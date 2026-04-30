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एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या मतदाताओं ने अब विकल्प की लिस्ट से भी कर दिया है बाहर?

Assembly Elections 2026 Congress performance: पांच राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ गए हैं. इन नतीजों से कांग्रेस के नेताओं में निराशा पसरी है. इसकी वजह ये है कि उनमें कांग्रेस का हाल बुरा बताया गया है. अगर यह सच है तो इसकी वजह क्या हो सकती है, यह आज आपको भी जानना चाहिए. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:55 AM IST
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एग्जिट पोल्स में क्या है कांग्रेस का हाल? क्या मतदाताओं ने अब विकल्प की लिस्ट से भी कर दिया है बाहर?

Reasons for Congress's poor performance in Assembly Elections 2026: देश के पांच राज्यों में हुए असेंबली चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ गए हैं. यह नतीजे कितने सटीक साबित होंगे, यह तो 4 मई को पता चलेगा. जब वोटों की गिनती होगी और असली रिजल्ट सामने आएगा. लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजों ने कांग्रेस में चिंता बढ़ा दी है. पांचों राज्यों में हुए एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक संकेत दिए हैं.

एक्सिस माई इंडिया, सीवोटर, जेवीसी समेत विभिन्न एजेंसियों की ओर से किए गए एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की स्थिति ज्यादातर राज्यों में कमजोर दिख रही है. खासकर असम और पश्चिम बंगाल में उसे जबरदस्त घाटा होने की आशंका जताई गई है. हालांकि, केरल में UDF के रूप में बेहतर प्रदर्शन और सत्ता में वापसी की संभावना है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पार्टी की इस बुरी गति की एक बड़ी वजह उम्मीदवारों के चयन में हुई गलतियां हैं.

असम और बंगाल में भारी पिटाई का अनुमान

असम की बात करें तो वहां पर कुल 126 सीटें हैं. अधिकतर एग्जिट पोल्स में NDA को 88-101 सीटें मिलने और फिर से सरकार बनने की संभावना जताई है. जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 23-36 सीटों के बीच सीट मिलने का अनुमान जताया गया है. अगर ऐसा होता है तो पिछले चुनावों की तुलना में यह कांग्रेस के लिए निराशाजनक प्रदर्शन होगा.

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वहीं, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए अधिकतर सर्वे में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही मुख्य मुकाबला दिखाया गया है. कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को महज 2-10 सीटें ही मिलने का अनुमान है. दूसरे शब्दों में कहें तो बंगाल से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है. 

तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. हालांकि, वहां भी कांग्रेस की अपनी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ रही. पुडुचेरी में भी NDA की बढ़त दिखाई दे रही है. केवल केरल ही एक ऐसा राज्य है, जो कांग्रेस नेताओं को सुकून देता दिख रहा है. राज्य की 140 सीटों पर कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF 72-90 सीटें पाकर सत्ता में लौटता हुआ नजर आ रहा है. 

कांग्रेस की दुर्गति की बड़ी वजह

कांग्रेस की राजनीति को करीब से जानने वाले एक्सपर्टों के मुताबिक, कांग्रेस की इस दुर्गति की एक बड़ी वजह उम्मीदवारों के चयन में पर्याप्त सावधानी न बरतना है. पार्टी ने कई स्थानों पर स्थानीय लोकप्रियता, जातीय समीकरण, विकास कार्यों या विरोधी दलों से आने वाले प्रभावशाली नेताओं को नजरअंदाज कर पुराने चेहरों या हाईकमान के करीबियों को टिकट दिया. इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष फैला और वोटरों ने विकल्प की तलाश की.

कांग्रेस असम में हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी का फायदा उठा सकती थी. लेकिन वहां पर कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिनकी छवि बीजेपी उम्मीदवारों के मुकाबले में कमजोर रही. बंगाल में कांग्रेस ने वामदलों के साथ गठबंधन तो कर लिया लेकिन यह बेमन से हुआ अलायंस माना गया. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इसे हजम नहीं कर पाए. जिसका नतीजा ये रहा कि दोनों को ही चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार न तो स्थानीय मुद्दों पर पकड़ बना पाए और न ही पार्टी की पुरानी छवि को जिंदा कर पाए. इसका नतीजा ये रहा कि पार्टी समर्थक मतदाता बीजेपी या दूसरे क्षेत्रीय दलों की ओर शिफ्ट हो गए. 

बीजेपी की रणनीति से छिटक गया वोट बैंक

खास बात ये है कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को कांग्रेस अपना पारंपरिक वोट बैंक मानकर चलती रही है. लेकिन इस बार बीजेपी की आक्रामक रणनीति के आगे यह वोट बैंक भी छिटक गया और कई हिस्सों में बिखर गया. पार्टी नेताओं की चिंता ये है कि अगर ये एग्जिट पोल्स के ये नतीजे असली रिजल्ट में बदलते हैं तो इससे 2029 में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में वापसी की राह बेहद मुश्किल हो सकती है. अब देखना है कि क्या टिकटें अब भी हाईकमान की मर्जी से बांटी जाएंगी या वास्तविक जनसमर्थन को प्राथमिकता दी जाएगी? यह फैसला आने वाले वक्त में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता तय करेगा.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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Assembly Elections 2026West Bengal Assembly Elections 2026congress

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