बावजूद इसके लोग इसका सेवन करते हैं और सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर इधर-उधर थूकते हैं. बार-बार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए नियमों के बाद भी लोगों की यह आदत बनी हुई है.
दरअसल, लोगों का मानना है कि पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने के बाद उनके पास थूकने के लिए कोई खास स्थान नहीं है. इसी समस्या के निस्तारण को ध्यान में रखते हुए अब कुछ युवा छात्रों ने इस समस्या का बहुत ही सरल और अच्छा हल निकाला है. एक युवाओं के समूह ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, जो लोगों की इस परेशानी को काफी हद तक कम करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है.
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, Solutionaries नाम के एक छात्रों के ग्रुप ने एक छोटा सा पॉकेट स्पिटून बनाया है. इसको आसान भाषा में जेब वाला थूकदान कहा जा सकता है. देखने में यह डिवाइस इतना छोटा है कि इसको आसानी से जेब या बैग में रखा जा सकता है. इतना ही नहीं इसके काम करने का तरीका भी काफी अनोखा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...
इस डिवाइस का इस्तेमाल वह व्यक्ति कर सकता है, जो अधिक थूकता है.
पान मसाला/ गुटखा खाने के बाद इसमें थूक सकते हैं.
इस्तेमाल करने के बाद इस डिवाइस का ढक्कन अपने से लॉक हो जाता है, जिससे थूक या कोई छींटे बाहर नहीं आते.
इस डिवाइस के भीरत एक खास प्रकार के पैड का इस्तेमाल किया गया है, जो थूक को सोख लेता है.
यह डिवाइस इस हिसाब से बनाया गया है कि बदबू काफी कम हो जाती है, जिसके कारण कोई गंदगी नहीं होती और कोई दाग भी नहीं पड़ता.
सबसे खास बात है कि यह डिवाइस पूरी तरीके से बायो फ्रेंडली है.
रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत में लगभर 20 करोड़ से अधिक भारतीय थूकने और तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं. इन समस्याओं में मुंह का कैंसर, गले-गर्दन का कैंसर और सांस से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. कई लोग मानते हैं कि उनको थूकने के लिए कोई एक स्थान नहीं मिलता, जिस कारण वह कहीं भी थूक देते हैं.
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रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रोडक्ट को उन छात्रों ने बनाया है, जो कमजोर और पिछले हिस्सों से आते हैं. इन युवाओं का मानना है कि यह समस्या न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के लोगों को सबसे अधिक परेशान करती है. इन छात्रों ने इसी का हल निकालने की कोशिश की है. इनका कहना है कि केवल जुर्माना लगाने या नियमों को बदल देने से आदत नहीं बदल जाती है, जब तक लोगों की सोच न बदल जाए.
माना जा रहा है कि यह पॉकेट स्पिटून सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक तरीके से जिम्मेदारी की नई सोच है. इससे सड़कें साफ रहेंगी और बीमारियां कम फैलेंगी. इसके साथ ही लोगों को अपनी आदत पर भी सोचने का मौका मिलेगा.
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